Shashi Tharoor: राहुल गांधी से खफा हैं शशि थरूर? सम्मान नहीं मिलने से उखड़े, बैठक से बना सकते हैं दूरी
Shashi Tharoor: खबरें हैं कि पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की कोच्चि यात्रा के दौरान 'सम्मान' नहीं मिलने से थरूर खफा हैं। 19 जनवरी को कोच्चि में केरल प्रदेश कांग्रेस कमेठी की महापंचायत हुई थी। हालांकि, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा है।
Shashi Tharoor: सांसद शशि थरूर और कांग्रेस में दरार बढ़ने के संकेत हैं। कहा जा रहा है कि वह एक बार फिर कांग्रेस की बड़ी बैठक से दूरी बना सकते हैं। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। अटकलें हैं पार्टी कार्यक्रम में 'सम्मान' नहीं मिलने के चलते वह ऐसा कदम उठा सकते हैं। इससे पहले भी वह कई बार कांग्रेस की मीटिंग से दूर रहे। हालांकि, हाल ही में उन्होंने साफ किया था कि वह पार्टी लाइन से अलग नहीं हैं।
कहा जा रहा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य होने के बाद भी उन्हें मंच से काफी दूर जगह दी गई थी। न्यूज18 के रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि थरूर को जानकारी पहले ही दे दी गई थी कि राहुल ही विस्तार से बोलेंगे और अन्य नेता जल्द अपनी बात खत्म करेंगे। निर्देशों का पालन करते हुए थरूर ने अपना संबोधन खत्म किया था।
रिपोर्ट के अनुसार, राहुल गांधी ने कार्यक्रम में मौजूद कई नेताओं का जिक्र किया, लेकिन थरूर का नाम नहीं लिया। सूत्रों ने कहा कि इन मुद्दों के चलते थरूर ने कांग्रेस की बैठक में नहीं जाने का फैसला लिया है।