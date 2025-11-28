Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsIs the Congress crisis in Karnataka averted DK Shivakumar says, I am in no hurry
कर्नाटक में टल गया कांग्रेस का संकट? डीके शिवकुमार बोले- मुझे कोई जल्दबाजी नहीं

कर्नाटक में टल गया कांग्रेस का संकट? डीके शिवकुमार बोले- मुझे कोई जल्दबाजी नहीं

संक्षेप:

Fri, 28 Nov 2025 10:09 AMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर बवाल मचा हुआ है। यह सियासी लड़ाई वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच है। सीएम पद को लेकर बढ़ती अटकलों के बीच डी.के. शिवकुमार ने गुरुवार को इस बात से इनकार किया कि उन्होंने फिलहाल मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की जगह लेने के बारे में कोई बातचीत की है। शिवकुमार ने जोर देकर कहा कि उन्हें किसी बात की जल्दी नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुंबई के अपने हालिया दौरे के दौरान उन्होंने किसी भी पार्टी के नेता से मुलाकात नहीं की थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर इस तरह की कोई चर्चा होती है तो वह बेंगलुरु या दिल्ली में होगी, मुंबई में नहीं।

नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों का मूल 2023 के एक कथित "सत्ता-साझेदारी समझौते" में निहित है, जिसमें सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच ढाई-ढाई साल के कार्यकाल पर सहमति बनी थी।

शिवकुमार ने कई बार इस समझौते का उल्लेख किया है, लेकिन हाल ही में उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी व्यवस्था कांग्रेस के केवल पांच-छह अंदरूनी सूत्रों तक ही सीमित थी और इसे सार्वजनिक रूप से बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की खुली चर्चा पार्टी को कमजोर करेगी।

शिवकुमार खेमे के सूत्रों के अनुसार, यह फॉर्मूला 18 मई, 2023 को सिद्धारमैया, शिवकुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, के.सी. वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला और डी.के. सुरेश के बीच लंबी बातचीत के बाद तय हुआ था। सिद्धारमैया ने शुरू में कहा था कि वह पूरे पांच साल मुख्यमंत्री रहेंगे। हालांकि, 22 नवंबर को खड़गे से देर रात हुई मुलाकात के बाद उनका रुख नरम हुआ। उन्होंने कहा, "हाईकमान सत्ता-साझेदारी के मुद्दे पर फैसला करेगा।"

हाल के दिनों में दोनों नेताओं के बीच तनाव साफ दिखाई दिया है। शिवकुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें कहा गया था कि "अपना वचन निभाना सबसे बड़ी ताकत है" और "शब्द शक्ति ही विश्व शक्ति है"। इसे व्यापक रूप से पार्टी आलाकमान के लिए एक संकेत माना गया।

दलित मुख्यमंत्री की मांग और तीसरे दावेदार

कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने भी संकेत दिया है कि दलित संगठनों द्वारा दलित मुख्यमंत्री की मांग के बीच वह मुख्यमंत्री पद की दौड़ में बने हुए हैं। परमेश्वर एक वरिष्ठ दलित नेता हैं। उन्होंने कहा कि वह हमेशा सीएम पद की दौड़ में रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि वह 2013 में KPCC अध्यक्ष थे जब कांग्रेस सत्ता में आई थी और दलित नेता लंबे समय से एक दलित को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सहित केंद्रीय नेतृत्व दोनों राज्य नेताओं के साथ बातचीत करने और नेतृत्व के सवाल को एक बार और हमेशा के लिए हल करने की तैयारी कर रहा है। शिवकुमार के समर्थक कई विधायक कथित तौर पर नेतृत्व परिवर्तन के लिए हाईकमान पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
Congress
