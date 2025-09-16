इस देश पर अटैक करने जा रहा इजरायल, महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए SC की डेडलाइन; टॉप 5 न्यूज
इजरायल ने बीते सप्ताह भी सना पर भीषण हमला किया था जिसमें हुती विद्रोहियों के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया था। इजरायल के हवाई हमले में 46 लोग मारे गए थे, जिनमें में से 26 स्थानीय मीडिया संस्थान के कर्मचारी थे।
इजरायल ने यमन पर बड़े हमले का अल्टीमेटम दे दिया है। इजरायली सेना ने मंगलवार को ऐलान किया है कि अगले कुछ घंटे में यमन के प्रमुख बंदरगाह को निशाना बनाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव कराने की मांग वाली याचिकाओं पर बड़ा आदेश जारी किया है।
देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:
इजरायल अब इस देश पर करने जा रहा बड़ा अटैक, बंदरगाहों को खाली करने का दिया अल्टीमेटम
मिडिल ईस्ट में कतर की राजधानी दोहा पर बम बरसाने के बाद इजरायल ने यमन पर बड़े हमले का अल्टीमेटम दे दिया है। इजरायली सेना ने मंगलवार को ऐलान किया है कि अगले कुछ घंटों में यमन के प्रमुख बंदरगाह को निशाना बनाया जाएगा। बयान में इजरायली सेना ने कहा है कि यमन के लाल सागर के बंदरगाह होदेइदाह को खाली करने का आदेश भी जारी किया गया है। पढ़ें पूरी खबर…
मोदी ने 1 रुपये में 1050 एकड़ जमीन अडानी को दी, 10 लाख पेड़ काटने की तैयारी; AAP
आम आदमी पार्टी ने BJP-NDA सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भागलपुर में सरकार ने 1 रुपये में 1050 एकड़ जमीन अडानी को दे दी है। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा करते हुए कहा, यहां की जमीनों को सरकार ने किसानों को मुआवजा देकर खरीदा था, जिसे अब मोदी जी अपने दोस्त अडानी को दे रहे हैं। इसके अलावा, संजय सिंह ने दावा किया कि बंजर बताई गई जमीन पर करीब 10 लाख पेड़ लगे हैं, जिन्हें अब अडानी को काटने के लिए दे दिया गया है। पढ़ें पूरी खबर…
महाराष्ट्र में इस तारीख तक कराने होंगे निकाय चुनाव, SC ने तय कर दी डेडलाइन
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव कराने की मांग वाली याचिकाओं पर बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 31 जनवरी 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य चुनाव आयोग चुनाव की तारीख को और आगे नहीं बढ़ाएगा। कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। पढ़ें पूरी खबर…
सूद बंद, EMI कम; स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 42 तरह के कोर्स के लिए ब्याज फ्री लोन
बिहार में सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले हर कैबिनेट बैठक में अलग-अलग तबके पर तोहफे की बरसात कर रही है। नीतीश सरकार ने अब बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से उच्च शिक्षा के लिए मिलने वाले लोन पर ब्याज खत्म कर दिया है और कर्ज चुकाने की समय सीमा 2 से 3 साल तक बढ़ा दी है। एजुकेशन लोन लेने वाले स्टूडेंट्स को अब सूद नहीं देना होगा और कर्ज लौटाने की मियाद बढ़ने से मासिक किस्त (EMI) भी कम हो जाएगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसकी जानकारी खुद नीतीश ने एक ट्वीट में दी है। पढ़ें पूरी खबर…
टीम इंडिया का नया स्पॉन्सर बना अपोलो टायर्स, 1 मैच के देगा इतने करोड़ रुपये
भारतीय क्रिकेट टीम को नया जर्सी स्पॉन्सर मिला गया है। टीम इंडिया की जर्सी पर अब अपोलो टायर्स का नाम छपेगा। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी ड्रीम-11 के साथ डील रद्द होने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने मंगलवार को नए टाइटल स्पॉन्सर की घोषणा की। अपोलो टायर्स का बीसीसीआई के साथ ढाई साल के लिए करार हुआ है। यह करार मार्च 2028 तक के लिए है। अपोलो टायर्स का लोगो सभी प्रारूपों में भारतीय पुरुष और महिला राष्ट्रीय टीमों की जर्सी पर दिखाई देगा। भारतीय पुरुष टीम फिलहाल एशिया कप 2025 में बगैर स्पॉन्सर के खेल रही है। पढ़ें पूरी खबर…