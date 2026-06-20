हर लव स्टोरी का अंत शादी हो, यह जरूरी नहीं; हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया रेप का केस

महिला का आरोप था कि पुरुष ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब उसने शादी करने से बार-बार इनकार किया, तो महिला ने 10 अगस्त 2019 को प्रयागराज में बलात्कार, मारपीट और आपराधिक धमकी के आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज करा दी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने शादी के झूठे वादे के आधार पर दर्ज एक बलात्कार के मामले की अदालती कार्यवाही को पूरी तरह खारिज कर दिया है। मामला खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि यह न तो अपरिहार्य है और न ही निश्चित कि हर प्रेम संबंध का परिणाम शादी ही हो। अदालत ने कहा कि आपसी असंगति या व्यक्तिगत प्राथमिकताओं में बदलाव सहित कई व्यक्तिगत, व्यावहारिक या परिस्थितिजन्य कारणों से कोई भी रिश्ता टूट सकता है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा, "इस अदालत ने बड़ी संख्या में ऐसे मामले देखे हैं जहां एक बढ़ता हुआ चलन सामने आया है। लंबे समय तक चलने वाले आपसी सहमति के संबंधों के खट्टे होने पर आपराधिक न्यायशास्त्र का सहारा लेकर उन्हें आपराधिक रूप देने की कोशिश की जाती है।"

पीठ ने आगे कहा, "एक शिक्षित और स्वतंत्र वयस्क को आपसी सहमति से रिश्ते में प्रवेश करते समय यह भी पहचानना चाहिए कि केवल किसी रिश्ते के विफल होने पर कानून का सहारा लेकर उसे अपराध नहीं ठहराया जा सकता। किसी रिश्ते का टूटना अपने आप में आपराधिक दायित्व को जन्म नहीं देता है। ऐसे मामलों को संवेदनशीलता, संयम और दोनों व्यक्तियों की स्वायत्तता व पसंद के सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए।"

क्या है पूरा मामला? यह मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले का है, जहां पीड़ित महिला 2014 से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात आरोपी युवक से हुई। महिला का आरोप था कि पुरुष ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब उसने शादी करने से बार-बार इनकार किया, तो महिला ने 10 अगस्त 2019 को प्रयागराज में बलात्कार, मारपीट और आपराधिक धमकी के आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज करा दी।

केस दर्ज होने के बाद शादी एफआईआर दर्ज होने के बाद दोनों परिवारों की सहमति से 27 अगस्त 2019 को प्रयागराज के एक आर्य समाज मंदिर में दोनों की शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद भी महिला ने केस वापस नहीं लिया, बल्कि वह मुकदमों की पैरवी और मुस्तैदी से करने लगी। महिला का कहना था कि उसका पति उसे पत्नी की तरह नहीं रख रहा है और उसे वह सम्मान नहीं मिल रहा है जो एक विवाहित महिला को मिलना चाहिए। उसने मजिस्ट्रेट और पुलिस के सामने दिए अपने पुराने बयानों को ही दोहराया, जिसके आधार पर जांच अधिकारी ने जनवरी 2020 में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। इसके बाद आरोपी पति ने हाईकोर्ट का रुख किया और इस मामले की पूरी कार्यवाही को रद्द करने की गुहार लगाई।

अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें पति यानी कि आरोपी के वकील ने दलील दी कि मई में हुई सुनवाई के दौरान पति के वकील ने तर्क दिया कि महिला पिछले 5 सालों से पुरुष के संपर्क में थी और यह एफआईआर केवल एक टूटे हुए रिश्ते का नतीजा है। एफआईआर में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि पहली बार कथित बलात्कार की घटना कब, कहां और किस समय हुई। वकील ने यह भी रेखांकित किया कि महिला बेहद शिक्षित है और उसके पास एमए (MA), एलएलबी (LLB) और बीएड (BEd) की डिग्रियां हैं।

महिला के वकील और अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता (AGA) ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि महिला का पिछले 5 वर्षों से शोषण किया गया और पुरुष ने केवल खुद को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए एक दिखावे की शादी की थी।

न्यायमूर्ति सिंह की पीठ ने इन दलीलों को सुनने के बाद कहा कि महिला इतनी परिपक्व और बुद्धिमान है कि वह अपने नैतिक और अनैतिक कृत्यों के परिणामों को समझ सके। अदालत ने अपने आदेश में कहा, "यह किसी भी तरह से नहीं कहा जा सकता कि महिला ने किसी भ्रम या गलतफहमी में आकर शारीरिक संबंध बनाने की सहमति दी थी। 5 साल तक लगातार चला यह रिश्ता अदालत को आश्वस्त करता है कि यह स्पष्ट रूप से एक प्रेम संबंध के खट्टे होने का मामला है। कोई बलात्कार का अपराध नहीं बनता है। एफआईआर केवल पुरुष के व्यवहार से नाराज होने और उस पर शादी का दबाव बनाने के लिए दर्ज कराई गई थी।"