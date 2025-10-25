Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsIt has been proven that the BJP is indeed involved in vote theft says Deputy CM on cross voting in Jammu Kashmir
साबित हो गया बीजेपी सच में वोट चोरी में शामिल है, J-K में क्रॉस वोटिंग पर बोले डिप्टी सीएम

संक्षेप: उन्होंने कहा कि हम सुनते थे कि बीजेपी वोट खरीदती और चुराती है लेकिन जम्मू-कश्मीर के लोग इस पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन इस बार यह साबित हो गया है कि बीजेपी सच में वोट चोरी में शामिल है।

Sat, 25 Oct 2025 05:32 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, जम्मू
जम्मू-कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी ने शनिवार को आरोप लगाया कि जम्मू-कश्मीर से बीजेपी की राज्यसभा सीट जीतने से पार्टी पर लगे 'वोट चोरी' के आरोप सही साबित हुए हैं। जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव में गैर-बीजेपी पार्टियों के बीच क्रॉस-वोटिंग को लेकर चल रहे आरोप-प्रत्यारोप के बीच, चौधरी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बजाय सरकार छोड़ना पसंद करेगी।

शुक्रवार को, सत्ताधारी एनसी ने तीन सीटें जीतीं, जबकि BJP 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर में हुए पहले राज्यसभा चुनाव में चौथी सीट जीतने में कामयाब रही। उन्होंने कहा, ''हम सुनते थे कि बीजेपी वोट खरीदती और चुराती है लेकिन जम्मू-कश्मीर के लोग इस पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन इस बार यह साबित हो गया है कि बीजेपी सच में वोट चोरी में शामिल है।''

डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने उधमपुर जिले में पत्रकारों से कहा, "मैं यह नहीं बताऊंगा कि उन्होंने यह कैसे किया, इसमें पैसा लगा या नहीं, लेकिन जो भी हुआ, उन्होंने कुछ वोट मैनेज कर लिए।" विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस, आरोप लगा रही हैं कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ने 'वोट चुराने' के लिए मिलीभगत की है।

चौधरी, जो एनसी कैंडिडेट शमीम बेगम के साथ नगरोटा उपचुनाव के लिए कैंपेन करने वाले हैं, ने कहा कि BJP के पास सिर्फ 28 मेंबर थे लेकिन उनके कैंडिडेट को 32 वोट मिले। "उन्हें चार एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले?" उन्होंने कहा, "यह लॉलीपॉप पार्टी हमें तहजीब और उसूलों का सबक सिखाती है लेकिन उन्हें तहज़ीब और उसूलों का सबक हमसे सीखना चाहिए।"

चौधरी ने कहा कि एनसी ने पैसे के बदले वोट नहीं दिए या कोई और वादा नहीं किया और कहा कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला शुरू से कह रहे हैं कि बीजेपी हॉर्स-ट्रेडिंग करने जा रही है। उन्होंने कहा, "उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की है, जो अब साबित हो गया है।" उन्होंने कहा कि एनसी के किसी भी लेजिस्लेटर ने BJP कैंडिडेट के पक्ष में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस-वोटिंग नहीं की।उन्होंने कहा, "हम सरकार छोड़ सकते हैं, लेकिन हम BJP के साथ अलायंस नहीं करेंगे। हमें चारों सीटें जीतनी थीं, लेकिन हम एक सीट हार गए क्योंकि कुछ गद्दारों ने सपोर्ट का भरोसा दिलाने के बाद हमें धोखा दिया।"

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

