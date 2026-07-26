प्रधान का इस्तीफा काफी नहीं? राहुल ने अमित शाह से मांगा जवाब, निशाने पर गडकरी भी

शनिवार को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे छात्रों की ऐतिहासिक जीत बताया। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है।

NEET परीक्षा पेपर लीक को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। शिक्षा मंत्री का त्यागपत्र छात्र आंदोलन की एक प्रमुख मांग थी, लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार पर राजनीतिक दबाव कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा तय की गई नई रणनीति से साफ है कि कांग्रेस अब संसद में पेपर लीक विरोधी कड़े कानून पर बहस से इतर 20 जुलाई को दिल्ली में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के प्रदर्शन के दौरान हुए पुलिस लाठीचार्ज और हिंसा पर सरकार को घेरने की तैयारी कर चुकी है। दूसरी तरफ, युवाओं और सोशल मीडिया का यह आंदोलन अब शिक्षा क्षेत्र से निकलकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और E20 एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल नीति की ओर मुड़ गया है।

शनिवार को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे छात्रों की ऐतिहासिक जीत बताया। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुए पुलिस बल प्रयोग का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को कटघरे में खड़ा किया।

उन्होंने कहा, "पुलिस की इस बर्बर कार्रवाई में किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर, तो किसी की पसलियां। पेलेट गन जैसे घातक हथियारों का इस्तेमाल किया गया और कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। चूंकि दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के अधीन आती है, इसलिए इसकी पूरी जिम्मेदारी सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह की है। हमला करने वालों से लेकर आदेश देने वालों तक, सबकी जवाबदेही तय होनी चाहिए।"

E20 पर खुला नया मोर्चा? कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्र सरकार द्वारा अपनी अधिकांश मांगें स्वीकार किए जाने का दावा करते हुए अपना राष्ट्रव्यापी आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी है। संगठन का दावा है कि सरकार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के अलावा नीट विवाद से जुड़े पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज FIR वापस लेने और 5-सूत्रीय परीक्षा सुधारों पर चर्चा करने के लिए सहमत हो गई है। लेकिन जैसे ही यह आंदोलन समाप्त हुआ जेन-जी (Gen-Z) और युवाओं के इस आंदोलन ने एक नया मोड़ ले लिया। एक्स पर मीम्स और तंज की बाढ़ आ गई, जिसका नया केंद्र केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनकी E20 एथेनॉल पेट्रोल नीति बन गई है।

प्रदर्शन स्थलों और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मीम्स में कहा जा रहा है, "E20 पेट्रोल की तरह नहीं, बल्कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा छोड़ा गया आंसू गैस 100% असली और बिना किसी मिलावट का था!"

नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी पर निशाने पिछले कुछ हफ्तों से एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (E20) के कारण गाड़ियों के इंजन खराब होने और माइलेज कम होने को लेकर जन-आक्रोश बढ़ रहा है। नितिन गडकरी लगातार इस नीति का बचाव करते रहे हैं और उनका तर्क है कि इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होती है, प्रदूषण घटता है और किसानों की आय बढ़ती है। हालांकि, गडकरी ने यह भी स्पष्ट किया था कि ईंधन की कीमतें और इसकी आपूर्ति का विषय हरदीप सिंह पुरी के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन आता है। वहीं, सरकार ने भी स्पष्टीकरण जारी किया है कि E20 ईंधन से वाहनों को नुकसान पहुंचने का कोई प्रामाणिक सबूत नहीं मिला है और प्रीमियम पेट्रोल में एथेनॉल नहीं मिलाया जाता।