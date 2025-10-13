Hindustan Hindi News
22 साल का करियर, अब एक सपना हुआ साकार; रिटायरमेंट से एक महीने पहले क्यों बोले CJI गवई

चीफ जस्टिस ने परियोजना में तेजी लाने में महाराष्ट्र सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और बताया कि नासिक, नागपुर, कोल्हापुर और दरियापुर में कई अन्य न्यायालय भवनों का निर्माण भी हाल ही में पूरा हुआ।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, रत्नागिरीMon, 13 Oct 2025 10:47 PM
देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस बीआर गवई रविवार को अपने गृह राज्य महाराष्ट्र के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने रत्नागिरी जिले के मंदनगढ़ तालुका में नए सिविल और आपराधिक न्यायालय भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने देश के न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और न्याय तक सर्व समाज की पहुँच बढ़ाने के लिए न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय के महत्व पर जोर दिया। एक सभा को संबोधित करते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि मंदनगढ़ न्यायालय भवन का उद्घाटन करना उनके लिए एक सपने का साकार होना है।

जस्टिस गवई ने आगे कहा, "एक जज के रूप में पिछले 22 वर्षों में मैंने न्याय के विकेंद्रीकरण के लिए आवाज उठाई है और कई न्यायिक बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को पूरा करना सुनिश्चित किया है।" उन्होंने मंदनगढ़ न्यायालय को ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि मंदनगढ़ तालुका, डॉ. बी.आर. अंबेडकर के पैतृक गाँव अंबाडवे का घर है। इसलिए यहां इस न्यायालय की स्थापना हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने और कानून के शासन को बनाए रखने के बाबा साहेब आंबेडकर के आजीवन मिशन को सच्ची श्रद्धांजलि है।

जस्टिस गवई के लिए क्यों खास था ये मौका

बड़ी बात ये है कि जस्टिस गवई ने अपने गृह राज्य और बाबा साहब आंबेडकर के पैतृक गांव से सटे तालुका में न्यायालय का उद्घाटन अपने जज के रूप में 22 साल के करियर और अपनी सेवानिवृति के एक महीने पहले की है। जस्टिस गवई अगले महीने नवंबर में यानी 23 नवंबर को सेवानिवृत हो रहे हैं। इसलिए उनके लिए यह भावुक पल था और बाबा साहेब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि थी। उन्होंने कहा, “मुझे बॉम्बे हाईकोर्ट की कोल्हापुर सर्किट बेंच और यह मंदनगढ़ न्यायालय भवन, जो दो वर्षों में बनकर तैयार हुआ है, बेहद संतोष देता है।”

सीएम फडणवीस भी थे मौजूद

उद्घाटन के मौके पर उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रशेखर, जिले के संरक्षक मंत्री उदय सामंत और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने के महत्व पर प्रकाश डाला और इस बात पर बल दिया कि न्याय सुलभ, कुशल और डॉ. बाबासाहेब अम्‍बेडकर द्वारा निर्धारित सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। जस्टिस गवई ने कहा कि मंदनगढ़ में नवनिर्मित न्यायालय जमीनी स्तर पर न्याय की पहुँच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्‍होंने न्यायपालिका की नींव को मजबूत करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की भी सराहना की।

