नीम करोली बाबा को हनुमान जी का अवतार कहना सही है? जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने दिया ये जवाब

जगद्गुरु रामभद्राचार्य से पूछा गया कि नीम करोली बाबा को कई लोग हनुमान जी का अवतार कहते हैं, क्या यह सही है? इस पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि ऐसे संतों पर वह टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 24 Aug 2025 02:45 PM
उत्तराखंड के कैंची धाम में स्थित नीम करोली बाबा के आश्रम में रोजाना बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। नीम करोली बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने 100 से ज्यादा हनुमान मंदिरों का निर्माण करवाया। उन्हें उनके भक्त कलियुग में हनुमान जी का अवतार मानते हैं। ऐसे में जगद्गुरु रामभद्राचार्य से उनके बारे में पूछा गया तो जानिए उन्होंने क्या जवाब दिया।

एक पॉडकास्ट में जब शुभांकर मिश्रा ने जगद्गुरु रामभद्राचार्य से पूछा कि नीम करोली बाबा को कई लोग हनुमान जी का अवतार कहते हैं, क्या यह सही है? इस पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि ऐसे संतों पर वह टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। यह सब श्रद्धा भाव है। उन्होंने कहा, ''हनुमान जी को अब अवतार लेने की जरूरत नहीं है। चारों जुग परताप तुम्हारा... हनुमान जी चारों युगों में हैं। समर्थ गुरु रामदास जी पर हनुमान जी की कृपा थी। नीम करोली बाबा जी पर भी हनुमान जी की कृपा थी। अवतार कहना तो अतिरंजना होगा।''

उन्होंने आगे बताया ''हनुमान जी ने तीन राज जितवाए। किष्किन्धा, लंका और भरत के प्राण बचाकर अयोध्या का भी राज हनुमान जी ने बचाया, लेकिन कहीं भी हनुमान जी नहीं रहे। अयोध्या में रामलला जी आ गए, उससे हमारा लक्ष्य पूरा हो गया।'' वहीं, हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है और क्या भारत में यह संभव है।

इस पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने जवाब दिया कि अभी इसके लिए बहुत समय लगेगा। पहली बात तीन-चौथाई संसद में बहुमत हो, तब संविधान में कुछ उलट-पुलट किया जा सके, यह अभी कठिन लगता है। लेकिन भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता है। अगर हो जाता है तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं कोशिश करूंगा कि हिंदुओं की जनसंख्या बढ़े।

