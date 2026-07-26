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प्रधान का इस्तीफा काफी नहीं? राहुल ने अमित शाह से मांगा जवाब, निशाने पर गडकरी भी

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।
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शनिवार को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे छात्रों की ऐतिहासिक जीत बताया। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है।

प्रधान का इस्तीफा काफी नहीं? राहुल ने अमित शाह से मांगा जवाब, निशाने पर गडकरी भी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नितिन गडकरी।

NEET परीक्षा पेपर लीक को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। शिक्षा मंत्री का त्यागपत्र छात्र आंदोलन की एक प्रमुख मांग थी, लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार पर राजनीतिक दबाव कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा तय की गई नई रणनीति से साफ है कि कांग्रेस अब संसद में पेपर लीक विरोधी कड़े कानून पर बहस से इतर 20 जुलाई को दिल्ली में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के प्रदर्शन के दौरान हुए पुलिस लाठीचार्ज और हिंसा पर सरकार को घेरने की तैयारी कर चुकी है। दूसरी तरफ, युवाओं और सोशल मीडिया का यह आंदोलन अब शिक्षा क्षेत्र से निकलकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और E20 एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल नीति की ओर मुड़ गया है।

शनिवार को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे छात्रों की ऐतिहासिक जीत बताया। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुए पुलिस बल प्रयोग का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को कटघरे में खड़ा किया।

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उन्होंने कहा, "पुलिस की इस बर्बर कार्रवाई में किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर, तो किसी की पसलियां। पेलेट गन जैसे घातक हथियारों का इस्तेमाल किया गया और कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। चूंकि दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के अधीन आती है, इसलिए इसकी पूरी जिम्मेदारी सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह की है। हमला करने वालों से लेकर आदेश देने वालों तक, सबकी जवाबदेही तय होनी चाहिए।"

E20 पर खुला नया मोर्चा?

कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्र सरकार द्वारा अपनी अधिकांश मांगें स्वीकार किए जाने का दावा करते हुए अपना राष्ट्रव्यापी आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी है। संगठन का दावा है कि सरकार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के अलावा नीट विवाद से जुड़े पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज FIR वापस लेने और 5-सूत्रीय परीक्षा सुधारों पर चर्चा करने के लिए सहमत हो गई है। लेकिन जैसे ही यह आंदोलन समाप्त हुआ जेन-जी (Gen-Z) और युवाओं के इस आंदोलन ने एक नया मोड़ ले लिया। एक्स पर मीम्स और तंज की बाढ़ आ गई, जिसका नया केंद्र केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनकी E20 एथेनॉल पेट्रोल नीति बन गई है।

प्रदर्शन स्थलों और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मीम्स में कहा जा रहा है, "E20 पेट्रोल की तरह नहीं, बल्कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा छोड़ा गया आंसू गैस 100% असली और बिना किसी मिलावट का था!"

नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी पर निशाने

पिछले कुछ हफ्तों से एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (E20) के कारण गाड़ियों के इंजन खराब होने और माइलेज कम होने को लेकर जन-आक्रोश बढ़ रहा है। नितिन गडकरी लगातार इस नीति का बचाव करते रहे हैं और उनका तर्क है कि इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होती है, प्रदूषण घटता है और किसानों की आय बढ़ती है। हालांकि, गडकरी ने यह भी स्पष्ट किया था कि ईंधन की कीमतें और इसकी आपूर्ति का विषय हरदीप सिंह पुरी के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन आता है। वहीं, सरकार ने भी स्पष्टीकरण जारी किया है कि E20 ईंधन से वाहनों को नुकसान पहुंचने का कोई प्रामाणिक सबूत नहीं मिला है और प्रीमियम पेट्रोल में एथेनॉल नहीं मिलाया जाता।

इसके बावजूद इस नीति के खिलाफ अब एक नया आंदोलन आकार ले रहा है। तहसीन पूनावाला ने 31 जुलाई को दिल्ली में एक विशाल मार्च निकालने की घोषणा की है। इस आंदोलन में गडकरी और हरदीप सिंह पुरी दोनों को निशाने पर लेते हुए पुरानी गाड़ियों के लिए E10 पेट्रोल बहाल करने और बिना एथेनॉल वाले पेट्रोल की कीमतें घटाने की मांग की जाएगी।

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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