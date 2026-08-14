मनन मिश्रा की पोस्ट पर भी संकट? सुप्रीम कोर्ट पहुंची एक याचिका; BCI को घेरा

NALSAR विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लेकर एक याचिका दाखिल हुई है। इसमें अध्यक्ष पद समेत अन्य सदस्यों के कार्यकाल और काउंसिल के काम करने के तरीकों पर सवाल उठाए गए हैं। हाल ही में CJI सूर्यकांत ने भी BCI प्रमुख के फैसले पर आपत्ति जताई थी।

BCI अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा हाल ही में दिए एक आदेश के कारण विवादों में आ गए थे। (Sansad TV/ANI Video Grab)

नालसार यूनिवर्सिटी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है। खास बात है कि इस याचिका में BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में सुधार की मांग की गई है। खास बात है कि इसमें अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल को भी सीमित करने का अुनरोध किया गया है। खास बात है कि मौजूदा BCI अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा कानून के छात्रों को लेकर आदेश जारी करने के बाद विवादों में आ गए थे।

एडवोकेट एम वर्धन की तरफ से दाखिल याचिका में NALSAR विवाद पर भी बात की गई है। उनकी तरफ से एडवोकेट संदीप पांडे कोर्ट पहुंचे हैं।

याचिका में क्या याचिका में कहा गया है कि चेयरमैन और अन्य अहम पदों पर कार्यकाल सीमित किया जाना चाहिए। साथ ही कहा गया है कि एक रोटेशनल सिस्टम लागू किया जाना चाहिए, ताकि अलग राज्यों और क्षेत्र के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। खास बात है कि याचिका में विशेष रूप से मिश्रा के कार्यकाल का जिक्र किया गया है।

इसमें कहा गया है कि मौजूदा अध्यक्ष नवंबर 2014 से पद पर हैं। जबकि, 28 में से 20 राज्यों से बीते 30 सालों से कोई पद पर नहीं रहा है। याचिका के मुताबिक, अगर कुछ लोग ही बड़े पदों पर बने रहेंगे, तो सिर्फ चुनाव भी सार्थक लोकतंत्र नहीं बना सकता। इसमें कहा गया है कि अन्य लोगों के लिए भी मौके होने चाहिए।

क्या है विवाद बीसीआई ने 13 अगस्त को सभी राज्य बार काउंसिलों को निर्देश दिया था कि वे अगले आदेश तक नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के किसी भी स्नातक को वकील के तौर पर पंजीकृत नहीं करें, लेकिन सोशल मीडिया पर हंगामे के बाद कुछ ही घंटों में यह आदेश वापस ले लिया गया।

अपने पहले बयान में, बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने कहा था कि वे यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में CJI सूर्यकांत की भागीदारी के खिलाफ चलाए गए अभियान से जुड़े आरोपों की जांच कर रहे हैं और उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने वाली रिपोर्ट मांगी है। वकीलों के शीर्ष वैधानिक निकाय ने कहा कि मामले में अंतिम निर्णय 19 अगस्त को उसके सामने पेश की गई सामग्री पर विचार करने के बाद लिया जाएगा।