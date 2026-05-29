कर्नाटक में अब नए CM पर ‘नाटक’, डीके शिवकुमार की चुप्पी से सस्पेंस; अभी बाकी है कोई गेम?
क्या कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर अभी भी सस्पेंस है। खुद डीके शिवकुमार इसको लेकर मुंह खोलने को तैयार नहीं हैं। डीके की इस चुप्पी ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। क्या कर्नाटक में अभी भी कोई गेम बाकी है।
कर्नाटक में सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान अभी हुआ नहीं है। इससे पहले तमाम तरह का पावर गेम चालू है। हालांकि नए मुख्यमंत्री के तौर पर डीके शिवकुमार का नाम तैर रहा है। लेकिन खुद डीके इस पर मुंह खोलने को तैयार नहीं हैं। जब शुक्रवार को उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। इससे पहले, उन्होंने राज्यसभा के नामांकन को लेकर भी कुछ बोलने से मना कर दिया।
शनिवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक
इससे पहले शिवकुमार ने नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहाकि कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की बैठक शनिवार को बुलाई गई है और आलाकमान के साथ चर्चा अभी भी जारी है। सभी विधायकों को बैठक के लिए बेंगलुरु में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहाकि सब कुछ आलाकमान के निर्देश के अनुसार हो रहा है। अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। शनिवार को हमने सीएलपी की बैठक बुलाई है। उसमें हमारे केंद्रीय नेता आएंगे। हमें अपने आलाकमान के साथ चर्चा करनी है। हमने सभी विधायकों से बेंगलुरु में मौजूद रहने को कहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं है।
सभी प्रोटोकॉल्स का होगा पालन
वहीं, डीके शिवकुमार ने कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री और कैबिनेट गठन पर धैर्य बनाए रखने की बात कही। उन्होंने शपथग्रण को लेकर जारी चर्चाओं को भी खारिज कर दिया। शिवकुमार ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी निश्चित घोषणा करने से पहले सभी जरूरी प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहाकि फिलहाल नेतृत्व का चयन सबसे बड़ी प्राथमिकता है। शिवकुमार ने कहाकि मुझे नहीं पता कि कांग्रेस विधायक दल का नेता किसे चुना जाएगा। जब तय यह तय नहीं हो जाता कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा, मैं यह कैसे बता सकता हूं कि शपथ ग्रहण समारोह कब होगा?
कहां हैं सिद्धारमैया
बता दें कि सिद्धारमैया गुरुवार को ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इसके बाद वह अपने बेटे और कुछ अन्य लोगों के साथ दिल्ली रवाना हो गए थे। बताया जाता है कि वहां पर उनकी सीनियर लीडरशिप के साथ चर्चा होनी है। सिद्धारमैया ने राज्यसभा जाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने केंद्रीय राजनीति में जाने को लेकर भी अनिच्छा जताई है और प्रदेश में ही सक्रिय रहने की बात कही है। खबरें ऐसी भी हैं कि दिल्ली में सिद्धारमैया ने कांग्रेस नेतृत्व से अपने बेटे के लिए कर्नाटक में डिप्टी सीएम का पद मांगा है।
यह सारा घटनाक्रम मुख्यमंत्री सिद्दारमैया द्वारा अपने पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद सामने आया है।जिससे कांग्रेस-शासित राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार गठन के अगले कदमों पर विचार-विमर्श करने के लिए शुक्रवार को नयी दिल्ली में श्री सिद्दारमैया, श्री शिवकुमार और केजे जॉर्ज सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की एक उच्च-स्तरीय बैठक हुई। श्री शिवकुमार ने पार्टी के अन्य नेताओं के साथ भी अलग से चर्चा की है।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।