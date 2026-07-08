अगले मिशन के लिए इसरो किया टेस्ट किया इंजन, क्या है इसकी खासियत; इसलिए अहम
इसरो ने अपने सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान एलवीएम-3 के सातवें परिचालन मिशन के लिए निर्धारित सीई-20 क्रायोजेनिक इंजन का अंतिम उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
इसरो ने अपने सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान एलवीएम-3 के सातवें परिचालन मिशन के लिए निर्धारित सीई-20 क्रायोजेनिक इंजन का अंतिम उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस परीक्षण में रॉकेट में लगाने से पहले इंजन को वास्तविक परिस्थितियों की तरह चलाकर यह परखा जाता है कि वह सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं। इसरो ने मंगलवार को जारी एक बयान में बताया कि यह परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरि स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में किया गया। पहले जीएसएलवी एमके-3 के नाम से पहचाने जाने वाला एमवीएम-3 इसरो का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। इसके ऊपरी चरण को शक्ति देने के लिए सीई-20 क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है।
इसरो ने क्या बताया
इसरो ने कहाकि इंजन 19 टन से 22 टन तक के थ्रस्ट (रॉकेट या इंजन को आगे की ओर धकेलने की क्षमता) पर काम करने के लिए प्रमाणित है। यह इंजन अब तक एलवीएम-3 के लगातार आठ सफल मिशनों में शानदार प्रदर्शन कर चुका है। इनमें चंद्रयान-2, चंद्रयान-3 और तीन वाणिज्यिक मिशन भी शामिल हैं। इसरो के मुताबिक गगनयान मिशन में इस्तेमाल के लिए इस इंजन ने मानव मिशनों के लिए आवश्यक सुरक्षा और विश्वसनीयता संबंधी सभी मानकों को भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। हाल ही में किए गए अंतिम उड़ान परीक्षण के दौरान सीई-20 इंजन का 22 टन थ्रस्ट पर परीक्षण किया गया। इस परीक्षण में पहली बार ‘नोजल सुरक्षा प्रणाली’ (एनपीएस) का उपयोग किया गया।
क्या है एनपीएस तकनीक
एनपीएस एक ऐसी तकनीक है, जो इंजन के नोजल (रॉकेट इंजन का नोजल वह हिस्सा होता है, जिससे अत्यधिक गर्म और तेज गति वाली गैसें बाहर निकलती हैं) को परीक्षण के दौरान सुरक्षित रखती है और विशेष रूप से उच्च ऊंचाई जैसी परिस्थितियों में इंजन का परीक्षण आसान बनाती है। इसरो के अनुसार, यह प्रणाली उच्च ऊंचाई जैसी परिस्थितियों में किए जाने वाले जटिल परीक्षणों को काफी आसान बनाता है।
इसकी मदद से कम संसाधनों में परीक्षण किया जा सकता है और परीक्षण की अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। इसरो ने कहाकि परीक्षण के परिणामों से इंजन की सभी प्रणालियां और एनपीएस का प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया है।
इससे पहले इसरो ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन ‘गगनयान’ की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 'सॉल्व' (सब-ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स) के ठोस ईंधन (सॉलिड मोटर) वाले रॉकेट का पहला सफल परीक्षण किया था। इस परीक्षण का उद्देश्य गगनयान के क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित वापसी की जांच करना है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।