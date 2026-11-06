नेतन्याहू की होने वाली है विदाई? आइजेनकोट बने पीएम तो क्या बदल जाएंगे भारत-इजरायल के रिश्ते

इजरायल में बेंजामिन नेतन्याहू की विदाई और गादी आइजेनकोट के नए प्रधानमंत्री बनने की चर्चा तेज है। अगर सत्ता बदली तो भारत-इजरायल के रक्षा संबंधों, ईरान के साथ भारत के रिश्तों और गाजा नीति पर क्या असर पड़ेगा? समझिए पूरा समीकरण।

नेतन्याहू गए तो भारत का क्या होगा? गादी आइजेनकोट के PM बनने से बदल सकता है पश्चिम एशिया का समीकरण (फाइल फोटो)

इजरायल में सत्ता परिवर्तन की संभावना ने भारत समेत पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता पर पकड़ कमजोर पड़ती दिख रही है और पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजेनकोट नए प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदारों में शामिल हो गए हैं। अगर आइजेनकोट सरकार बनाने में सफल रहते हैं तो भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या इजरायल के साथ उसके मजबूत रणनीतिक रिश्ते पहले की तरह बने रहेंगे या उनकी प्राथमिकताओं में कोई बदलाव आएगा?

भारत और इजरायल के संबंध पिछले कुछ वर्षों में रक्षा सहयोग से आगे बढ़कर तकनीक, कृषि, साइबर सुरक्षा, कारोबार और रणनीतिक साझेदारी तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में इजरायल में प्रधानमंत्री का चेहरा बदलने से रिश्तों के स्वर और काम करने के तरीके पर असर पड़ सकता है, लेकिन दोनों देशों के दशकों पुराने हितों में अचानक बदलाव की संभावना कम है।

इजरायल में सत्ता परिवर्तन की नौबत क्यों आई? इजरायल में 27 अक्टूबर 2026 को आम चुनाव हुए थे। यह 2023 में हमास के हमले और उसके बाद गाजा, लेबनान और ईरान के साथ हुए संघर्षों के बाद देश का पहला आम चुनाव था। चुनाव में किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत नहीं मिला।

इजरायल की संसद को नेसेट कहा जाता है। इसमें कुल 120 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है। चुनाव के नतीजों में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन उनका पूरा गठबंधन सिर्फ 53 सीटें हासिल कर सका। वहीं, पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को 48 सीटें मिलीं। दूसरी तरफ, अरब समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों ने मिलकर 19 सीटें हासिल कीं।

इस तरह किसी भी पक्ष के पास सरकार बनाने लायक संख्या नहीं थी। आइजेनकोट के लिए अरब पार्टियों का समर्थन हासिल करना जरूरी हो गया, लेकिन उनके गठबंधन में शामिल कुछ नेताओं ने इन पार्टियों के सहयोग से सरकार बनाने पर आपत्ति जताई है।

5 नवंबर को राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श पूरा किया। इस दौरान 67 सांसदों ने आइजेनकोट को सरकार बनाने का मौका देने की सिफारिश की, जबकि 46 सांसदों ने नेतन्याहू का समर्थन किया। हालांकि, राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों खेमों के भीतर और उनके बीच मौजूद राजनीतिक मतभेदों के कारण यह तय करना आसान नहीं है कि कौन स्थिर सरकार बना सकता है।

राष्ट्रपति 8 नवंबर को सरकार बनाने के लिए किसी एक नेता को आमंत्रित करने वाले हैं। चुने गए नेता को सरकार बनाने के लिए 28 दिन मिलेंगे। जरूरत पड़ने पर 14 दिन का अतिरिक्त समय भी दिया जा सकता है। यानी आइजेनकोट को समर्थन मिलने के बावजूद उनका प्रधानमंत्री बनना अभी तय नहीं है।

कौन हैं गादी आइजेनकोट और नेतन्याहू से कितने अलग हैं? गादी आइजेनकोट- पूर्व इजरायली सेना प्रमुख और याशार पार्टी के नेता गादी आइजेनकोट का जन्म 1960 में हुआ था। उन्होंने इजरायली सेना में करीब 41 साल तक सेवाएं दीं और 2015 से 2019 तक सेना प्रमुख रहे। 2022 में वह राजनीति में आए और 2025 में याशार पार्टी बनाई।

आइजेनकोट को इजरायल की सुरक्षा और सैन्य मामलों का गहरा अनुभव है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद वह नेतन्याहू की युद्ध कैबिनेट का हिस्सा भी रहे थे। हालांकि, जून 2024 में उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया। उनकी प्रमुख आपत्तियों में गाजा युद्ध को लेकर सरकार की स्पष्ट रणनीति का अभाव शामिल था।

नेतन्याहू के मुकाबले आइजेनकोट की सबसे बड़ी राजनीतिक प्राथमिकता देश की आंतरिक व्यवस्था में सुधार, सेना में अनिवार्य सेवा को लेकर समान नियम और सरकार की जवाबदेही तय करना है। वह 7 अक्टूबर के हमले के लिए जिम्मेदारियों की जांच के लिए आधिकारिक आयोग बनाने के पक्षधर हैं।

लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह फिलिस्तीन या ईरान के मामले में नरम रुख रखते हैं। वह हमास के सैन्य ढांचे को खत्म करने और ईरान से पैदा होने वाले खतरे का मुकाबला करने के समर्थक हैं। वह फिलिस्तीन को अलग देश बनाने के भी विरोधी हैं।

यानी आइजेनकोट और नेतन्याहू के बीच मुख्य अंतर इजरायल की सुरक्षा को लेकर नहीं, बल्कि सुरक्षा नीति लागू करने के तरीके, सरकार के कामकाज और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को संभालने के तरीके में हो सकता है।

भारत-इजरायल संबंधों पर क्या पड़ेगा असर? यह इस पूरे घटनाक्रम का भारत के लिए सबसे अहम पहलू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच अच्छे व्यक्तिगत संबंधों ने पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों की दोस्ती को काफी मजबूती दी है। ऐसे में नेतन्याहू के जाने और आइजेनकोट के आने पर सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या भारत को इजरायल के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से मजबूत करना पड़ेगा?

इसका जवाब है कि रिश्तों में कुछ बदलाव जरूर आ सकते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर भारत-इजरायल साझेदारी के कमजोर होने की आशंका फिलहाल कम है।

इसकी तीन बड़ी वजहें हैं।

1. रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के हित एक-दूसरे से जुड़े हैं भारत और इजरायल के बीच रक्षा सहयोग लंबे समय से दोनों देशों के संबंधों का मजबूत आधार रहा है। भारत इजरायल से मिसाइल सिस्टम, ड्रोन, निगरानी उपकरण और कई तरह की आधुनिक सैन्य तकनीक हासिल करता रहा है।

भारत की जरूरत सिर्फ दूसरे देशों से हथियार खरीदने तक सीमित नहीं है। अब उसका जोर स्वदेशी रक्षा उत्पादन, तकनीक हस्तांतरण और संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार करने पर है। इजरायल इस दिशा में भारत का महत्वपूर्ण साझेदार है।

आइजेनकोट का सैन्य अनुभव इस सहयोग को समझने और आगे बढ़ाने में मददगार हो सकता है। पूर्व सेना प्रमुख होने के कारण वह रक्षा क्षेत्र की जरूरतों और आधुनिक युद्ध की चुनौतियों को अच्छी तरह समझते हैं।

ऐसे में अगर वह प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत के साथ रक्षा सहयोग जारी रहने की संभावना है। हालांकि, नई सरकार की प्राथमिकताओं के आधार पर कुछ समझौतों और परियोजनाओं की गति में बदलाव हो सकता है।

2. नेतन्याहू से व्यक्तिगत रिश्तों की जगह संस्थागत साझेदारी लेगी भारत और इजरायल के संबंध सिर्फ मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती पर निर्भर नहीं हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, कृषि, जल प्रबंधन, विज्ञान और तकनीक जैसे क्षेत्रों में कई संस्थागत समझौते हैं।

फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल की यात्रा की थी। इस दौरान दोनों देशों ने अपने रणनीतिक संबंधों को बढ़ाकर ‘शांति, नवाचार और समृद्धि के लिए विशेष रणनीतिक साझेदारी’ का दर्जा दिया था।

इस यात्रा के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी, कृषि, जल प्रबंधन और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी थी।

इसके अलावा नवंबर 2025 में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को लेकर एक अहम समझौता हुआ था। भारत और इजरायल के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की दिशा में भी बातचीत आगे बढ़ रही है।

इन सभी समझौतों और परियोजनाओं को किसी एक प्रधानमंत्री के कार्यकाल तक सीमित नहीं माना जा सकता। इसलिए आइजेनकोट के प्रधानमंत्री बनने पर भी भारत के साथ इन क्षेत्रों में सहयोग जारी रहने की संभावना है।

3. इजरायल की नई सरकार भारत के साथ रिश्तों का दायरा बढ़ा सकती है नेतन्याहू के कार्यकाल में भारत और इजरायल के रिश्तों को काफी राजनीतिक दृश्यता मिली। हालांकि, इजरायल की नई सरकार के लिए भी भारत एक महत्वपूर्ण साझेदार रहेगा।

आइजेनकोट की प्राथमिकताओं में इजरायल की अंतरराष्ट्रीय छवि सुधारना और पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाना शामिल हो सकता है। अगर उनकी सरकार गाजा को लेकर अंतरराष्ट्रीय आलोचना कम करने और कूटनीतिक संबंधों को सुधारने की कोशिश करती है तो भारत के साथ बातचीत के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं।

भारत एक ऐसा देश है जिसके अमेरिका, यूरोप, अरब देशों और इजरायल के साथ संबंध हैं। ऐसे में नई इजरायली सरकार भारत को एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक और आर्थिक साझेदार के रूप में देख सकती है। हालांकि, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि आइजेनकोट की सरकार बनने से भारत के लिए कोई बड़ा नया समझौता या विशेष छूट सामने आएगी।

ईरान और गाजा पर आइजेनकोट का रुख भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? भारत के लिए इजरायल में सत्ता परिवर्तन का असर सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान और गाजा को लेकर नई सरकार की नीति भी भारत के हितों को प्रभावित कर सकती है।

आइजेनकोट को सुरक्षा के मामले में सख्त रुख रखने वाला नेता माना जाता है। वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को इजरायल के लिए बड़ा खतरा मानते हैं। हालांकि, उनका जोर ईरान के परमाणु खतरे का स्थायी और सत्यापन योग्य समाधान निकालने पर भी है।

भारत के लिए यह स्थिति काफी संवेदनशील है। भारत के इजरायल के साथ मजबूत रक्षा संबंध हैं, वहीं ईरान के साथ भी उसके पुराने रणनीतिक और आर्थिक रिश्ते हैं। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंचने का महत्वपूर्ण रास्ता है।

अगर आइजेनकोट के कार्यकाल में इजरायल और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव होता है तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक रास्तों और पश्चिम एशिया में उसके हितों पर असर पड़ सकता है।