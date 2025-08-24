ISRO first air drop test for Gaganyaan mission completely successful Aadhaar card voter list top five इसरो का कारनामा, गगनयान मिशन के लिए पहला हवाई ड्रॉप टेस्ट सफल; टॉप-5 न्यूज, India News in Hindi - Hindustan
इसरो का कारनामा, गगनयान मिशन के लिए पहला हवाई ड्रॉप टेस्ट सफल; टॉप-5 न्यूज

गगनयान प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारत की यह क्षमता प्रदर्शित करना है कि वह मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजकर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस ला सकता है। देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के रूप में योजनाबद्ध यह परियोजना है।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 07:04 PM
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने गगनयान मिशन के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसरो की ओर से पहला हवाई ड्रॉप टेस्ट (IADT-01) पूरी तरह सफल रहा, जिसमें पैराशूट की मदद से अंतरिक्ष यान की गति कम करने की तकनीक को आजमाया गया। वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दुष्प्रचार का आरोप लगाया। इसने दावा किया कि शीर्ष अदालत ने यह नहीं कहा कि सिर्फ आधार ही मतदान का अधिकार पाने के लिए वैध दस्तावेज हो सकता है। लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़िए रविवार की टॉप-5 न्यूज....

इसरो का एक और कारनामा, गगनयान मिशन के लिए पहला हवाई ड्रॉप टेस्ट पूरी तरह सफल

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने गगनयान मिशन के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसरो की ओर से पहला हवाई ड्रॉप टेस्ट (IADT-01) पूरी तरह सफल रहा, जिसमें पैराशूट की मदद से अंतरिक्ष यान की गति कम करने की तकनीक को आजमाया गया। इस टेस्ट में भारतीय वायु सेना, डीआरडीओ, नौसेना और तट रक्षक बल ने भी मदद की। पढ़ें पूरी खबर...

केवल आधार कार्ड होने से कोई मतदाता के तौर पर नहीं हो सकता रजिस्टर्ड: भाजपा

भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दुष्प्रचार का आरोप लगाया। इसने दावा किया कि शीर्ष अदालत ने यह नहीं कहा कि सिर्फ आधार ही मतदान का अधिकार पाने के लिए वैध दस्तावेज हो सकता है। एससी ने अपने आदेश में कहा था कि बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बाहर किए गए मतदाता अन्य दस्तावेजों के साथ आधार जमा कर सकते हैं। पढ़ें पूरी खबर...

महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार वोट चोरी के जरिए सत्ता में आई: संजय राउत

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने रविवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन वाली सरकार वोट चोरी के जरिए सत्ता में आई। उन्होंने दावा किया कि यह मुद्दा अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा रहा है। राउत ने कहा, 'महाराष्ट्र में वोट चोरी का मुद्दा 8 महीने से चल रहा है। हम इस पर सवाल उठाते रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर...

दूसरी महिला के साथ पकड़ा गया था विपिन, खूब हुई थी पिटाई, दहेज कांड में खुलासा

ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए पत्नी निक्की भाटी को जिंदा जलाने के आरोपी विपिन भाटी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक के उसका किसी अन्य महिला से संबंध था। इस बात का दावा खुद निक्की के पिता ने एक इंटरव्यू में किया। इस बीच अब खबर है कि पिछले साल यानी 2024 में विपिन को किसी अन्य महिला के साथ घूमते हुए पकड़ा था और इसके बाद उसकी पिटाई भी हुई थी। पढ़ें पूरी खबर...

बांग्लादेश में स्कॉलरशिप बांटेगा कंगाल पाक,1971 की माफी पर क्या बोली यूनुस सरकार

बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से ही मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पाकिस्तान से करीबी बढ़ाने में जुटी है। वहीं भारत और बांग्लादेश के संबंधों में खटास आ गई है। 1971 से ही पाकिस्तान से माफी मांगने की शर्त रखने वाला बांग्लादेश अब आतंकवादियों को शह देने वाले देश की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। पढ़ें पूरी खबर...

इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।