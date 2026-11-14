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'ट्रंप के साथ हुई डील पर भरोसा करना बेकार', नोबल विजेता अर्थशास्त्री ने क्यों कहा ऐसा?

By Shubham Sharma
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HTLS 2026: अमेरिका-यूरोप डील का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि समझौते पर दस्तखत होने के बाद भी ट्रंप ने डिजिटलीकरण से जुड़े नए मुद्दे उठाकर अड़ंगा डाल दिया था।

Donald Trump
डोनाल्ड ट्रंप ने डिजिटलीकरण से जुड़े नए मुद्दे उठाकर अड़ंगा डाल दिया था।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों और टैरिफ को लेकर नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ ई. स्टिग्लिट्ज ने बेहद तीखी टिप्पणी की है। नई दिल्ली में चल रहे 'हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट (HTLS) 2026' में बोलते हुए स्टिग्लिट्ज ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ किया गया कोई भी समझौता उस कागज के टुकड़े के लायक भी नहीं है, जिस पर वह लिखा जाता है।

यूरोपीय अर्थव्यवस्था का उदाहरण देते हुए स्टिग्लिट्ज ने समझाया कि भले ही यूरोपीय संघ (EU) का आकार बड़ा हो, लेकिन व्यापार के मामले में अमेरिका आगे है। उन्होंने कहा, "आदर्श रूप से यूरोप को जीतना चाहिए था, लेकिन यूरोप आपस में बंटा हुआ था। ट्रंप ने इसी का फायदा उठाया और एक-एक करके सबको दबाया।"

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अमेरिका की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए स्टिग्लिट्ज ने साफ कहा कि वहां मैन्युफैक्चरिंग लगातार नीचे जा रही है। ट्रंप पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "उन्हें इस बात की समझ ही नहीं है कि क्या करने की जरूरत है। कॉफी पर टैक्स लगाने से अमेरिका में कॉफी उगने नहीं लगेगी, क्योंकि हमारे पास वैसा मौसम ही नहीं है।"

अमेरिका-यूरोप डील का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि समझौते पर दस्तखत होने के बाद भी ट्रंप ने डिजिटलीकरण से जुड़े नए मुद्दे उठाकर अड़ंगा डाल दिया था।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील फिनिशिंग लाइन पर: एस जयशंकर

दूसरी तरफ, इसी मंच पर भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता (ट्रेड डील) को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर काफी सकारात्मक नजर आए। उन्होंने कहा कि यह किसी से छिपा नहीं है कि बातचीत अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है।

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जयशंकर ने कहा, "हमने ज्यादातर बड़े मुद्दों को सुलझा लिया है और अब बस आखिरी दौर की कुछ बातें ही बाकी हैं। कई मामलों में जो चिंताएं बची हैं, वे हमारी तरफ से उतनी नहीं हैं। हमें उम्मीद है कि हम इसे जल्द ही पूरा कर लेंगे।"

विदेश मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी ट्रेड डील में एक सही संतुलन (लैंडिंग पॉइंट) तलाशना सबसे बड़ी चुनौती होती है, और यह काम किसी जादू की तरह रातों-रात नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, "हमने बेहद मेहनत और बारीकी से इस पर काम किया है। इतनी कोशिशों के बाद अब हम फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गए हैं। थोड़ा सब्र रखिए, उम्मीद है कि हमें जल्द ही अच्छे नतीजे मिलेंगे।"

दुनिया अब एक से ज्यादा ताकतों वाले दौर में है- जोसेफ ई. स्टिग्लिट्ज

कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ. जोसेफ ई. स्टिग्लिट्ज ने कहा कि दुनिया अब एक से ज्यादा ताकतों वाले दौर यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि करीब एक दशक पहले एक बड़ा बदलाव हुआ था, जब PPP (क्रय शक्ति समानता) के आधार पर चीन की GDP अमेरिका से आगे निकल गई थी।

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स्टिग्लिट्ज के मुताबिक, न तो अमेरिका और न ही चीन ने उस समय इस बात का ज्यादा प्रचार किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका यह नहीं बताना चाहता था कि वह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, क्योंकि यह उसकी छवि के अनुकूल नहीं था। वहीं, चीन भी उस समय खुद को दुनिया की नंबर-1 अर्थव्यवस्था बताने से बचना चाहता था।

उन्होंने आगे कहा कि तब से चीन की आर्थिक वृद्धि ने अमेरिका के साथ अंतर को कम किया है। अमेरिका के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल है कि अब वह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग समेत कई क्षेत्रों में उसका आकार अब चीन से काफी छोटा है।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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