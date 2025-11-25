बेने मेनाशे कौन, इंडिया से इजरायल क्यों ले जा रहे नेतन्याहू? जानें मिजोरम-मणिपुर से उत्तरी इजरायल तक का प्लान

संक्षेप: इजरायली सरकार ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से हजारों बेने मेनाशे यहूदी समुदाय के लोगों को इजरायल लाने का एक बड़ा बहु-वर्षीय योजना पेश की है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे यहूदियों से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला करार दिया है।

इजरायली सरकार ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से हजारों बेने मेनाशे यहूदी समुदाय के लोगों को इजरायल लाने का एक बड़ा बहु-वर्षीय योजना पेश की है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे 'यहूदियों से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण' फैसला करार दिया है। उन्होंने कहा कि इससे इजरायल का उत्तरी हिस्सा और मजबूत होगा। योजना के अनुसार, 2030 तक लगभग 5800 बेने मेनाशे सदस्यों को इजरायल लाया जाएगा। ये लोग मुख्य रूप से मिजोरम और मणिपुर में रहते हैं। इन्हें चरणबद्ध तरीके से उत्तरी इजरायल के गलिल (गैलिली) क्षेत्र में बसाया जाएगा।

बता दें कि यह इलाका लेबनान के हिज्बुल्लाह आतंकवादी संगठन से चल रहे संघर्ष की वजह से बुरी तरह प्रभावित रहा है और पिछले कुछ वर्षों में हजारों लोग यहां से पलायन कर चुके हैं। यह पहाड़ी क्षेत्र है, जिसमें नाजरेथ, टाइबीरियास, साफेद जैसे शहर शामिल हैं और यह लेबनान सीमा, जॉर्डन घाटी तथा गलिल सागर (सी ऑफ गैलिली) से जुड़ा हुआ है।

भारत के बेने मेनाशे के लिए क्या योजना है? योजना के तहत अगले साल (2026 ) पहला जत्था लगभग 1200 लोगों का जाएगा। बसने के लिए मंत्रालय की ओर से वित्तीय सहायता, हिब्रू भाषा की शिक्षा, नौकरी में मदद, अस्थायी आवास और समाज में एकीकरण की पूरी सहायता दी जाएगी। सिर्फ पहले चरण के लिए ही सरकार ने लगभग 23.8 मिलियन यूरो (लगभग 27.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का बजट आवंटित किया है।

हालांकि यह पहली बार नहीं है। पिछले दो दशकों में करीब 4000 बेने मेनाशे सदस्य पहले ही इजरायल जा चुके हैं। अब बचे हुए पूरे समुदाय को लाकर परिवारों को फिर से एक किया जाएगा। खास बात यह है कि यह पूरा प्लान भारत सरकार के साथ पूर्ण सहमति और समन्वय से बनाया गया है। दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर बहुत अच्छा तालमेल है।

बता दें कि इजरायल की कुल आबादी लगभग 10.1 मिलियन है, जिसमें करीब 73% यहूदी हैं। वहीं फिलिस्तीनी क्षेत्रों में अनुमानित 5.5 मिलियन लोग रहते हैं।

भारत के बेने मेनाशे कौन हैं? बेने मेनाशे समुदाय खुद को बाइबिल में वर्णित मनश्शे (मनस्सेह) जनजाति का वंशज मानता है, जिसे इजरायल के 'खोए हुए दस कबीलों' में से एक माना जाता है। यहूदी धर्म अपनाने और इजरायल के मुख्य रब्बी से मान्यता मिलने से पहले इनमें से अधिकांश लोग ईसाई धर्म का पालन करते थे। अब ये पारंपरिक यहूदी रीति-रिवाज निभाते हैं, सुक्कोट जैसे त्योहार मनाते हैं और अपने गांवों-कस्बों में सिनेगॉग (आराधनालय) स्थापित किए हैं।