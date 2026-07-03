इस राज्य में टूट रही है कांग्रेस, दूसरे गुट ने नया नाम भी रखा; TMC जैसा होगा हाल

कांग्रेस को दो राज्यों में संगठन के अंदर ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। एक ओर जहां पार्टी के कुछ नेता पंजाब में असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। वहीं, गोवा में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को लेकर बवाल जारी है।

पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस की गोवा इकाई में भी खटपट होती नजर आ रही है। खबर है कि पार्टी के दो गुटों में बंटने की भी संभावनाएं जताई जाने लगी हैं। हालांकि, इसे लेकर केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। खास बात है कि हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों ने अलग गुट होने का दावा किया है।

गोवा में गिरीश चूड़ांकर को नया अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर विवाद छिड़ गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ऐसा दावा किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पार्टी चूडांकर की नियुक्ति को लेकर दो फाड़ हो गई है। नौबत यहां तक आ गई है कि इस नियुक्ति से असंतुष्ट नेता अलग गुट बनाने पर विचार कर रहे हैं।

इस नए नाम की चर्चा रिपोर्ट के अनुसार, विवाद के बीच पार्टी के कुछ नेताओं ने नए नाम को लेकर नोटिस भी जारी कर दिया है। इसका नाम गोवा कांग्रेस पार्टी बताया जा रहा है। इससे संकेत मिलने लगे हैं कि पार्टी में टूट हो सकती है और दो गुट बन सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस ने इस टूट के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं।

गोवा कांग्रेस क्या बोली हाल ही में गोवा कांग्रेस ने बयान जारी किया था। इसमें कहा गया था कि चूडांकर ने चेताया था कि भाजपा सेलसेट क्षेत्र में नए सेक्युलर दल के गठन की योजना बना रही है, जिसका बजट 100 करोड़ रुपये का है। साथ ही आरोप लगाए गए थे कि इसका मकसद कांग्रेस और सेक्युलर वोटों में विभाजन है।

चूडांकर ने कहा था, 'ये वास्तविक राजनीतिक दल नहीं हैं। ये भाजपा की तरफ से पैसों के दम पर तैयार किए गए प्रॉक्सी गुट हैं। ये कुछ ही दिन रहते हैं और चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे इनके पहले दल करते थे।'

इस भाजपा नेता का लिया नाम रिपोर्ट के अनुसार, चूडांकर ने कहा, 'विकास प्रभुदेसाई ने खुलकर भाजपा के मिशन सेलसेट का खुलासा किया है। भाजपा ने इसपर चुप्पी साध रखी है। कोई इनकार नहीं किया, सफाई नहीं दी। उनकी चुप्पी ही सबसे बड़ा कबूलनामा है। गोवा के लोग इन ओछी हरकतों को जानते हैं। पैसा, ताकत और प्रॉक्सी पार्टियों की मदद से भाजपा की सेक्युलर वोट तोड़ने की कोशिशें कोई राज नहीं रह गईं हैं। गोवा की जनता ने तय कर लिया है कि बदलाव होकर रहेगा।'

पंजाब में भी हलचल पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को बनाए रखने के पार्टी आलाकमान के फैसले के दो दिन बाद, कांग्रेस नेता एवं जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने शुक्रवार को अपने आवास पर समर्थकों की बैठक बुलाई है। यह घोषणा बुधवार को 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की विभिन्न समितियों के ऐलान के साथ की गई।