भारत को UNSC में सीट देना बेहद जरूरी; समर्थन में यह देश, विदेश नीति का हुआ फैन

Mar 06, 2026 06:23 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर स्टब ने यूएन में भारत के लिए सुरक्षा परिषद में सीट देने का समर्थन किया है। बीते साल नवंबर में भी उन्होंने कहा था कि सुरक्षा परिषद में विस्तार हो और भारत को सीट नहीं मिलना गलत है।

फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर स्टब ने भारत को UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीट देने की मांग की है। वह भारत दौरे पर हैं और नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने भारत की विदेश नीति की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पश्चिम के प्रभुत्व वाले विश्व का दौर खत्म हो चुका है और यह बदलाव साफ दिखाई है रहा है।

हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब स्टब ने यूएन में भारत के लिए सुरक्षा परिषद में सीट देने का समर्थन किया है। बीते साल नवंबर में भी उन्होंने कहा था कि सुरक्षा परिषद में विस्तार हो और भारत को सीट नहीं मिलना गलत है।

स्टब ने कहा, 'भारत की विदेश नीति के बारे में मुझे जो बात सबसे अच्छी लगती है, वो यह है कि आप किसी भ्रम में नहीं रहते। भारत की विदेश नीति दुनिया की हकीकत पर आधारित है। आपने पूरी दुनिया को यह दिखाया है कि रणनीतिक सावधानी और अपनी शर्तों पर फैसले लेने की आजादी की क्या अहमियत होती है।'

उन्होंने कहा, 'मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा भारत जैसा होना चाहिए। आज आपके साथ प्रधानमंत्री, रायसीना डायलॉग की शुरुआत करना मेरे लिए सम्मान की बात है। रायसीना को बढ़ता देखकर अच्छा लग रहा है...।'

UNSC में भारत को सीट देने की वकालत

साथ ही उन्होंने कहा, 'आज रायसीना में अपने भाषण में मैं एक बार फिर मल्टीलेटरल सिस्टम में बदलाव की मांग करता हूं, जहां काम और शक्ति का बंटवारा आज के दौर के हिसाब से होना चाहिए। ऐसे में मुझे लगता है कि UN सुरक्षा परिषद में भारत के लिए सीट बहुत ही जरूरी है...।' इस दौरान फिनलैंड राष्ट्रपति ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुई डील पर भी बात की।

भारत को बताया प्रमुख ताकत

स्टब ने कहा, 'मेरा तर्क बहुत सरल है। मेरा मानना है कि 'ग्लोबल साउथ' तय करेगा कि अगली विश्व व्यवस्था कैसी होगी। और भारत इसमें एक प्रमुख ताकत होगा, यदि सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला देश नहीं भी हुआ, तो यह तय करने में अहम भूमिका निभाएगा कि दुनिया टकराव वाली बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर जाएगी, जहां फैसले सौदों और हितों के आधार पर होंगे, या फिर सहयोग, निष्पक्षता और समानता वाली वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ेगी, जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, नियमों और कानूनों पर आधारित होगी।'

उन्होंने कहा, 'इस बदलाव के दौर में भारत और अन्य प्रमुख शक्तियां जो नीतिगत फैसले लेंगी, वे बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वे ही भविष्य की दिशा तय करेंगे।' स्टब ने कहा कि दुनिया वैसे ही बदल रही है जैसे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध के बाद बदली थी, और इस बदलाव को स्थिर होने में कुछ समय लगेगा। उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक शक्ति संतुलन बदल चुका है।

