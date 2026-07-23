क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार में बात हो रही है, जेपी नड्डा ने दे दिया जवाब

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस ने यह मांग उठा दी है। वहीं, सरकार का कहना है कि वह संसद में चर्चा के लिए तैयार है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने पेपर लीक के मुद्दे पर खुलकर बात की। बुधवार को उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़े सवाल का भी जवाब दे दिया है। उन्होंने बताया है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। खास बात है कि कॉकरोच जनता पार्टी और कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेगी सरकार? बुधवार रात नड्डा ने पत्रकार वार्ता की थी। इस दौरान सवाल किया गया कि क्या प्रधान के इस्तीफे को लेकर सरकार में किसी भी स्तर पर कोई बात हो रही है क्या। इसपर केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया, 'नहीं इस तरीके से नहीं होती है। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। वो संसद में होगी। वो अपनी बातों को रखें और सरकार जवाब देगी। संसद में चर्चा करेंगे न।'

पेपर लीक पर विपक्ष को घेरा नड्डा ने विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में पेपर लीक की विभिन्न घटनाओं का जिक्र किया और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह इस संबंध में 'सेलेक्टिव' रूख अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस या उसके सहयोगियों द्वारा शासित राज्यों में होने वाले ऐसे मामलों को भी उठाना चाहिए।

राहुल गांधी पर पेपर लीक मुद्दे से राजनीतिक रोटियां सेंकने की कोशिश करने का आरोप लगाया और दावा किया कि कांग्रेस नेता का उद्देश्य छात्रों का हित नहीं बल्कि राजनीतिक लाभ उठाने और छात्रों की मांग पर राजनीति करना है। नड्डा ने विपक्षी दलों से सरकार के साथ आने का आह्वान किया ताकि देश में पेपर लीक की समस्या का स्थायी समाधान खोजा जा सके।

राजनीतिकरण करने के आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि छात्रों के प्रदर्शन का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक मुद्दे पर संसद में विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष चर्चा के लिए अवधि तय करे। उन्होंने कहा कि पेपर लीक का मामला जांच का विषय है और इसके लिए सरकार हर बिंदु पर जनता के सामने अपना जवाब रखेगी।