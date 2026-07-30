Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ISKCON वेज खाना ही बनाएगा पर साथ अंडा परोसा जाएगा, सरकार ने खोजा जुगाड़

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
Follow us on Google News
share

पश्चिम बंगाल में बच्चों को मध्याह्न भोजन की जिम्मेदारी ISKCON यानी अंतरराष्ट्रीय कृष्णभावनामृत संघ को दी गई है। इसके बाद से ही बच्चों की थाली में अंडे का मुद्दा जोर पकड़ रहा था। अब राज्य सरकार ने इसपर सफाई दे दी है।

Iskcon
कोलकाता में बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन में अंडा एक बड़ा मुद्दा बन गया था। (Photo by Dibyangshu SARKAR / AFP)

पश्चिम बंगाल सरकार ने मध्याह्न भोजन में अंडे को भी शामिल करने का फैसला ले लिया है। इससे पहले भोजन व्यवस्था को ISKCON को सौंपे जाने को लेकर काफी बवाल हुआ था। अब सरकार का कहना है कि अंडों को अलग से दिया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने नाश्ते में अंडे और गर्म भोजन उपलब्ध कराने के लिए आवंटन प्रति प्लेट दो रुपये बढ़ाने की तैयारी की थी।

क्या था हंगामा

मध्याह्न भोजन का काम ISKCON को सौंपे जाने को लेकर खासा हंगामा हुआ था। पीटीआई भाषा के मुताबिक, कुछ वर्गों ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी। उनका तर्क था कि यह धार्मिक संगठन शाकाहारी भोजन परोसेगा, जिससे बच्चों को उनके भोजन में अंडे नहीं मिल पाएंगे। बाद में फिर सरकार ने इसमें दखल देकर नई व्यवस्था की शुरुआत की।

ये भी पढ़ें:बिहार के बाद असम में भी रिहा होंगे प्रदर्शनकारी, आधी रात हुई CJP-सरकार की बैठक

क्या बोले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी

CM अधिकारी ने कहा, '1 अगस्त से कोलकाता के अधिकांश स्कूलों में एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत इस्कॉन की तरफ से शुद्ध सात्विक, प्रोटीन से भरपूर भोजन बच्चों को मिलेगा। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों के जरिए अलग से अंडे भी वितरित किए जाएंगे, ताकि बच्चों क प्रोटीन रिच डाइट मिल सके।'

यह स्पष्ट करते हुए कि अंडे सप्ताह में एक या दो बार अलग से उपलब्ध कराए जाएंगे, शुभेंदु ने कहा, 'राज्य सरकार ने प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए आवंटन को प्रति छात्र 6.78 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया है। इससे मध्याह्न भोजन के लिए कनिष्ठ और वरिष्ठ छात्रों के बीच धन आवंटन में मौजूद असमानता समाप्त हो गई है।'

ये भी पढ़ें:आंदोलनकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं, लेकिन इन्हें तो छोड़ेंगे नहीं: बंगाल सरकार

मध्याह्न भोजन का मुद्दा वर्ष 2026-27 के राज्य बजट में भी शामिल रहा, क्योंकि ऐसी खबरें सामने आई थीं कि भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी इस्कॉन को सौंपी जाएगी।

थाली पर बढ़ा दिए 2 रुपये

22 जुलाई को श्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने आंगनवाड़ी केंद्रों में महिलाओं और बच्चों के लिए नाश्ते में अंडे और गर्म भोजन उपलब्ध कराने के लिए आवंटन प्रति प्लेट दो रुपये बढ़ाने की मंजूरी दी थी। सरकार ने बुधवार को कहा कि उन्होंने कहा कि कोलकाता के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में भोजन पकाने और आपूर्ति करने की जिम्मेदारी एक पायलट परियोजना के रूप में एक अगस्त से इस्कॉन द्वारा संभाली जाएगी।

ये भी पढ़ें:बंगाल के 80 हजार स्कूलों को शुभेंदु अधिकारी ने दी खुशखबरी, उठाया बड़ा कदम

मंत्री ने बढ़ा दी चर्चा

स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन ने कहा था, 'समाज में, इस देश में और पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, जो पूरी तरह शाकाहारी हैं और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। शाकाहारी भोजन में भी पर्याप्त पोषण होता है और जो लोग शाकाहारी भोजन करते हैं, उन्हें अपने शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं। इसलिए पोषण के लिए बच्चों का अंडा खाना न तो अनिवार्य है और न ही इसकी कोई आवश्यकता है।'

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

और पढ़ें
Suvendu Adhikari
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।