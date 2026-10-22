इजरायली पीएम नेतन्याहू ने PM मोदी को लगाया फोन, कैप्टन मच्छार के साथ इजरायल आने का दिया न्योता

Netanyahu invite Pm modi: इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पीएम मोदी को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कैप्टन स्मित मच्छार के साथ इजरायल आने का न्योता दिया है। बता दें, इजरायल हिब्रू पंचांग के हिसाब से अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास उनके इजरायली समकक्ष की तरफ से फोन आया है। इस बातचीत के दौरान नेतन्याहू ने आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को इजरायली स्वतंत्रता दिवस के मौके फ्लाईदुबई कैप्टन स्मित मच्छार के साथ वहां आने का न्यौता दिया। बता दें, इजरायल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वार्षिक सेलिब्रेटरी फ्लेम (मशाल प्रज्वलन) का आयोजन किया जाता है। इसे इजरायल में एक बड़े सम्मान के तौर पर देखा जाता है। इजरायली प्रधानमंत्री ने फ्लाईदुबई फ्लाइट के हाईजैक की कोशिश को नाकाम करने वाले भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार से बात करते हुए इस बात का ऐलान किया था कि वह पीएम मोदी और स्मित मच्छार को इसके लिए आमंत्रित करने वाले हैं। अब उन्होंने आधिकारिक तौर पर पीएम मोदी को इसका आमंत्रण दिया है।

उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पीएम मोदी के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, “मैंने अपने मित्र, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और उन्हें इजराइल के स्वतंत्रता दिवस पर वीर भारतीय पायलट के साथ मशाल प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया।” इसके साथ ही अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए नेतन्याहू ने लिखा कि पीएम मोदी ने निमंत्रण के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है और कहा कि जमीन पर और हवा में, भारत और इजराइल आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ रहे हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच के मजबूत और वर्षों पुराने संबंधों की भी सराहना की।

नेतन्याहू से बात करके क्या बोले पीएम मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इजरायली पीएम की तरफ से आए फोन कॉल की जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, "इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का फोन आया। हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों में बनी निरंतर गति की समीक्षा की और अपनी साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई।" इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों और शांति स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

इजरायल पीएम नेतन्याहू ने चुनाव के बीच कि पीएम मोदी को किया फोन इजरायली प्रधानमंत्री का पीएम मोदी के लिए यह कॉल ऐसे समय में आया है, जब इजरायल चुनाव में है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू इजरायली जनता के मन में अपनी विदेशी नीति को मजबूत करने वाली छवि को बनाए रखना चाहते हैं। पिछले कई चुनावों में बहुमत से दूर रहकर गठबंधन सरकार चलाने वाले नेतन्याहू के सामने जनता का विश्वास जीतने का सबसे बड़ा तरीका विदेश से इजरायल को समर्थन दिलवाना है। पिछले चुनाव के दौरान भी उन्होंने राजधानी को विदेशी नेताओं के साथ अपनी तस्वीरों से पाट दिया था। इजरायल में नेतन्याहू इस बात पर गर्व करते हैं कि उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान नई दिल्ली और यरुशलेम काफी करीब आए हैं।