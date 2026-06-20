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जब बैलगाड़ी पर लादना पड़ा 673 किलो का सैटेलाइट, इसरो की रॉकेट साइंस से दुनिया थी हैरान

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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1981 में जब देश के पहले संचार उपग्रह APPPLE की लॉन्चिंग होनी थी तो उससे पहले इसे एक बार बैलगाड़ी की भी सवारी करनी पड़ी। मैग्नेटिक फील्ड से दूर रखने के लिए सैटलाइट को बैलगाड़ी पर रखकर एंटीना की रेंज में ले जाया गया था।

जब बैलगाड़ी पर लादना पड़ा 673 किलो का सैटेलाइट, इसरो की रॉकेट साइंस से दुनिया थी हैरान

भारत की अंतरिक्ष एजेंसी ISRO आज दुनियाभर के लिए एक मिसाल है। रूस, अमेरिका,जापान और चीन के साथ भारत के अंतरिक्ष विज्ञान का भी दुनिया लोहा मानती है। हालांकि यह सफर जब शुरू हुआ थो तो सैटेलाइट बनाने के लिए एक छत भी नहीं थी। एक टिन शेड के नीचे ही देश का पहला सैटेलाइट बनाया गया। वहीं जब इसे बैलगाड़ी पर लादकर ले जाया गया तो तस्वीरें पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गईं। भारत के पहले संचार उपग्रह APPLE को फ्रांस के गुयाना स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाना था। कुछ ऐसा हुआ कि सैटलाइट को बैलगाड़ी पर लदना पड़ गया।

उस समय टेलीफोन या फिर टेलेक्स पर अपना संदे भेजने के लिए कॉल बुक करनी पपड़ती थी। इसरो के पास तब मेनफ्रेम कंप्यूटर तक नहीं थे। श्रीहरिकोटा के मिशन कंट्रोल सेंटर पर APPLE को बनाया गया। भारत के लिए यह बेहद अहम मिशन था। सैटलाइट के साथ संपर्क करने के लिए बेहद जरूरी टेलीमेट्री, ट्रेकिंग ऐंड कंट्रोल लिंक (TT&C) में कुछ समस्या पाई गई थी। लॉन्च से पहले इसकी जांच करना बेहद जरूरी था। इसकी जांच एंटीना रेंज में ही की जा सकती थी। इसरो के पास उस समय सैटलाइट को ले जाने के लिए कोई स्पेशल साधन नहीं था।

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मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए किया गया बैलगाड़ी का इस्तेमाल

इसरो के पूर्व वैज्ञानिक आरएम वासागम ने अपने पेपर में लिखा, हमें सैटेलाइट की पूरी तरह से जांच करके इसे फ्रांस भेजना था। जांच के लिए इसे एंटीना की रेंज में ले जाना था। इसके बाद 150 रुपये में एक बैलगाड़ी मंगवाई गई। यह टेस्ट ऐसी जगह पर होना था जहां कोई मैग्नेटिक फील्ड ना काम कर रही हो। इसके लिए थर्मल ब्लैंकेट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन भारत के पास यह तकनीक उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में बैलगाड़ी पर लादकर APPLE को एंटीना की रेंज में ले जाया गया। इसके बाद बैलगाड़ी वाली तस्वीर चर्चा का विषय बन गई। हालांकि इसके पीछे मुख्य वजह मैग्नेटिक फील्ड से दूर रहना था।

APPLE भारत का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। इसे फ्रांस के स्पेस स्टेशन से 1981 में लॉन्च किया गया था। इसे मात्र दो साल में तैयार किया गया था। इसका इस्तेमाल टीवी कार्यक्रमों और रेडियो सेवा के प्रसारण में भी किया गया। इसके बाद इसरो ने रफ्तार पकड़ी और सैटलाइट लॉन्चिंग में महारत हासिल कर ली।

शेड के नीचे बनाया गया सैटेलाइट

इसरो के पास सैटेलाइट को बनाने के लिए कोई जगह नहीं थी। ऐसे में शहर के बाहर पीन्या इडस्ट्री इलाके में एक टिन शेड उपलब्ध करवाया गया था। वैज्ञानिकों ने सुविधा पर ध्यान दिए बिना दिन रात परश्रिम किया। वैज्ञानिकों ने थर्माकोल और टेप आद की मदद से टिन शेड को ही कमरा बना दिया। इसके बाद यूआर राव के नेतृत्व में पहला सैटेलाइट तैयार किया गया थआ। 2017 तक यूआर राव के नेतृत्व में करीब 18 सैटेलाइट तैयार किए गए थे।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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