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टूटने वाली है उद्धव सेना? संजय राउत आनन फानन में दिल्ली रवाना, क्या करेंगे नाराज सांसद

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
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खबरें हैं कि राज्यसभा सांसद संजय राउत को शिवसेना (UBT) ने डैमेज कंट्रोल का काम सौंपा है। कहा जा रहा है कि सांसदों के बीच हलचल होने के बाद वह जल्दी दिल्ली रवाना हुए हैं। हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है।

टूटने वाली है उद्धव सेना? संजय राउत आनन फानन में दिल्ली रवाना, क्या करेंगे नाराज सांसद

तृणमूल कांग्रेस के बाद अब शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) सांसद भी जल्द लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन अटकलें हैं कि कुछ सांसदों ने राजधानी दिल्ली पहुंचकर शिवसेना नेताओं से मुलाकात की है। खास बात है कि कई सांसद उद्धव ठाकरे की बैठक में व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुंचे थे।

दिल्ली में क्या हो रहा है

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ठाकरे गुट के कुछ सांसदों ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं से मीटिंग की है। खबरें हैं कि उद्धव सेना के सांसदों से केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव ने मुलाकात की थी। अब टीवी9 मराठी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि ये सांसद लोकसभा स्पीकर को जल्दी लेटर देने जा रहे हैं।

संजय राउत दिल्ली रवाना

रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी के राज्यसभा सांसद इन घटनाक्रमों के बाद आनन फानन में दिल्ली रवाना हुए हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी ने डैमेज कंट्रोल का काम राउत को सौंपा है। राज्यसभा सांसद इससे पहले दावा कर चुके हैं कि पार्टी के सांसद एकजुट हैं और प्रमुख उद्धव सभी के साथ संपर्क में हैं। उन्होंने कहा था कि जो भी छोड़कर जाना चाहते थे, पहले चले गए थे।

उद्धव ठाकरे से क्यों नाराज

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कुछ सांसद उद्धव ठाकरे के काम करने के तरीके से नाखुश हैं, जिसके चलते पार्टी छोड़ने का मन बना रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, नाराज सांसदों ने शिकायत की है कि जब वह उद्धव से मिलने जाते हैं, तो 2-4 घंटे इंतजार करना पड़ता है। खास बात है कि 2022 में जब पार्टी के विधायक टूटे थे, तब भी उन्होंने इसी तरह की शिकायतें की थीं।

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शिंदे गुट में होंगे शामिल?

शिवसेना (UBT) के सांसदों की नाराजगी की चर्चाएं लंबे समय से चल रहीं हैं। हालांकि, अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि ये नेता कब तक अलग होने का मना बना रहे हैं। वहीं, यह भी स्पष्ट नहीं हो सका है कि नाराज सांसद शिंदे गुट में शामिल होंगे या अलग दल का ऐलान करने वाले हैं। फिलहाल, उद्धव सेना में 9 सांसद हैं और कानूनी अड़चनों से बचने के लिए 6 का समर्थन जरूरी है।

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आदित्य ठाकरे ने किया है इनकार

आदित्य ने पुणे में पत्रकारों से कहा, 'अफवाहों पर विश्वास मत कीजिए। मैं और उद्धव ठाकरे यह आश्वस्त करते हैं कि जो लोग हमारे साथ हैं, उन पर हम पूरा भरोसा करते हैं। कुछ लोग 'अंधभक्त' होते हैं, जबकि हम ऐसे लोग हैं जो 'अंधा विश्वास' में यकीन रखते हैं।'

राउत और आदित्य ठाकरे ने पार्टी सांसदों को तोड़ने के लिए 'ऑपरेशन टाइगर' शुरू होने के कयासों को खारिज कर दिया। इससे पहले राज्यसभा सांसद ने कहा था कि उनकी पार्टी विरोधियों को निशाना बनाने के लिए 'ऑपरेशन वुल्फ' शुरू करेगी।

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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