Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsIs Rahul Gandhi supporting SIR Election Commission on allegations of vote theft in Haryana
क्या SIR का समर्थन कर रहे राहुल गांधी? हरियाणा में वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग

क्या SIR का समर्थन कर रहे राहुल गांधी? हरियाणा में वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग

संक्षेप: निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने यह भी सवाल उठाया कि कांग्रेस के बूथ एजेंट ने अक्टूबर, 2024 में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनावों में कई बार वोट डालने वाले मतदाताओं को चिह्नित क्यों नहीं किया।

Wed, 5 Nov 2025 04:50 PMMadan Tiwari पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा हरियाणा में मतदाता सूची को लेकर लगाए गए आरोप निराधार हैं क्योंकि प्रदेश में उनकी पार्टी के बूथ एजेंट की ओर से मतदाता सूची के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई। चुनाव आयोग ने पूछा कि क्या राहुल गांधी एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं? अधिकारी राहुल गांधी के इस दावे पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि मतदाता सूची में 25 लाख प्रविष्टियां फर्जी थीं और पिछले साल हरियाणा विधानसभा चुनाव चोरी हुआ था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने यह भी सवाल उठाया कि कांग्रेस के बूथ एजेंट ने अक्टूबर, 2024 में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनावों में कई बार वोट डालने वाले मतदाताओं को चिह्नित क्यों नहीं किया। राज्यों में मतदाता सूची को दुरुस्त करने के चुनाव आयोग के प्रयासों का उल्लेख करते हुए, अधिकारियों ने सवाल किया कि क्या राहुल गांधी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का समर्थन कर रहे हैं, जिसमें नागरिकता सत्यापन के साथ-साथ ‘डुप्लिकेट’, मृत और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं।

एक अधिकारी ने पूछा, "या वह एसआईआर का विरोध कर रहे हैं?" अधिकारी ने तंज कसते हुए कहा, "बिहार में पुनरीक्षण के दौरान कांग्रेस के बीएलए द्वारा कोई दावा या आपत्ति क्यों नहीं उठाई गई? हरियाणा में कांग्रेस के बीएलए द्वारा कोई दावा या आपत्ति क्यों नहीं उठाई गई?" कांग्रेस नेता के आरोपों का खंडन करते हुए एक अधिकारी ने कहा, ‘मतदाता सूची में संशोधन के दौरान कांग्रेस के बूथ स्तरीय एजेंटों द्वारा कोई दावा या आपत्ति क्यों नहीं उठाई गई?'

ये भी पढ़ें:आपके भविष्य की चोरी की जा रही, गंभीरता से लें; जेन-Z से राहुल ने क्या अपील की?
ये भी पढ़ें:कभी स्वीटी कभी सीमा, ब्राजील की मॉडल का फोटो बताकर राहुल गांधी ने किया बड़ा दावा

बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) राजनीतिक दलों द्वारा मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की अनियमितता को चिह्नित करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए अधिकारियों ने इस बात को रेखांकित किया कि मतदाता सूचियों के विरुद्ध शून्य अपील दायर की गई थीं और वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में केवल 22 चुनाव याचिकाएं लंबित हैं। चुनाव याचिका परिणामों की घोषणा के 45 दिनों के भीतर उस राज्य के उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। अधिकारी ने कहा, 'कांग्रेस के पोलिंग एजेंट मतदान केंद्रों पर क्या कर रहे थे? उन्हें आपत्ति तभी करनी चाहिए जब मतदाता पहले ही मतदान कर चुका हो या यदि पोलिंग एजेंटों को मतदाता की पहचान पर संदेह हो।'

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Rahul Gandhi Haryana News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।