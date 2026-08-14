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मनन मिश्रा की पोस्ट पर भी संकट? सुप्रीम कोर्ट पहुंची एक याचिका; BCI को घेरा

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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NALSAR विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लेकर एक याचिका दाखिल हुई है। इसमें अध्यक्ष पद समेत अन्य सदस्यों के कार्यकाल और काउंसिल के काम करने के तरीकों पर सवाल उठाए गए हैं। हाल ही में CJI सूर्यकांत ने भी BCI प्रमुख के फैसले पर आपत्ति जताई थी।

Manan Kumar Mishra
BCI अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा हाल ही में दिए एक आदेश के कारण विवादों में आ गए थे। (Sansad TV/ANI Video Grab)

नालसार यूनिवर्सिटी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है। खास बात है कि इस याचिका में BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में सुधार की मांग की गई है। खास बात है कि इसमें अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल को भी सीमित करने का अुनरोध किया गया है। खास बात है कि मौजूदा BCI अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा कानून के छात्रों को लेकर आदेश जारी करने के बाद विवादों में आ गए थे।

एडवोकेट एम वर्धन की तरफ से दाखिल याचिका में NALSAR विवाद पर भी बात की गई है। उनकी तरफ से एडवोकेट संदीप पांडे कोर्ट पहुंचे हैं।

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याचिका में क्या

याचिका में कहा गया है कि चेयरमैन और अन्य अहम पदों पर कार्यकाल सीमित किया जाना चाहिए। साथ ही कहा गया है कि एक रोटेशनल सिस्टम लागू किया जाना चाहिए, ताकि अलग राज्यों और क्षेत्र के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। खास बात है कि याचिका में विशेष रूप से मिश्रा के कार्यकाल का जिक्र किया गया है।

इसमें कहा गया है कि मौजूदा अध्यक्ष नवंबर 2014 से पद पर हैं। जबकि, 28 में से 20 राज्यों से बीते 30 सालों से कोई पद पर नहीं रहा है। याचिका के मुताबिक, अगर कुछ लोग ही बड़े पदों पर बने रहेंगे, तो सिर्फ चुनाव भी सार्थक लोकतंत्र नहीं बना सकता। इसमें कहा गया है कि अन्य लोगों के लिए भी मौके होने चाहिए।

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क्या है विवाद

बीसीआई ने 13 अगस्त को सभी राज्य बार काउंसिलों को निर्देश दिया था कि वे अगले आदेश तक नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के किसी भी स्नातक को वकील के तौर पर पंजीकृत नहीं करें, लेकिन सोशल मीडिया पर हंगामे के बाद कुछ ही घंटों में यह आदेश वापस ले लिया गया।

अपने पहले बयान में, बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने कहा था कि वे यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में CJI सूर्यकांत की भागीदारी के खिलाफ चलाए गए अभियान से जुड़े आरोपों की जांच कर रहे हैं और उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने वाली रिपोर्ट मांगी है। वकीलों के शीर्ष वैधानिक निकाय ने कहा कि मामले में अंतिम निर्णय 19 अगस्त को उसके सामने पेश की गई सामग्री पर विचार करने के बाद लिया जाएगा।

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सुप्रीम कोर्ट भी नाराज

सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई के आदेश पर आपत्ति जताई है। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि इस मामले में बीसीआई की कोई भूमिका नहीं है क्योंकि यह उनके और छात्रों के बीच बातचीत का मामला था। CJI ने कहा, 'छात्रों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। उन्हें कौन रोक सकता है?' मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'यह मेरे और छात्रों के बीच बातचीत का मामला है। वो दखल देने वाले कौन होते हैं?'

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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