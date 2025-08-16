स्वतंत्रता संग्राम का बहुत बड़ा अपमान, लाल किले पर पीएम मोदी ने किया RSS का जिक्र तो बोले ओवैसी

ओवैसी ने आरोप लगाया कि आरएसएस ने हमेशा समावेशी राष्ट्रवाद का विरोध किया है। हिंदुत्व की विचारधारा भारत के संविधान के पूरी तरह खिलाफ है। आरएसएस की शपथ एक ही समुदाय के धर्म, समाज और संस्कृति की बात करती है।

पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के भाषण में आरएसएस का जिक्र करने पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने शनिवार को कहा कि यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम का बहुत बड़ा अपमान है। आरएसएस अंग्रेजों से भी ज्यादा स्वतंत्रता सेनानियों से नफरत करता था। आरएसएस ने हमेशा समावेशी राष्ट्रवाद का विरोध किया है। हिंदुत्व की विचारधारा भारत के संविधान के पूरी तरह खिलाफ है।

ओवैसी ने कहा, ''आरएसएस की शपथ एक ही समुदाय के धर्म, समाज और संस्कृति की बात करती है। 1941 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल कैबिनेट में मंत्री थे, तब फजलुल हक इसका नेतृत्व कर रहे थे, जिन्होंने 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग का पाकिस्तान प्रस्ताव पेश किया था और आज प्रधानमंत्री उनके बारे में बात कर रहे हैं। हम दार्शनिक रूप से भाजपा के खिलाफ थे और हमेशा रहेंगे।"

इससे पहले, ओवैसी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि आरएसएस और उसके वैचारिक सहयोगियों ने “ब्रिटिश शासन के पैदल सैनिकों” के रूप में काम किया था। उन्होंने दावा किया कि संघ और उसके सहयोगी कभी भी आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुए। ओवैसी ने आरोप लगाया कि संघ और उसके सहयोगियों ने कभी अंग्रेजों का उतना विरोध नहीं किया, जितनी उन्होंने महात्मा गांधी से नफरत की।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि वास्तविक इतिहास को जानना और असल नायकों का सम्मान करना क्यों जरूरी है। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा, “अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो वह दिन दूर नहीं जब कायरता को बहादुरी के सर्वोच्च स्वरूप के रूप में बेचा जाएगा। आरएसएस समावेशी राष्ट्रवाद के मूल्यों को खारिज करता है, जिसने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया था।”