तांत्रिक है 4 बच्चे मारने वाली पूनम? सीरियल किलर केस में परिवार को मिला एकादशी एंगल

संक्षेप: Poonam Case: पुलिस के अनुसार, उसने हर बार एक ही तरीका अपनाया- पानी से भरे टब या टैंक में डुबोकर हत्या करना। पानीपत के पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी मनोरोगी प्रतीत होती है और उसने अपनी एक रिश्तेदार को उस समय निशाना बनाया।

हरियाणा की पूनम, जिसने एक-एक कर 4 मासूम बच्चों की जान ले ली। इनमें एक बच्चा उसका खुद का भी है। पुलिस ने एक ओर जहां पूनम को 'साइकोपैथ सीरियल किलर' करार दिया है। वहीं, परिवार ने तांत्रिक क्रियाओं की आशंका जाहिर की है। हालांकि, पुलिस ने इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। फिलहाल, वह सिवाह जेल में बंद है।

एकादशी का एंगल क्या इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ितों में से एक के परिवार ने बताया है कि उनकी फैमिली से जुड़ी तीनों हत्याएं एकादशी पर हुई हैं। 6 साल की जिया को पूनम ने अगस्त में कथित तौर पर डुबोकर मार डाला था। उसके चाचा सुरेंद्र बताते हैं कि उन्हें पूनम पर तत्काल ही शक हो गया था, लेकिन सामाजिक दबाव के चलते वह पुलिस के पास नहीं गए थे।

उन्होंने कहा कि कई घटनाओं के बाद ही एक पैटर्न सामने आया था। रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा, 'तीन हत्याएं एकादशी पर हुईं और सभी एक ही तरीके से की गईं। यह किसी तांत्रिक गतिविधि की ओर इशारा करता है।' उन्होंने कहा कि पूनम रोने का नाटक करती थी और आरोप लगाए जाने पर आत्महत्या की धमकी दी थी। उन्होंने पूनम के लिए मौत की सजा की मांग की है और कहा है कि जेल में बंद रखने से वह पेरोल पर फिर बाहर आ जाएगी और हत्या करेगी।

क्या थी वजह ये अपराध तब सामने आए जब पानीपत पुलिस ने सोमवार को छह साल की बच्ची की मौत के मामले का खुलासा किया। पुलिस के अनुसार, उसने हर बार एक ही तरीका अपनाया- पानी से भरे टब या टैंक में डुबोकर हत्या करना। पानीपत के पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी मनोरोगी प्रतीत होती है और उसने अपनी एक रिश्तेदार को उस समय निशाना बनाया जब वह अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने आई थी।

तीनों पीड़ित बच्चियां महिला की रिश्तेदार थीं। इनमें से दो छह साल की और एक नौ साल की थी। सोमवार को हुई हत्या से पहले, मृतकों के परिवारों ने बच्चियों की मौत को दुर्घटनावश हुई मौत मानकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। एसपी ने हत्या के पीछे के मकसद के बारे में पूछे जाने पर कहा कि आरोपी ने पुलिस को बताया कि 'जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसे नफरत सी है।'

सिंह ने कहा कि पानीपत के सिवाह गांव की रहने वाली आरोपी महिला की शादी 2019 में सोनीपत के भावर गांव में हुई थी। एसपी ने महिला के हवाले से बताया कि जैसे ही वह किसी सुंदर लड़की को देखती थी, 'उसे चिढ़ मचती है कि कहीं बड़ी होकर इससे सुंदर ना बन जाए।' एसपी ने कहा, 'शादी के बाद से वह ऐसी हरकतें करने लगी। वह मनोरोगी लगती है।'

वारदात की टाइमलाइन पूनम ने साल 2023 में सोनीपत में अपनी रिश्तेदार की 9 साल की बेटी को डुबोकर मार दिया था। इसके बाद उसने अपने 3 साल के बेटे को भी मार डाला, ताकि हादसा जैसा लगे।