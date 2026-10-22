प्रियंका चतुर्वेदी अब भाजपा में जा रही हैं क्या, अटकलों पर बोलीं सांसद

प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना उद्धव बालासाहब गुट में हैं। वह राज्यसभा सांसद भी हैं और पार्टी की प्रवक्ता भी हैं। इससे पहले वह करीब 10 सालों तक कांग्रेस में रहीं थीं, लेकिन 2019 में उन्होंने दल बदल लिया था।

प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस छोड़ने के बाद साल 2019 में तब अविभाजित रही शिवसेना ज्वाइन कर ली थी। (ANI Photo/Naveen Sharma)

शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे की प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को लेकर अटकलों का दौर जारी है। कयास लगाए जा रहे थे कि वह जल्द ही दल बदल कर सकती हैं। हालांकि, अब उन्होंने खुद ही इसपर सफाई दी है। साथ ही अफवाह उड़ाने वालों पर तंज कसा है। खास बात है कि प्रियंका चतुर्वेदी पहले कांग्रेस में थीं, लेकिन बाद में उन्होंने अविभाजित शिवसेना का दामन थाम लिया था।

राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, 'जिसने भी आपको इसके लिए पैसे दिए हैं, मैं उम्मीद करती हूं कि इसमें आपकी दीवाली बख्शीश भी शामिल होगी। मैंने सुबह से मेरे जीवन के फैसलों के बारे में इतना सब कुछ पढ़ लिया है, जितना खुद मुझे भी नहीं पता था। साथ ही यह भी साफ है कि पहुंच बढ़ाने, क्लिकबेट और पैसा कमाने के लिए मैं इतनी जरूरी हो गईं हूं कि मेरे बारे में काल्पनिक बातें लिखी जा रहीं हैं। हैप्पी दीवाली।'

लोकसभा चुनाव से पहले छोड़ी थी कांग्रेस खास बात है कि साल 2019 में चतुर्वेदी ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। तब तक शिवसेना अविभाजित थी और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले गठबंधन में शामिल थी। रॉयटर्स के अनुसार, उन्होंने आरोप लगाए थे कि कांग्रेस के पुरुष सदस्यों की किए गए गलत व्यवहार के बारे में उन्होंने शिकायतें की थीं, जिनपर ध्यान नहीं दिया गया।

उन्होंने लिखा था, 'जब मैं पार्टी के काम पर थी, तब पार्टी के कुछ सदस्यों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और एक गंभीर घटना को अंजाम दिया। लेकिन 'चुनाव के लिए सभी की जरूरत है' का बहाना बनाकर इस बात को नजरअंदाज कर दिया गया।' उन्होंने आरोप लगाए थे कि पार्टी के लिए किए गए उनके कामों की कीमत नहीं की गई थी।

साथ ही उन्होंने कहा था कि जिन नेताओं पर उन्होंने गलत व्यवहार करने के आरोप लगाए थे, उन्हें निलंबित किए जाने के एक सप्ताह के बाद ही दोबारा शामिल कर लिया गया था। हालांकि, उन्होंने किसी भी नेता का नाम नहीं लिया था।

उन्होंने तब बगैर किसी कांग्रेस नेता का नाम लिए कहा था, 'मैं ट्रोल और परेशान होने के बाद भी बिंदास तरीके से बात करती रही।' उन्होंने कहा था, 'मुझे दुख हुआ, जब पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने मेरे बारे में टिप्पणियां कीं। निलंबित किए जाने के बाद उन्हें दोबारा पार्टी में जगह दे दी गई थी।' खास बात है कि वह कांग्रेस में करीब एक दशक तक रहीं थीं।

पीएम मोदी से की थी मुलाकात खास बात है कि चतुर्वेदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी। हालांकि, वह खुलकर सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाती रहीं हैं। सितंबर में वह परिवार के साथ पीएम मोदी से मिलने पहुंचीं थीं। उन्होंने लिखा था, 'मेरे पिता ने एक किताब लिखी है। पीएम नरेंद्र मोदी जी से जब पिछली बार मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने वादा किया था कि वह मेरे परिवार से मिलेंगे और व्यक्तिगत रूप से पिता से बुक प्राप्त करेंगे।'

उन्होंने लिखा था, 'और आज उन्होंने ऐसा कर दिया। उन्होंने मेरे माता पिता से मिलने के लिए समय निकाला। नरेंद्र मोदी जी धन्यवाद, आपकी बातों और समय निकालने के लिए बहुत आभार।'