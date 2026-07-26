धर्मेंद्र प्रधान से अधिक अमीर हैं प्रह्लाद जोशी? नए शिक्षा मंत्री के पास कितनी संपत्ति
Pralhad Joshi Net Worth: प्रह्लाद जोशी ने अपनी स्कूली शिक्षा कर्नाटक के हुबली से पूरी की। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1983 में कर्नाटक विश्वविद्यालय के काडासिद्धेश्वर आर्ट्स कॉलेज से कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की।
Pralhad Joshi Property: नीट (NEET) पेपर लीक विवाद को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कर्नाटक से भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को शनिवार को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। प्रह्लाद जोशी वर्तमान में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके साथ ही अब वे शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार भी देखेंगे। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने कैबिनेट मंत्री प्रह्लाद जोशी को उनके वर्तमान कर्तव्यों के अलावा शिक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंपने का निर्देश दिया है।
संसदीय प्रोफाइल के अनुसार, प्रह्लाद जोशी ने अपनी स्कूली शिक्षा कर्नाटक के हुबली से पूरी की। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1983 में कर्नाटक विश्वविद्यालय के काडासिद्धेश्वर आर्ट्स कॉलेज से कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की।
राजनीतिक सफर
27 नवंबर 1962 को कर्नाटक में जन्मे प्रह्लाद जोशी ने वर्ष 2004 में धारवाड़ लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर पहली बार संसद में कदम रखा था। इसके बाद से वे लगातार हर आम चुनाव में इस सीट से जीत दर्ज करते आ रहे हैं। वे लगातार 5 बार सांसद रह चुके हैं और राज्य में भाजपा के सबसे वरिष्ठ सांसदों में गिने जाते हैं। उनकी पत्नी का नाम ज्योति पी. जोशी है और उनकी एक बेटी अनन्या वी. जोशी हैं।
चुनावी हलफनामे के अनुसार, जोशी ने अपना पेशा सामाजिक सेवा और व्यापार दर्शाया है, जबकि उनकी पत्नी बिजनेस संभालती है। उनकी आय का मुख्य स्रोत लोकसभा सांसद के रूप में मिलने वाला वेतन है, जबकि उनकी पत्नी की आय का जरिया वेतन और व्यवसाय है।
प्रह्लाद जोशी की संपत्ति
2024 के लोकसभा चुनाव के हलफनामे के अनुसार, प्रह्लाद जोशी और उनके परिवार की कुल संपत्ति 21.09 करोड़ है, जबकि उन पर 8.01 करोड़ की देनदारियां हैं। उनके पास कुल चल संपत्ति 8.97 करोड़ की और कुल अचल संपत्ति 12.11 करोड़ की है।
चल संपत्ति की बात करें तो प्रह्लाद जोशी के पास 2.72 करोड़, उनकी पत्नी ज्योति जोशी के पास 5.93 करोड़ और उनकी बेटी के पास सिर्फ 32 लाख हैं। इन चल संपत्तियों में नकद राशि, बैंक जमा, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), म्यूचुअल फंड, कंपनियों के शेयर, बीमा पॉलिसियां, प्रोविडेंट फंड (PF) बैलेंस, आभूषण और अन्य वित्तीय निवेश शामिल हैं।
अचल संपत्ति की कितनी?
परिवार के पास लगभग 12.11 करोड़ की अचल संपत्ति है। इनमें से प्रह्लाद जोशी के नाम पर 11.24 करोड़, ज्योति जोशी के नाम पर 86.39 लाख है। बेटी के नाम पर अचल संपत्ति नहीं है। परिवार की अचल संपत्तियों में हुबली और बेंगलुरु में आवासीय संपत्तियां, धारवाड़ जिले के अंचटगेरी गांव में कृषि भूमि और हुबली एवं बेंगलुरु में गैर-कृषि भूमि शामिल है।
हलफनामे के अनुसार, प्रह्लाद जोशी के विभिन्न बैंकों में खाते हैं। संसद भवन स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में 7.41 लाख, हुबली के एसबीआई में 5.48 लाख, आंध्रा बैंक में 1.08 लाख, एक्सिस बैंक में 31.81 लाख, कर्नाटक बैंक में 45.57 लाख, केनरा बैंक में 6194 और बैंक ऑफ बड़ौदा में 94,234 रुपये हैँ। इसके अलावा, उनके पास 1 लाख की नकद राशि भी घोषित है।
प्रह्लाद जोशी के पास इनो नू केम प्राइवेट लिमिटेड, एबल डिजाइन इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और मिराकुलम मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के शेयर भी हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड योजनाएं भी हैं। उनके नाम से पीपीएफ, ईपीएफ और जीवन बीमा पॉलिसियां भी हैं।
हलफनामे में यह भी उल्लेख है कि उन्होंने अर्पिता जोशी को 1.20 करोड़ तथा विट्ठल गंभीर और एच.एन. नंदकुमार को 10-10 लाख का ऋण दिया हुआ है। कोई भी विवादित देनदारी नहीं है। प्रह्लाद जोशी के पास अपने नाम पर कोई भी कार या बाइक नहीं है।
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें