अंतरिक्ष में इतिहास रचने के करीब भारत! गगनयान के दूसरे एयर ड्रॉप टेस्ट में इसरो को शानदार कामयाबी
इसरो ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन 'गगनयान' के लिए श्रीहरिकोटा में दूसरे इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने वाले इस अहम पड़ाव की पूरी जानकारी पढ़ें।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन 'गगनयान' की दिशा में एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लिया है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी दी है कि इसरो ने गगनयान के लिए दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट (IADT-02) सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह परीक्षण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किया गया।
आखिर क्या है पूरा मामला?
IADT का पूरा नाम Integrated Air Drop Test (एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण) है। गगनयान मिशन का सबसे जटिल और महत्वपूर्ण हिस्सा अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष से सुरक्षित वापस पृथ्वी पर लाना है। जब अंतरिक्ष यात्री अपना मिशन पूरा करके वापस लौटेंगे, तो उनका 'क्रू मॉड्यूल' (वह कैप्सूल जिसमें वे बैठे होंगे) तेज गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा।
इस वापसी के दौरान पैराशूट सिस्टम की भूमिका अहम होगी। मॉड्यूल की गति को धीमा करने और उसे सुरक्षित रूप से समुद्र (या सतह) पर उतारने के लिए एक बेहद जटिल पैराशूट प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। IADT परीक्षण के दौरान एक डमी क्रू मॉड्यूल को भारतीय वायुसेना के किसी भारी विमान या हेलीकॉप्टर की मदद से कई किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है।
इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह जांचना होता है कि क्रू मॉड्यूल के पैराशूट सही समय पर, सही क्रम में और बिना किसी तकनीकी खराबी के खुल रहे हैं या नहीं। IADT-02 की सफलता यह साबित करती है कि इसरो का पैराशूट और रिकवरी सिस्टम बिल्कुल सटीक काम कर रहा है, जो अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी की गारंटी है।
यह परीक्षण क्यों मायने रखता है?
डॉ. जितेंद्र सिंह ने अपने ट्वीट में स्पष्ट किया है कि यह सफलता गगनयान मिशन की तैयारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। किसी भी मानव मिशन में इंसानी जान की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। यह परीक्षण सुनिश्चित करता है कि लैंडिंग के वक्त कोई दुर्घटना नहीं होगी। ऐसे हर सफल परीक्षण के साथ इसरो गगनयान के फाइनल लॉन्च के एक कदम और करीब पहुंच जाता है।
गगनयान मिशन क्या है?
गगनयान भारत का पहला ऐसा अंतरिक्ष मिशन है जिसमें इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों के दल को 400 किलोमीटर की ऊंचाई वाली पृथ्वी की निचली कक्षा में 3 दिन के मिशन के लिए भेजा जाएगा। मिशन के बाद उन्हें सुरक्षित रूप से भारतीय समुद्री जल क्षेत्र में उतारा जाएगा। जैसा कि डॉ. जितेंद्र सिंह के ट्वीट में बताया गया है, भारत की यह पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान अगले साल के लिए निर्धारित है। संक्षेप में कहें तो, IADT-02 की यह सफलता भारत के अंतरिक्ष इतिहास के सबसे महत्वाकांक्षी सपने को हकीकत में बदलने की दिशा में एक बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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