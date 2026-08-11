संसद में हंगामा कर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा विपक्ष? कांग्रेस के अंदर से ही उठी आवाज
20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब सदन में हंगामा ना हुआ है और कार्यवाही स्थगित ना करनी पड़ी हो। वहीं अब इस तरह के रवैये पर कांग्रेस के अंदर से ही आवाज उठने लगी है।
संसद के मानसून सत्र के चौथे सप्ताह की शुरुआत भी पिछले तीन सप्ताह की तरह ही हंगामेदार रही। लोकसभा में सोमवार को लगातार 16वें दिन सदन में प्रश्नकाल, शून्यकाल नहीं चल सका। 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ था। किसी भी दिन मॉनसून सत्र शांति से नहीं चला। हालांकि लोकसभा में बहुमत का फायदा उठाते हुए सरकार ने कई विधेयक पास कर लिए हैं। वहीं संसद में लगातार व्यवधान को लेकर कांग्रेस के अंदर से ही आवाज उठी है। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर ने कहा कि सदन लोकतंत्र का मंदिर है और यहां पर चर्चा और बहस जरूरी है।
अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा विपक्ष?
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर यूं ही पूरे सत्र विपक्ष हंगामा करता रहा तो इससे उसे बड़ा नुकसान पहुंचेगा। सदन में चर्चा के दौरान रखे जाने वाले तर्कों का संदेश जनता में अलग जाता है। वहीं लगातार सदन में हंगामे से यही कहा जा सकता है कि वह अपनी बात को मजबूती से रखने में सक्षम नहीं है।
सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी दलों के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चंदा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान व चर्चा की मांग को लेकर शोर-शराबा करने लगे। पीठासीन सभापति और आरएसपी नेता एनके प्रेमचंद्रन ने प्रश्नकाल शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन हंगामे से कार्यवाही नहीं चल सकी। एक मिनट बाद बाद ही सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे कार्यवाही शुरू होने पर पीठासीन सभापति संध्या राय ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। उन्होंने सदस्यों से सदन चलने देने की अपील की, लेकिन से सदन की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित कर दी गई। कार्यवाही तीन बार स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।
बयान देने तक गतिरोध जारी रहेगा : प्रियंका
संसद सत्र के चौथे सप्ताह की शुरुआत से पहले ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एजेंडा तय कर दिया था। उन्होंने कहा कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह सदन में बयान नहीं देंगे, तब तक गतिरोध बरकरार रहेगा।
शशि थरूर ने विपक्ष के रवैये पर उठाए सवाल
इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टु यूनाइटेड नेशन्स (IIMUN) के एक कार्यक्रम में शशि थरूर ने कहा कि विरोध प्रदर्शन और धरना करने के लिए लोकतंत्र में अलग जगहें हैं। लेकिन संसद का उद्देश्य कुछ और है। उन्होंने कहा कि यहां अगर असहमति है तो उसपर प्रश्न करना चाहिए, तर्क करा चाहिए ताकि यह वैधानिक रिकॉर्ड में दर्ज हो सके। बहुमत की सरकार बिना विपक्ष के समर्थन के भी विधेयक पास कर सकती है। ऐसे में कम से कम प्रश्न काल में अपनी बात रखी जाए। इसके साथ ही विधेयकों पर बहस की जाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लिए भी संसद का सुचारु रूप से चलना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें