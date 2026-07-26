व्हाट्सऐप पर करो बूमर्स को बैन...; बेटे ईशान की मांग पर शशि थरूर ने दिया तगड़ा जवाब

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर अपनी हाजिरजवाबी से सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी है। इस बार उनका तीखा और मजेदार जवाब किसी विरोधी के लिए नहीं, बल्कि अपने बेटे ईशान थरूर के लिए था।

कांग्रेस सांसद और अपनी हाजिरजवाबी के लिए मशहूर शशि थरूर ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपने अंदाज से लोगों का दिल जीत लिया है। इस बार उनका हल्के-फुल्के अंदाज वाला जवाब किसी राजनीतिक विरोधी या आलोचक के लिए नहीं, बल्कि उनके अपने बेटे ईशान थरूर के लिए था। दरअसल, यह पूरा प्रकरण तब शुरू हुआ जब जोहो के सह-संस्थापक और पूर्व सीईओ श्रीधर वेंबू ने भारत में छोटे बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया। ईशान थरूर ने इस सुझाव से सहमति जताते हुए व्हाट्सऐप पर 'बूमर्स' को बैन करने की मांग कर दी। इसी मांग पर शशि थरूर ने ऐसा जवाब दिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

श्रीधर वेंबू का सुझाव और फ्रांस का उदाहरण बता दें कि मामले की शुरुआत फ्रांस की संसद से हुई। हाल ही में फ्रांसीसी संसद के दोनों सदनों ने एक ऐतिहासिक बिल पास किया, जिसके तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। फ्रांस यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया जिसने इस तरह का व्यापक बैन लागू किया। नए कानून में न सिर्फ सोशल मीडिया पर रोक है, बल्कि स्कूल परिसर के अंदर मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगाई गई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जोहो के सह-संस्थापक श्रीधर वेंबू ने एक्स पर लिखा कि भारत को भी इसी रास्ते पर चलना चाहिए।

वेंबू ने कहा कि भारत को छोटे बच्चों के लिए भी सोशल मीडिया बैन कर देना चाहिए। मेरा मानना है कि छोटे बच्चों को किताबें पढ़नी चाहिए, धूप में मिट्टी में खेलना चाहिए और सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए बताया कि उनका मकसद बच्चों को मोबाइल स्क्रीन की कैद से बाहर निकालकर वास्तविक दुनिया का अनुभव कराना है। वेंबू के इस बयान पर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं। कई यूजर्स ने उनका समर्थन किया और कहा कि बच्चों की मानसिक सेहत के लिए यह जरूरी है, जबकि कुछ ने आपत्ति जताई कि सरकार को नागरिकों की निजी जिंदगी और अभिभावकीय फैसलों में दखल नहीं देना चाहिए।

ईशान थरूर की हुई एंट्री वेंबू के सुझाव से सहमत होते हुए शशि थरूर के बेटे ईशान थरूर ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि छोटे बच्चों को सोशल मीडिया पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत को कुछ भी और करने से पहले व्हाट्सऐप पर बूमर्स को बैन करने की जरूरत है।

ईशान के कमेंट पर शशि थरूर का तगड़ा जवाब ईशान की इस टिप्पणी पर शशि थरूर चुप नहीं रहे। उन्होंने तुरंत जवाब देते हुए लिखा कि भारत में 'बूमर' शब्द का मतलब पश्चिमी देशों से अलग है। थरूर ने कहा कि हमारे प्रजनन पैटर्न को देखते हुए मेरे बेटे, पश्चिम के विपरीत, भारतीयों की हर पीढ़ी ( जिसमें तुम्हारी पीढ़ी भी शामिल है) {बेबी} बूमर्स कहलाती है!