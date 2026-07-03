इस राज्य में टूट रही है कांग्रेस, दूसरे गुट ने नया नाम भी रखा; TMC जैसा होगा हाल
कांग्रेस को दो राज्यों में संगठन के अंदर ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। एक ओर जहां पार्टी के कुछ नेता पंजाब में असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। वहीं, गोवा में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को लेकर बवाल जारी है।
पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस की गोवा इकाई में भी खटपट होती नजर आ रही है। खबर है कि पार्टी के दो गुटों में बंटने की भी संभावनाएं जताई जाने लगी हैं। हालांकि, इसे लेकर केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। खास बात है कि हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों ने अलग गुट होने का दावा किया है।
गोवा में गिरीश चूड़ांकर को नया अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर विवाद छिड़ गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ऐसा दावा किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पार्टी चूडांकर की नियुक्ति को लेकर दो फाड़ हो गई है। नौबत यहां तक आ गई है कि इस नियुक्ति से असंतुष्ट नेता अलग गुट बनाने पर विचार कर रहे हैं।
इस नए नाम की चर्चा
रिपोर्ट के अनुसार, विवाद के बीच पार्टी के कुछ नेताओं ने नए नाम को लेकर नोटिस भी जारी कर दिया है। इसका नाम गोवा कांग्रेस पार्टी बताया जा रहा है। इससे संकेत मिलने लगे हैं कि पार्टी में टूट हो सकती है और दो गुट बन सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस ने इस टूट के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं।
गोवा कांग्रेस क्या बोली
हाल ही में गोवा कांग्रेस ने बयान जारी किया था। इसमें कहा गया था कि चूडांकर ने चेताया था कि भाजपा सेलसेट क्षेत्र में नए सेक्युलर दल के गठन की योजना बना रही है, जिसका बजट 100 करोड़ रुपये का है। साथ ही आरोप लगाए गए थे कि इसका मकसद कांग्रेस और सेक्युलर वोटों में विभाजन है।
चूडांकर ने कहा था, 'ये वास्तविक राजनीतिक दल नहीं हैं। ये भाजपा की तरफ से पैसों के दम पर तैयार किए गए प्रॉक्सी गुट हैं। ये कुछ ही दिन रहते हैं और चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे इनके पहले दल करते थे।'
इस भाजपा नेता का लिया नाम
रिपोर्ट के अनुसार, चूडांकर ने कहा, 'विकास प्रभुदेसाई ने खुलकर भाजपा के मिशन सेलसेट का खुलासा किया है। भाजपा ने इसपर चुप्पी साध रखी है। कोई इनकार नहीं किया, सफाई नहीं दी। उनकी चुप्पी ही सबसे बड़ा कबूलनामा है। गोवा के लोग इन ओछी हरकतों को जानते हैं। पैसा, ताकत और प्रॉक्सी पार्टियों की मदद से भाजपा की सेक्युलर वोट तोड़ने की कोशिशें कोई राज नहीं रह गईं हैं। गोवा की जनता ने तय कर लिया है कि बदलाव होकर रहेगा।'
पंजाब में भी हलचल
पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को बनाए रखने के पार्टी आलाकमान के फैसले के दो दिन बाद, कांग्रेस नेता एवं जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने शुक्रवार को अपने आवास पर समर्थकों की बैठक बुलाई है। यह घोषणा बुधवार को 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की विभिन्न समितियों के ऐलान के साथ की गई।
इस पद पर नियुक्ति न मिलने से नाराज बताए जा रहे चन्नी गुरुवार को पूरे दिन किसी के संपर्क में नहीं आए। यहां तक कि चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाए जाने पर भी उन्होंने पार्टी आलाकमान को बधाई तक नहीं दी है। आमतौर पर यह परंपरा रही है कि नई घोषणाओं के बाद पार्टी के नेता शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं।
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें