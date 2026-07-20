जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का राजधानी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज जारी है। इसी बीच खबरें हैं कि उनके साथ ही करीब 23 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे 3 छात्रों ने अनशन खत्म कर दिया है। इस दौरान उनका वजन से तेजी से घट गया था।

CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी समर्थक भारतीय संसद की ओर बढ़ रहे हैं। इसी बीच खबर है कि जंतर-मंतर पर ही भूख हड़ताल पर बैठे तीन छात्रों ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है। खास बात है कि उन्होंने सोमवार को यह फैसला 23 दिनों तक भूखे रहने के बाद लिया है। अब नजरें जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर टिकी हुईं हैं, जो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं।

तीन कार्यकर्ताओं ने जंतर-मंतर पर 23 दिनों से जारी अपना अनिश्चितकालीन अनशन सोमवार को समाप्त कर दिया। इनमें नेहा, मनीष और आमीन शामिल हैं। ये तीनों छात्र AISA यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। खबरें हैं कि नेताओं और प्रमुख हस्तियों के अनुरोध के बाद इन छात्रों ने यह फैसला लिया है।

घट गया था वजन AISA के अनुसार, 23 दिनों तक चले अनिश्चितकालीन अनशन के दौरान तीनों कार्यकर्ताओं के शरीर का वजन 12 प्रतिशत से अधिक घट गया था। बेहद कम रक्त शर्करा स्तर और गंभीर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के बावजूद उन्होंने अपना अनशन जारी रखा।

छात्र संगठन ने कहा कि अब वह संसद के मॉनसून सत्र के साथ-साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के खिलाफ देशव्यापी एक माह का अभियान चलाएगा।

क्या थी मांगें आइसा के कार्यकर्ता 28 जून से जंतर-मंतर पर चल रहे व्यापक आंदोलन के तहत अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे थे। उनकी प्रमुख मांगों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की न्यायिक जांच और शिक्षा व्यवस्था में सुधार शामिल हैं।

सोनम वांगचुक तोड़ेंगे अनशन? वांगचुक ने सोमवार सुबह ही संकेत दिए हैं कि अगर सरकार परीक्षा में हुए गड़बड़ियों पर जवाबदेही तय करती है, तो वह भूख हड़ताल खत्म कर देंगे। हालांकि, उन्होंने इसके लिए तीन शर्तें रखी हैं, जिसमें सांसदों से मिलना और उनकी तरफ से आश्वासन दिया जाना शामिल है। हालांकि, अब तक सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है।

वांगचुक ने लिखा, 'आपमें से कई लोगों ने पूछा है कि मैं अपना अनशन कब समाप्त करूंगा। जैसा कि मैंने पहले अपने समर्थकों से कहा था, यदि सरकार शिक्षा व्यवस्था में हाल की विफलताओं, प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाओं की जिम्मेदारी 20 जुलाई तक स्वीकार करती है, तो मैं अपना अनशन समाप्त कर दूंगा।'

वांगचुक ने कहा कि वह अपना अनशन तब भी समाप्त कर देंगे, यदि सीजेपी का नेतृत्व और वह स्वयं संसद के द्वार तक पहुंचते हैं और वहां विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद तथा नेता उन्हें यह आश्वासन देते हैं कि वे इस मुद्दे को अब संसद में उठाएंगे।