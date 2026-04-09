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क्या जेन Z पार्टी बनाने जा रहे AAP के राघव चड्ढा, ऐसी अटकलें क्यों मार रहीं जोर? इंस्टा पर क्या संकेत

Apr 09, 2026 07:32 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राज्यसभा में आप के उपनेता पद से हटाए जाने के बाद से चड्ढा ने अब तक तीन वीडियो जारी किये हैं। इनमें उन्होंने संकेत दिए हैं कि वह अपने इस पदावनति को आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका ध्यान सार्वजनिक मुद्दों को उठाने पर रहा है।

क्या जेन Z पार्टी बनाने जा रहे AAP के राघव चड्ढा, ऐसी अटकलें क्यों मार रहीं जोर? इंस्टा पर क्या संकेत

आम आदमी पार्टी (AAP) नेतृत्व से अनबन और तनातनी के आरोपों के बीच राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि वह युवाओं पर केंद्रित यानी जेन Z को केंद्र में रखते हुए नई राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं। ऐसी अटकलें तब से जोर मारने लगी हैं, जब से उन्होंने इन्स्टाग्राम पर एक रील साझा किया है और उस पर दिलचस्प टिप्पणी की है। बहरहाल, कई लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट से राजनेता बने चड्ढा के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं।

दरअसल, इन्स्टाग्राम पर वायरल एक वीडियो में उनके एक समर्थक ने उन्हें सुझाव दिया है कि उन्हें युवाओं पर आधारित एक "Gen-Z" राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए। बुधवार को चड्ढा ने "Seedhathok" नाम के इस क्रिएटर की इंस्टाग्राम रील शेयर की। उन्होंने अपनी टिप्पणी में लिखा, "दिलचस्प विचार।" इसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया।

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समर्थक क्रिएटर ने क्या लिखा?

इंस्टाग्राम रील में, "Seedhathok" हैंडल के क्रिएटर, रिहान ने कहा "हर युवा चाहता है कि राघव चड्ढा, मौजूदा मतभेदों के बावजूद, 'Gen-Z Party' या किसी भी ऐसे नाम से अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाएं जो उन्हें सही लगे।" रिहान ने आगे कहा, “अगर वह किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं, चाहे वह कोई भी हो, तो हो सकता है कि उन्हें वैसा समर्थन न मिले जैसा अभी मिल रहा है, या शायद उन्हें कुछ नफ़रत का भी सामना करना पड़े। हालांकि, अपनी खुद की पार्टी शुरू करना एक अच्छा फ़ैसला होगा। पूरा युवा वर्ग उनका साथ देगा, जिससे उन्हें ज़बरदस्त सफलता मिलेगी।”

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रील शेयर करने के बाद अटकलें तेज

इस रील को चड्ढा द्वारा शेयर किए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोर मारने लगी है। बता दें कि पिछले हफ्ते आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में अपने उप-नेता के पद से हटा दिया था। उच्च सदन के सचिवालय को लिखे पत्र में, AAP ने कहा कि चड्ढा की जगह सांसद अशोक कुमार मित्तल उप नेता होंगे। AAP नेतृत्व का यह कदम चड्ढा और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के बीच अनबन की खबरों के बाद उठाया गया था।

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''पिक्चर अभी बाकी है"

AAP ने चड्ढा पर आरोप लगाया कि वह संसद में पंजाब से जुड़े मुद्दों को उठाने से बचते हैं और इसके बजाय "सॉफ्ट PR" (जनसंपर्क) में लगे रहते हैं। आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए राघव चड्ढा ने रविवार को एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह इस राज्य से जुड़े अहम मुद्दों पर बोलते दिखे। वीडियो में चड्ढा को भूजल स्तर में गिरावट, शहीद-ए-आजम भगत सिंह से जुड़े विषयों और पंजाब-केंद्रित अन्य चिंताओं को उठाते हुए देखा जा सकता है। चड्ढा ने वीडियो को 'छोटा सा ट्रेलर' बताते हुए दावा किया कि वह वापसी करेंगे। उन्होंने कहा, ''पिक्चर अभी बाकी है।'' चड्ढा ने ये भी कहा कि पंजाब उनके लिए सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि उनका घर, उनका कर्तव्य और उनकी आत्मा है।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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Raghav Chadha AAP Aam Aadmi Party
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