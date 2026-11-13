भाजपा छोड़कर गए शहजाद पूनावाला राजनीति में लौट रहे हैं? बताया अगला कदम

शहजाद पूनावाला राजनीतिक के मुद्दों पर टीवी डिबेट्स के बाद अब रियलिटी टीवी पर छाए हुए हैं। उन्होंने हाल ही में राइज एंड फॉल सीजन 2 में जीत हासिल की है। अब जब उनसे एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि क्या वह राजनीति में आने वाले हैं।

भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रवक्ता रहे शहजाद पूनावाला के राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलों का दौर जारी है। हाल ही में उन्होंने रियलिटी शो राइज एंड फॉल सीजन 2 भी जीता है। अब उन्होंने एक इंटरव्यू में इस सवाल का जवाब भी दे दिया है कि वह राजनीति में वापसी करेंगे या नहीं। साथ ही उन्होंने अपना प्लान भी साझा किया है।

शहजाद पूनावाला ने कहा है कि फिलहाल वह मीडिया में रहेंगे। साथ ही संकेत दिए हैं कि रियलिटी शो क्षेत्र से जुड़े रह सकते हैं। IANS से बातचीत में उन्होंने कहा, 'देखिए मीडिया और न्यूज यह मेरा सबसे पहला मैं कह सकता हूं पैशन है, प्रेम है। मैं पॉलिटिक्स में आया। उससे पहले मैं मीडिया में ही था। कुछ परिस्थितियों की वजह से मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी।'

राजनीतिक छोड़ने की वजह बताई पूनावाला ने साफ कर दिया है कि वह आने वाले कुछ समय तक राजनीतिक के बजाए मीडिया का ही हिस्सा बने रहेंगे। उन्होंने कहा, 'पॉलिटिक्स छोड़नी पड़ी। क्योंकि एक आम युवक के लिए उनको अपनी कामकाज रोजीरोटी का भी एक चिंता उनको करनी पड़ती है। तो अब मैंने क्योंकि फिर से मीडिया में आने का निर्णय लिया है और मीडिया मुझे बहुत पसंद है। तो अभी तो मैं मीडिया में ही रहूंगा।'

राजनीति में लौटेंगे या नहीं पूनावाला ने कहा, 'अब राइज एंड फॉल और रियलिटी टीवी से एक नया एक एवेन्यू एक नया डोमेन खुला है। उसमें भी कुछ अवसर तलाशूंगा। पर अगर राजनीति में वापस जाना हुआ तो उस समय जरूर उसके ऊपर गहन चिंतन करके। उस समय निर्णय लूंगा पर अभी तो फिलहाल मीडिया में ही रहूंगा।'

क्यों छोड़ी थी भाजपा पूनावाला ने अगस्त में भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, उन्होंने कारण साफ नहीं किया था, लेकिन खुलकर आर्थिक कारणों का हवाला दिया था। उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत में कहा था, 'मेरा मकान मालिक मुझे केवल भाजपा का नेता होने के कारण फ्री रेंट नहीं देता। मेरा मकान मालिक कहता है भाई रेंट देना पड़ेगा।'

उन्होंने कहा, 'मैं ना लेता हूं ना बेटा हूं नेता का ना मेरे परिवार का वो ऐसा कोई मेरा लेगेसी पड़ी हुई है। तो फिर मुझे ये चुनाव करना था और 24 के बाद मेरे मन में चुनाव आ गया था कि भाई या तो ये 24 घंटा ये करोगे तो फिर आप सैलरी कहां से कमाओगे? तो मैंने पार्टी को तब से ही कहना शुरू कर दिया था।'

भाजपा को लिखे पत्र में उन्होंने कहा था, 'जैसा कि मैंने पहले कहा था, आर्थिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण मैं निजी क्षेत्र में प्रवेश करूंगा, लेकिन जहां भी संभव होगा और चाहे जिस भी स्वरूप में संभव हो, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा के दृष्टिकोण और कार्यों का समर्थन करता रहूंगा। मैं पार्टी की व्यवस्था छोड़ रहा हूं, परंतु विचार और व्यक्ति नहीं।' भाजपा में आने से पहले पूनावाला कांग्रेस में थे। उन्होंने साल 2017 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था।