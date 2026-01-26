Hindustan Hindi News
Is Shashi Tharoor in talks with the CPM What did the Congress MP say in response
CPM से बातचीत कर रहे हैं कांग्रेस से रूठे शशि थरूर? कांग्रेस सांसद ने क्या दिया जवाब

संक्षेप:

LDF यानी वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के संयोजक टी पी रामकृष्णन ने थरूर के शामिल होने की बातचीत की खबरों को खारिज किया है। लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी में वामपंथी रुख का समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति का स्वागत किया जाएगा।

Jan 26, 2026 01:32 pm ISTNisarg Dixit भाषा
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि उन्होंने ऐसी खबरें देखी हैं जिनमें दावा किया गया है कि उन्होंने दुबई में माकपा से जुड़े लोगों के साथ चर्चा की है, हालांकि उन्होंने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वह दुबई में एक साहित्य महोत्सव में भाग ले रहे हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है, जब थरूर और कांग्रेस में तनातनी की खबरें हैं।

थरूर से रविवार को पत्रकारों ने इन खबरों पर उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए संपर्क किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने दुबई की यात्रा के दौरान ऐसी खबरें देखीं, लेकिन विदेश में रहते हुए ऐसे मामलों पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।

तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य के किसी अन्य राजनीतिक दल में जाने की अटकलें इन दावों के बाद सामने आईं कि वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा कोच्चि में हाल के एक कार्यक्रम में उनकी कथित तौर पर उपेक्षा किए जाने और राज्य में पार्टी नेताओं द्वारा उन्हें ‘‘दरकिनार करने’’ से नाराज हैं।

केरल में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के संयोजक टीपी रामकृष्णन ने रविवार को थरूर के साथ किसी भी तरह की चर्चा की खबरों से इनकार किया। हालांकि, उन्होंने कहा कि एलडीएफ और माकपा ऐसे व्यक्तियों, समूहों या पार्टियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं जो वाम मोर्चे के राजनीतिक रुख को स्वीकार करते हैं।

LDF ने क्या कहा

LDF यानी वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के संयोजक टी पी रामकृष्णन ने थरूर के शामिल होने की बातचीत की खबरों को खारिज किया है। लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी में वामपंथी रुख का समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति का स्वागत किया जाएगा। दुबई में माकपा से जुड़े लोगों के साथ थरूर की बातचीत की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए रामकृष्णन ने कहा कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है।

उन्होंने कहा, ‘‘हमने थरूर से कोई बातचीत नहीं की है। अगर वे अपना राजनीतिक रुख बदलते हैं तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं।’’ रामकृष्णन ने कहा कि थरूर फिलहाल कांग्रेस में हैं और कांग्रेस की राजनीतिक विचारधारा का पालन करने के लिए बाध्य हैं। उन्होंने कहा, ‘‘अगर वे कांग्रेस छोड़ देते हैं, तो उनके राजनीतिक रुख पर चर्चा की जा सकती है।’’

उन्होंने कहा कि एलडीएफ का आधार बढ़ाने के लिए पार्टियों, समूहों और व्यक्तियों का स्वागत है, लेकिन फिलहाल थरूर इस श्रेणी में नहीं आते। रामकृष्णन ने कहा, ‘‘वे राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े सांसद हैं। अगर वे एलडीएफ का रुख स्वीकार करते हैं और मोर्चे की मदद करते हैं, तो हम उनसे चर्चा करने में संकोच नहीं करेंगे।’’ रविवार को खबरें आईं कि थरूर ने दुबई में माकपा के करीबी लोगों से मुलाकात की, जहां वे कोझिकोड में केरल साहित्य महोत्सव में भाग लेने के बाद गए थे।

