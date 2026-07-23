क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार में बात हो रही है, जेपी नड्डा ने दे दिया जवाब
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस ने यह मांग उठा दी है। वहीं, सरकार का कहना है कि वह संसद में चर्चा के लिए तैयार है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने पेपर लीक के मुद्दे पर खुलकर बात की। बुधवार को उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़े सवाल का भी जवाब दे दिया है। उन्होंने बताया है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। खास बात है कि कॉकरोच जनता पार्टी और कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेगी सरकार?
बुधवार रात नड्डा ने पत्रकार वार्ता की थी। इस दौरान सवाल किया गया कि क्या प्रधान के इस्तीफे को लेकर सरकार में किसी भी स्तर पर कोई बात हो रही है क्या। इसपर केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया, 'नहीं इस तरीके से नहीं होती है। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। वो संसद में होगी। वो अपनी बातों को रखें और सरकार जवाब देगी। संसद में चर्चा करेंगे न।'
पेपर लीक पर विपक्ष को घेरा
नड्डा ने विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में पेपर लीक की विभिन्न घटनाओं का जिक्र किया और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह इस संबंध में 'सेलेक्टिव' रूख अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस या उसके सहयोगियों द्वारा शासित राज्यों में होने वाले ऐसे मामलों को भी उठाना चाहिए।
राहुल गांधी पर पेपर लीक मुद्दे से राजनीतिक रोटियां सेंकने की कोशिश करने का आरोप लगाया और दावा किया कि कांग्रेस नेता का उद्देश्य छात्रों का हित नहीं बल्कि राजनीतिक लाभ उठाने और छात्रों की मांग पर राजनीति करना है। नड्डा ने विपक्षी दलों से सरकार के साथ आने का आह्वान किया ताकि देश में पेपर लीक की समस्या का स्थायी समाधान खोजा जा सके।
राजनीतिकरण करने के आरोप
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि छात्रों के प्रदर्शन का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक मुद्दे पर संसद में विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष चर्चा के लिए अवधि तय करे। उन्होंने कहा कि पेपर लीक का मामला जांच का विषय है और इसके लिए सरकार हर बिंदु पर जनता के सामने अपना जवाब रखेगी।
सोनम वांगचुक अनशन तोड़ने के लिए तैयार
जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार उनकी मांगों पर स्पष्ट आश्वासन देती है, तो वह अपनी अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त कर देंगे। उनकी मांगों में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों और युवाओं के खिलाफ कोई दंडात्मक या बदले की कार्रवाई न करने की मांग भी है। इस बारे में नड्डा ने कहा, 'हम उनके खुले पत्र का जवाब देंगे।'
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें