क्या यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने जा रहा है अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी बड़ी बात

संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने फिलहाल यूक्रेन को टॉमहॉक देने पर कोई फैसला नहीं किया है हालांकि भविष्य में उनका विचार बदल भी सकता है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द दोनों देश मिलकर समस्या का हल निकालें।

Ankit Ojha
रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि अभी यूक्रेन के टॉमहॉक मिसाइलें देने का कोई विचार नहीं है हालांकि भविष्य में यह विचार बदल भी सकता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल यूक्रेन और रूस को मिलकर समस्या का हल निकालना चाहिए। ट्रंप ने कहा, हम नहीं चाहते कि युद्ध और ज्यादा बढ़े। दोनों देश पिछले तीन साल से लड़ रहे हैं।

पत्रकारों ने जब ट्रंप से यूक्रेन के टॉमहॉक देने के फैसले पर सवाल किया तो उन्होंने कहा, हमने अब तक तो कोई फैसला नहीं किया है लेकिन भविष्य में मन बदल भी सकता है। बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच बुडापेस्ट में बैठक होने वाली थी। हालांकि फिर इसे स्थगित कर दिया गया। 17 अक्टूबर को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ट्रंप से मुलाकात की थी और कहा था कि अमेरिका उन्हें लॉन्ग रेंज मिसाइल दे सकता है। कीव का कहना था कि अगर ऐसा होता है तो रूस को बातचीत करनी पड़ेगी। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति को अमेरिका से खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा।

इसी बीच रूस ने भी अमेरिका से कहना शुरू कर दिया कि अगर यूक्रेन के टॉमहॉक दी गई तो वॉशिंगटने के साथ उसके रिश्ते बेहद खराब हो जाएंगे। ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात से पहले ही रूसी मीडिया ने कहा था कि अगर अमेरिका यूक्रेन के टॉमहॉक देता है तो माना जाएगा कि अमेरिका भी इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल है और फिर स्थिति और भी बदतर हो जाएगी।

बता दें कि टॉमहॉक की रेंज 2500 किलोमीटर की होती है और यह यूक्रेन से रूस पर वार करने के लिए पर्याप्त है। यह मिसाइल अमेरिका 1980 से ही इस्तेमाल कर रहा है। डिफेंस सिस्टम के लिए इससे पार पाना मुश्किल हो जाता है। यह मिसाइल किसी देश के अंदर घुसकर वार करने में सक्षम है। आम तौर पर अमेरिका सबमरीन या फिर युद्धपोत से इस मिसाइल का इस्तेमाल करता है।

