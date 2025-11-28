कर्नाटक में टल गया कांग्रेस का संकट? डीके शिवकुमार बोले- मुझे कोई जल्दबाजी नहीं

संक्षेप: शिवकुमार ने कई बार इस समझौते का उल्लेख किया है, लेकिन हाल ही में उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी व्यवस्था कांग्रेस के केवल पांच-छह अंदरूनी सूत्रों तक ही सीमित थी और इसे सार्वजनिक रूप से बताने से इनकार कर दिया।

कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर बवाल मचा हुआ है। यह सियासी लड़ाई वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच है। सीएम पद को लेकर बढ़ती अटकलों के बीच डी.के. शिवकुमार ने गुरुवार को इस बात से इनकार किया कि उन्होंने फिलहाल मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की जगह लेने के बारे में कोई बातचीत की है। शिवकुमार ने जोर देकर कहा कि उन्हें किसी बात की जल्दी नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुंबई के अपने हालिया दौरे के दौरान उन्होंने किसी भी पार्टी के नेता से मुलाकात नहीं की थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर इस तरह की कोई चर्चा होती है तो वह बेंगलुरु या दिल्ली में होगी, मुंबई में नहीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों का मूल 2023 के एक कथित "सत्ता-साझेदारी समझौते" में निहित है, जिसमें सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच ढाई-ढाई साल के कार्यकाल पर सहमति बनी थी।

शिवकुमार ने कई बार इस समझौते का उल्लेख किया है, लेकिन हाल ही में उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी व्यवस्था कांग्रेस के केवल पांच-छह अंदरूनी सूत्रों तक ही सीमित थी और इसे सार्वजनिक रूप से बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की खुली चर्चा पार्टी को कमजोर करेगी।

शिवकुमार खेमे के सूत्रों के अनुसार, यह फॉर्मूला 18 मई, 2023 को सिद्धारमैया, शिवकुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, के.सी. वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला और डी.के. सुरेश के बीच लंबी बातचीत के बाद तय हुआ था। सिद्धारमैया ने शुरू में कहा था कि वह पूरे पांच साल मुख्यमंत्री रहेंगे। हालांकि, 22 नवंबर को खड़गे से देर रात हुई मुलाकात के बाद उनका रुख नरम हुआ। उन्होंने कहा, "हाईकमान सत्ता-साझेदारी के मुद्दे पर फैसला करेगा।"

हाल के दिनों में दोनों नेताओं के बीच तनाव साफ दिखाई दिया है। शिवकुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें कहा गया था कि "अपना वचन निभाना सबसे बड़ी ताकत है" और "शब्द शक्ति ही विश्व शक्ति है"। इसे व्यापक रूप से पार्टी आलाकमान के लिए एक संकेत माना गया।

दलित मुख्यमंत्री की मांग और तीसरे दावेदार कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने भी संकेत दिया है कि दलित संगठनों द्वारा दलित मुख्यमंत्री की मांग के बीच वह मुख्यमंत्री पद की दौड़ में बने हुए हैं। परमेश्वर एक वरिष्ठ दलित नेता हैं। उन्होंने कहा कि वह हमेशा सीएम पद की दौड़ में रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि वह 2013 में KPCC अध्यक्ष थे जब कांग्रेस सत्ता में आई थी और दलित नेता लंबे समय से एक दलित को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं।