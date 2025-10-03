Israel attacks 44 boats heading to Gaza arrests more than 500 including Greta Thunberg इजरायली नौसेना से बचकर गाजा की ओर निकल गई एक नौका, 42 बोट से 500 गिरफ्तार, India News in Hindi - Hindustan
इजरायली नौसेना से बचकर गाजा की ओर निकल गई एक नौका, 42 बोट से 500 गिरफ्तार

गाजा की ओर मानवीय सहायता के लिए जा रहीं नौकाओं पर इजरायल ने हमला कर दिया और 500 से ज्यादा ऐक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया जिनमें ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल हैं।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 12:09 PM
गाजा में शांति समझौते को लेकर चर्चा के बीच इजरायल कहर ढा रहा है। बीते 24 घंटे में ही इजरायली हमले में करीब 57 फिलिस्तीनी मारे गए। वहीं इजरायल ने गाजा सिटी में ऐलान कर दिया है कि अगर कोई भी यहां बचा रह जाता है तो उसे आतंकी समझकर ही निशाना बनाया जाएगा। गाजा में मानवीय सहायता ले जाने वाली नावों को भी इजरायल निशाना बना रहा है। शुक्रवार सुबह गाजा की ओर जा रहीं दर्जनों नौकाओं को इजरायली सेना ने रोक लिया। बमुश्किल एक ही नौका गाजा की ओर आगे बढ़ पाई।

जानकारी के मुताबिक पोलैंड के झंडे वाली एक ही नौका हमले से बच पाई। इसमें 6 चालक सवार थे। इस नौका के सवार ने बताया कि मेन फ्लीट से वह पीछे रह गए थे। इसीलिए इजरायली नौसेने के हमले में वे बच गए। जानकारी के मुताबिक अलग-अलग देशों के कार्यकर्ताओं की तरफ से इस बेड़े में करीब 44 नाव शामिल हुई थीं। इनमें से 43 को रास्ते में ही रोक लिया गया और 500 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया।

इजरायल का कहना है कि ये लोग अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। नौसेना ने जिस इलाके में प्रतिबंध लगाए हैं, वहां नावों का आवागमन नहीं होना चाहिए। इजरायली सेना ने नौकाओं को रोका और फिर इसपर सवार लोगों को हिरासत में ले लिया। अब उन्हें इजरायल से डिपोर्ट किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक हिरासत में लिए गए लोगों में ऐक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और बर्सिलोना के मेयर अडा कोलॉ भी शामिल हैं। इसके अलावा इसमें यूरोपीय पार्ल्यामेंट की सदस्य रीमा हसन का भी नाम है।

इजरायली सेना के इस कदम की निंदा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो गई है। जर्मनी, फ्रांस, यूके, स्पेन, ग्रीस और आयरलैंड समेत कई देशों ने कहा है कि इजरायल ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन किया है। हालांकि इजरायल के इस कदम पर अब तक यूएन की प्रतिक्रिया नहीं आई है।

