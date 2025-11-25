Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsIsrael to accept thousands of people from India Bnei Menashe Jews Community Know Netanyahu Plan
बेने मेनाशे कौन, इंडिया से इजरायल क्यों ले जा रहे नेतन्याहू? जानें मिजोरम-मणिपुर से उत्तरी इजरायल तक का प्लान

बेने मेनाशे कौन, इंडिया से इजरायल क्यों ले जा रहे नेतन्याहू? जानें मिजोरम-मणिपुर से उत्तरी इजरायल तक का प्लान

संक्षेप:

इजरायली सरकार ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से हजारों बेने मेनाशे यहूदी समुदाय के लोगों को इजरायल लाने का एक बड़ा बहु-वर्षीय योजना पेश की है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे यहूदियों से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला करार दिया है।

Tue, 25 Nov 2025 06:41 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इजरायली सरकार ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से हजारों बेने मेनाशे यहूदी समुदाय के लोगों को इजरायल लाने का एक बड़ा बहु-वर्षीय योजना पेश की है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे 'यहूदियों से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण' फैसला करार दिया है। उन्होंने कहा कि इससे इजरायल का उत्तरी हिस्सा और मजबूत होगा। योजना के अनुसार, 2030 तक लगभग 5800 बेने मेनाशे सदस्यों को इजरायल लाया जाएगा। ये लोग मुख्य रूप से मिजोरम और मणिपुर में रहते हैं। इन्हें चरणबद्ध तरीके से उत्तरी इजरायल के गलिल (गैलिली) क्षेत्र में बसाया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बता दें कि यह इलाका लेबनान के हिज्बुल्लाह आतंकवादी संगठन से चल रहे संघर्ष की वजह से बुरी तरह प्रभावित रहा है और पिछले कुछ वर्षों में हजारों लोग यहां से पलायन कर चुके हैं। यह पहाड़ी क्षेत्र है, जिसमें नाजरेथ, टाइबीरियास, साफेद जैसे शहर शामिल हैं और यह लेबनान सीमा, जॉर्डन घाटी तथा गलिल सागर (सी ऑफ गैलिली) से जुड़ा हुआ है।

भारत के बेने मेनाशे के लिए क्या योजना है?

योजना के तहत अगले साल (2026 ) पहला जत्था लगभग 1200 लोगों का जाएगा। बसने के लिए मंत्रालय की ओर से वित्तीय सहायता, हिब्रू भाषा की शिक्षा, नौकरी में मदद, अस्थायी आवास और समाज में एकीकरण की पूरी सहायता दी जाएगी। सिर्फ पहले चरण के लिए ही सरकार ने लगभग 23.8 मिलियन यूरो (लगभग 27.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का बजट आवंटित किया है।

हालांकि यह पहली बार नहीं है। पिछले दो दशकों में करीब 4000 बेने मेनाशे सदस्य पहले ही इजरायल जा चुके हैं। अब बचे हुए पूरे समुदाय को लाकर परिवारों को फिर से एक किया जाएगा। खास बात यह है कि यह पूरा प्लान भारत सरकार के साथ पूर्ण सहमति और समन्वय से बनाया गया है। दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर बहुत अच्छा तालमेल है।

बता दें कि इजरायल की कुल आबादी लगभग 10.1 मिलियन है, जिसमें करीब 73% यहूदी हैं। वहीं फिलिस्तीनी क्षेत्रों में अनुमानित 5.5 मिलियन लोग रहते हैं।

भारत के बेने मेनाशे कौन हैं?

बेने मेनाशे समुदाय खुद को बाइबिल में वर्णित मनश्शे (मनस्सेह) जनजाति का वंशज मानता है, जिसे इजरायल के 'खोए हुए दस कबीलों' में से एक माना जाता है। यहूदी धर्म अपनाने और इजरायल के मुख्य रब्बी से मान्यता मिलने से पहले इनमें से अधिकांश लोग ईसाई धर्म का पालन करते थे। अब ये पारंपरिक यहूदी रीति-रिवाज निभाते हैं, सुक्कोट जैसे त्योहार मनाते हैं और अपने गांवों-कस्बों में सिनेगॉग (आराधनालय) स्थापित किए हैं।

इजरायल ने आधिकारिक तौर पर बेने मेनाशे के प्रवास को 2005 तक समर्थन नहीं दिया था। 2005 में तत्कालीन सेफारदी मुख्य रब्बी श्लोमो अमर ने इस समुदाय को इजरायल की एक खोई हुई जनजाति के वंशज के रूप में आधिकारिक मान्यता दी थी, जिसके बाद इनका इजरायल वापसी शुरू हुआ।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
National Hindi News Benjamin Netanyahu
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।