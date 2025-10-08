Israeli opposition leaders unite to topple Netanyahu government Nobel winner 2025 india pakistan top five news नेतन्याहू सरकार पर मंडराया खतरा, केमेस्ट्री के नोबेल का हैरी पॉटर से क्या कनेक्शन? टॉप 5 न्यूज, India News in Hindi - Hindustan
नेतन्याहू सरकार पर मंडराया खतरा, केमेस्ट्री के नोबेल का हैरी पॉटर से क्या कनेक्शन? टॉप 5 न्यूज

हारेत्ज अखबार की खबर के अनुसार, इस बैठक में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को सत्ता से हटाने और इजरायल में सुधार एवं उपचार की सरकार स्थापित करने के लिए संयुक्त प्रयासों पर जोर दिया गया।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 06:19 PM
नेतन्याहू सरकार पर मंडराया खतरा, केमेस्ट्री के नोबेल का हैरी पॉटर से क्या कनेक्शन? टॉप 5 न्यूज

इजरायल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। देश के विपक्षी नेताओं ने इजरायली संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले एक अहम बैठक बुलाई जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को सत्ता से हटाने की बात पर चर्चा की गई है। वहीं दूसरी तरफ बुधवार को रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

इजरायल में गिर जाएगी नेतन्याहू सरकार? बेंजामिन के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी नेता

मिस्र में गाजा संघर्ष विराम पर जारी चर्चाओं में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना पर आधारित अप्रत्यक्ष वार्ताएं तीसरे दिन पहुंच चुकी हैं। इसी बीच इजरायल के विपक्षी नेता ने इस सप्ताह संसद (नेसेट) के शीतकालीन सत्र से पूर्व अपनी राजनीतिक रणनीति को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। हारेत्ज अखबार की खबर के अनुसार, इस बैठक में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को सत्ता से हटाने और 'इजरायल में सुधार एवं उपचार की सरकार' स्थापित करने के लिए संयुक्त प्रयासों पर जोर दिया गया। पढ़ें पूरी खबर…

भारत के साथ युद्ध के चांसेस... ऑपरेशन सिंदूर में पिटे PAK ने फिर कही बड़ी बात

ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह भारत से मात खाने के बाद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि भारत के साथ युद्ध के चांसेस वास्तविक है। इस तरह से आसिफ भारत को युद्ध की गीदड़भभकी देते हुए नजर आ रहे हैं। समा टीवी के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने यह भी कहा कि भारत औरंगजेब के शासन के अलावा कभी भी एकजुट नहीं था। हालांकि, आसिफ अपने अजीबोगरीब और झूठे दावों के लिए बहुत पहले से ही जाने जाते रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर…

15 सीट नहीं मिली तो HAM चुनाव ही नहीं लड़ेगी; BJP, JDU को मांझी की सीधी धमकी

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन शुरू होने से दो दिन पहले हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा है कि अगर उनको 15 सीटें नहीं मिलती हैं तो उनकी पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ेगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के दोनों प्रमुख दल जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को मांझी ने अब सीधी धमकी दे दी है। जीतनराम मांझी लगातार 15 सीट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को प्रांतीय दल की मान्यता दिलाना उनके लिए करो या मरो का सवाल बन गया है। मांझी ने पहले ही 15 सीट को करो या मरो बता रखा है और कहा था कि 15 सीटें नहीं मिलती है तो उनकी पार्टी 100 सीटों पर लड़ जाएगी। पढ़ें पूरी खबर…

फ्लाइट में शाकाहारी यात्री को परोसा गया मांस, मौत के बाद कतर एयरवेज पर FIR

कतर एयरवेज की एक फ्लाइट में कथित रूप से मांसाहारी भोजन परोसने के कारण एक शाकाहारी यात्री की मौत हो गई। 85 वर्षीय यात्री के परिजनों ने एयरलाइन के खिलाफ गलत तरीके से हुई मौत का नया मुकदमा दायर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, यात्री को शाकाहारी भोजन देने से इनकार कर दिया गया और उन्हें मांसाहारी भोजन के आसपास ही खाना खाने को कहा गया। यह हादसा जुलाई 2023 में लॉस एंजिल्स से कोलंबो जा रही उड़ान के दौरान हुआ। पढ़ें पूरी खबर…

रसायन विज्ञान के नोबेल का ऐलान, 3 वैज्ञानिकों को मिला सम्मान; हैरी पॉटर सीरीज से कैसे कनेक्शन?

रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के महासचिव हैंस एलेग्रेन ने बुधवार को रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की। इस वर्ष 3 वैज्ञानिकों सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉब्सन और उमर एम याघी को इस सम्मान से नवाजा जाएगा। उन्हें मेटल ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के विकास में उनके कार्यों के लिए नोबेल से सम्मानित किया जा रहा है। नोबेल समिति ने कहा कि तीनों वैज्ञानिकों ने मॉलिक्युलर ढांचे का एक नया प्रारूप विकसित किया है। पढ़ें पूरी खबर…

