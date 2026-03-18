ईरानी खुफिया मंत्री को मारने का दावा, सम्राट के कंधे पर हाथ रख नीतीश का इशारा: टॉप 5 न्यूज
इजरायल का दावा अगर सही साबित होता है, तो यह दो दिनों में ईरान के तीसरे बड़े नेता की हत्या होगी। इससे पहले मंगलवार को ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी और बसीज बल के प्रमुख गुलाम रजा सुलेमानी को मार गिराए जाने का दावा किया गया था।
इजरायली रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने दावा किया है कि इजरायली वायुसेना (IAF) के हवाई हमले में ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब की मौत हो गई है। दो दिनों के अंदर IDF की ईरान के अंदर यह तीसरी बड़ा कार्रवाई है। उधर, राज्यसभा में निर्वाचित होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के अगले मुख्यमंत्री के रूप में एक कार्यक्रम में इशारा किया है। उन्होंने जमुई की एक सभा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रख ये इशारा किया। देश-दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए आप बने रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ। फिलहाल पढ़ें टॉप 5 न्यूज...
ईरान के इंटेलिजेंस मंत्री इस्माइल खतीब का खात्मा, इजरायल का बड़ा दावा
ईरान युद्ध का आज 19वां दिन है। ईरान पर लगातार अमेरिकी और इजरायली हमले हो रहे हैं। दूसरी तरफ, ईरान भी इजरायल और खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा है। इस बीच इजरायल ने बड़ा दावा किया है। इज़रायल के रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ ने बुधवार को कहा कि रात भर चले इजरायली रक्षा बलों (IDF) के हमलों में ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब का खात्मा हो गया है। हालाँकि, ईरान ने अब तक खतीब की मौत की पुष्टि नहीं की है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...
PM मोदी ने अब कुवैत के क्राउन प्रिंस से की बात, ईद की दी बधाई; मिडिल-ईस्ट पर क्या बात?
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुवैत के साथ उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद को आगे बढ़ाते हुए वहां के क्राउन प्रिंस, शेख सबाह अल-खालिद अल-हमद अल-मुबारक अल-सबाह से बात की और ईद के आने वाले त्योहार पर उन्हें शुभकामनाएँ दीं। इसके अलावा बातचीत में पीएम मोदी ने क्राउन प्रिंस से क्षेत्रीय शांति और समुद्री सुरक्षा पर भी बातचीत की। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...
अब यही सब काम करेंगे, सम्राट के कंधे पर नीतीश ने हाथ भी रखा; नए CM पर इशारा
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? इसपर अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन यह माना जा रहा है कि बिहार के नए मुख्यमंत्री की रेस में राज्य के मौजूदा डिप्टी सीएम और बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है। हालांकि, सम्राट चौधरी के बिहार के नए सीएम बनने की अलग-अलग वजहों पर अक्सर चर्चा होती रहती है। लेकिन अभी बिहार के नए मुख्यमंत्री के नाम पर सिर्फ अटकलें ही हैं। इधर अब समृद्धि यात्रा के दौरान जमुई जिले में नीतीश कुमार ने मंच से जो कुछ ऐसा कहा जिसके बाद यह अटकलें लगाई जाने लगी हैं सीएम ने इशारों ही इशारों में यह साफ किया है कि उनके मन में नए सीएम के लिए शायद सम्राट चौधरी का ही नाम है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…
क्या है BHAVYA योजना, जिसे कैबिनेट ने दी मंजूरी; बनेंगे 100 इंडस्ट्रियल पार्क
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA- भव्य) योजना को मंजूरी दे दी गई। इस योजना के तहत 33,660 करोड़ रुपये की मदद से 100 निवेश-तैयार प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...
वॉन ने IPL का बेस्ट प्लेयर, टीम और कप्तान किसको चुना? आंकड़े भी दे रहे गवाही
आईपीएल के आगामी सीजन के लिए सभी टीमें तैयारी में जुट गई हैं। 28 मार्च से शुरू हो रहे इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन के लिये टीमों ने अभ्यास भी शुरू कर दिया है। आईपीएल 2026 में फैंस को ज्यादातर टीमें बदली-बदली हुई नजर आने वाली हैं। रविंद्र जडेजा, संजू सैमसन जैसे स्टार खिलाड़ी नई फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं सीजन शुरू होने से पहले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने आईपीएल के इतिहास से जुड़े कुछ दिलचस्प सवालों के जवाब दिए हैं, जिसमें उन्होंने विराट कोहली को आईपीएल के इतिहास का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बताया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।