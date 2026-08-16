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दिमागी नक्सल होने पर मुझे गर्व, चिदंबरम पर भाजपा सांसद रविशंकर का पलटवार- शर्मनाक, घटिया और भद्दा

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम द्वारा खुद को दिमागी नक्सल बताने पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद भड़क उठे हैं। उन्होंने चिदंबरम के इस बयान को शर्मनाक, घटिया और भद्दा बताया है।

Ravishankar Prasad On Congress MP P Chidambaram
चिदंबरम पर भड़क उठे हैं रविशंकर प्रसाद।

कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम द्वारा खुद को दिमागी नक्सल बताने पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद भड़क उठे हैं। उन्होंने चिदंबरम के इस बयान को शर्मनाक, घटिया और भद्दा बताया है। असल में पीएम मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से अपने संबोधन के दौरान नक्सल दिमाग शब्द का इस्तेमाल किया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए चिदंबरम ने ट्वीट किया था कि उन्हें दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। रविशंकर प्रसाद ने चिदंबरम के बयान को बेहद गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए इसकी कड़े शब्दों में निंदा की।‎

प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा होना चाहिए

रविशंकर प्रसाद ने रविवार को बिहार स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहाकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपने ऐतिहासिक संबोधन में वर्ष 2047 तक विकसित भारत का स्पष्ट रोडमैप देश के सामने रखा। उन्होंने युवाओं, किसानों और समाज के हर वर्ग की बात करते हुए कहाकि सरकार ने माओवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने में बड़ी सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहाकि नक्सलवाद समाप्त होने के बावजूद कुछ लोग अभी भी मानसिक रूप से नक्सली सोच रखते हैं।

यह बेहद गैर-जिम्मेदाराना

रविशंकर प्रसाद ने आगे कहाकि इसके बाद पी चिदंबरम का यह कहना कि ‘मोदी जी, मैं भी दिमागी रूप से नक्सली हूं’, बेहद आपत्तिजनक और गैर-जिम्मेदाराना है। उन्होंने सवाल किया कि चिदंबरम देश के पूर्व गृह मंत्री, राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। ऐसे में उन्हें प्रधानमंत्री के बयान के संदर्भ और उसके उद्देश्य को समझना चाहिए था।

ये भी पढ़ें:नक्सली नहीं कह सकते, पीएम मोदी के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान पर बरसी CJP

‎भाजपा सांसद ने कहाकि नरेंद्र मोदी सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दूरदर्शी नीति के कारण देश में माओवाद और नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक सफलता मिली है। उन्होंने कहाकि आज बस्तर सहित उन क्षेत्रों में तिरंगा शान से लहरा रहा है, जहां कभी नक्सलवाद का प्रभाव था। उन्होंने कहाकि छत्तीसगढ़ का प्रभारी रहते हुए उन्होंने स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया है और वहां आए बदलाव को करीब से देखा है।

ये भी पढ़ें:कौन होते हैं 'दिमागी नक्सल'? केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताई परिभाषा

चिदंबरम ने क्या कहा था

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘दिमागी नक्सल’ संबंधी टिप्पणी को लेकर उन पर कटाक्ष करते हुए रविवार को कहाकि मुझे दिमागी नक्सली होने पर गर्व है। चिदंबरम की यह टिप्पणी पीएम मोदी द्वारा देश को ‘दिमागी नक्सलियों’ से आगाह किए जाने के एक दिन बाद आई है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था कि ऐसे लोगों ने व्यवस्था में अपनी पैठ बना ली है और वे नीतियों को प्रभावित करके समाज के लिए खतरा बने हुए हैं। मोदी ने नागरिकों से ऐसे लोगों की पहचान करने और उन्हें अलग-थलग करने का आग्रह किया था।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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