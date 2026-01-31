Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsIt all nonsense why did the Ministry of External Affairs get so agitated over PM Modis name appearing in the Epstein
सब बकवास है, एपस्टीन फाइल में पीएम मोदी के नाम पर क्यों भड़का विदेश मंत्रालय?

सब बकवास है, एपस्टीन फाइल में पीएम मोदी के नाम पर क्यों भड़का विदेश मंत्रालय?

संक्षेप:

एपस्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किए गए दावे पर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जैसवाल ने कहा कि ये सारी बातें एकदम बकवास हैं और इनको नजरअंदाज करना ही बेहतर है। 

Jan 31, 2026 08:30 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

एपस्टीन फाइल्स को लेकर एक बार फिर पूरी दुनिया में तहलका मचा है। इस बार भारत में भी इसकी खूब चर्चा है। दावा किया गया है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा का जिक्र है। जेफ्री एपस्टीन फाइल्स के एक ईमेल मेसेज रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेफ्री एपस्टीन से सलाह ली और फिर इजरायल जाकर, डोनाल्ड ट्रंप के फायदे के लिए डांस किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जैसवाल ने इस दावे को शिरे से खारिज करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने 2017 में इजरायल की आधिकारिक यात्रा की थी। ईमेल में की गईं बातें पूरी तरह से बकवास हैं और इनको नजरअंदाज करना ही बेहतर होगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बता दें कि जेफ्री एपस्टीन एक यौन अपराधी था। ईमेल मेसेज में यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उससे सलाह ली थी। इसपर पीएम मोदी को घेरते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि आखिर पीएम मोदी जेफ्री एपस्टीन से किस मामले में सलाह ले रहे थे? विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि 2017 में प्रधानमंत्री इजरायल की आधिकारिक यात्रा पर गए थे, यह सच है। ईमेल में इसके अलावा जो कुछ भी कहा गया है वह सब बकवास है। इसे पूरी तरह से खारिज किया जाता है।

जारी किए गए हैं 30 लाख से ज्यादा दस्तावेज

इन दस्तावेजों को एक कानून के तहत जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य यह बताना है कि सरकार को करोड़पति फाइनेंसर द्वारा युवा लड़कियों के यौन शोषण और अमीर और शक्तिशाली लोगों के साथ उसके संबंधों के बारे में क्या जानकारी थी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांच ने कहा कि विभाग एपस्टीन से संबंधित नवीनतम खुलासे में 30 लाख से अधिक पृष्ठों के दस्तावेज जारी कर रहा है। विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक की गई इन फाइलों में लाखों पृष्ठों के वे रिकॉर्ड भी शामिल हैं, जिन्हें अधिकारियों ने दिसंबर में दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की शुरुआत में रोक दिया था।

इन दस्तावेजों को एपस्टीन फाइल पारदर्शिता अधिनियम के तहत सार्वजनिक किया गया है, जो महीनों के सार्वजनिक और राजनीतिक दबाव के बाद लागू किया गया कानून है। इसके तहत सरकार को दिवंगत फाइनेंसर और उनकी विश्वासपात्र और एक समय की प्रेमिका, घिसलेन मैक्सवेल से संबंधित फाइलों को सार्वजनिक करना अनिवार्य है।

न्याय विभाग ने क्रिसमस से ठीक पहले हजारों पन्नों के दस्तावेज़ जारी किए, जिनमें तस्वीरें, साक्षात्कार के प्रतिलेख, कॉल लॉग और अदालती रिकॉर्ड शामिल थे। इनमें से कई दस्तावेज़ या तो पहले से ही सार्वजनिक थे या उनमें से कुछ अंश हटा दिए गए थे। न तो रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और न ही डेमोक्रेट पार्टी के बिल क्लिंटन पर एपस्टीन से जुड़े किसी भी गलत काम का सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया गया है। दोनों ने कहा है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वह नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण कर रहा था।

न्यूयॉर्क की एक संघीय जूरी ने 2021 में ब्रिटिश सोशलाइट मैक्सवेल को यौन तस्करी का दोषी पाया, क्योंकि उसने कुछ नाबालिग पीड़ितों को भर्ती करने में मदद की थी। फ्लोरिडा की एक संघीय जेल से टेक्सास के एक जेल शिविर में स्थानांतरित होने के बाद, वह वहां 20 साल की सजा काट रही है। हालांकि, मैक्सवेल ने किसी भी गलत कार्य में संलिप्त होने से इनकार किया है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
PM Modi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , बजट 2026 और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।