विजय की नजरें अब केरल पर? तमिलनाडु में सरकार बनाने के बाद TVK का क्या है आगे का प्लान

तमिलनाडु में विजय के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान केरल के विभिन्न हिस्सों में उनके प्रशंसकों ने भव्य जश्न मनाया। फैंस में इस बात को लेकर आशावाद है कि पार्टी राज्य में अच्छा समर्थन हासिल कर सकती है।

तमिलनाडु में शानदार राजनीतिक शुरुआत के विजय की पार्टी टीवीके की केरल में एंट्री की चर्चाएं जोरों पर हैं। केरल के पलक्कड़ और वायनाड में लगातार फैंस मीटिंग्स ने इस अटकल को हवा दी है। वायनाड में विजय के प्रशंसकों के समूह ने पिछले सप्ताह स्थानीय टीवीके यूनिट बनाने की कोशिश शुरू की थी। रविवार को पलक्कड़ में भी उनके फैंस की बैठक हुई, जिसमें ज्यादातर युवा और महिलाएं शामिल थीं। टीवीके केरल यूनिट की अफवाहों ने सोशल मीडिया पर तेजी से फैलाव पाया है, हालांकि पार्टी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

केरल में विजय के सैकड़ों फैन एसोसिएशन पहले से सक्रिय हैं, जो थलापति विजय मक्कल इयक्कम के बैनर तले कल्याणकारी कार्य चलाते रहे हैं। अब इसे टीवीके नाम से जाना जा रहा है। ये संगठन अभी केरल में राजनीतिक पार्टी के रूप में आधिकारिक तौर पर रजिस्टर्ड नहीं हैं और तमिलनाडु के टीवीके नेताओं के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। विजय के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान केरल के विभिन्न हिस्सों में उनके प्रशंसकों ने भव्य जश्न मनाया। फैंस में इस बात को लेकर आशावाद है कि पार्टी राज्य में अच्छा समर्थन हासिल कर सकती है।

तमिलनाडु में सफलता से खुला रास्ता युवा वर्ग कांग्रेस में मुख्यमंत्री चयन में हो रही देरी से भी नाराज दिख रहा है, जिससे वे पड़ोसी राज्य के स्टार लीडरशिप की ओर आकर्षित हो रहे हैं। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवीके ने 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया और सीपीआई, सीपीआईएम, आईयूएमएल व वीसीके के साथ गठबंधन सरकार बनाई। यह राज्य की राजनीति में निर्णायक बदलाव साबित हुआ। केरल में भी टीवीके केरल स्टेट कमिटी और टीवीके केरल वीमेंस कमिटी जैसे अनऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स सक्रिय हो गए हैं। इन पेजों पर हजारों फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, जो विजय की केरल में विशाल फैनबेस को दर्शाता है।