शादी के बाद पूर्व प्रेमी से एक बार मिलना भी गलत, बन सकता है तलाक का आधार? हाई कोर्ट ने बताया

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पति-पत्नि के बीच में एडल्ट्री के आधार पर तलाक दिए जाने के मामले की सुनवाई की है। हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी का अपने पूर्व प्रेमी से एक बार मिलना व्यभिचार नहीं माना जा सकता है और न ही इसे तलाक की वजह माना जा सकता है।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने आधुनिक दौर में पति-पत्नी के रिश्तों में बेवफाई को स्पष्ट करने की कोशिश की है। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ आई इस याचिका फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी भी महिला का शादी के बाद अपने पूर्व प्रेमी से एक बार मिलना व्यभिचार (एडल्ट्री) को साबित नहीं कर सकता है। इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि शादी के पहले अगर महिला का संबंध था, तो इसे शादी के बाद गलत नहीं माना जा सकता।

दरअसल, यह पूरा मामला भारतीय नौ सेना में काम करने वाले एक सैनिक और उसकी पत्नी के बीच का है। दोनों की शादी 16 नवंबर 2021 को हुई थी। अभी तक उनकी कोई संतान नहीं है। पति ने आरोप है कि उसकी पत्नी के शादी के बाद भी दूसरे पुरुषों को साथ संबंध थे। इसमें एक व्यक्ति वह है, जिसके साथ उसकी पत्नी का शादी के पहले भी रिश्ता था। उसकी पत्नी झगड़ालू और गुस्सैल स्वभाव की है। जब भी वह छुट्टी के दौरान घर पर आता है, तो उस दौरान भी वह उससे दूरी बनाकर रखती है। देर रात तक दूसरे पुरुषों के साथ बातचीत करती है। इतना ही नहीं वह उसके साथ बिस्तर साझा करने से भी इनकार करती है।

पति ने उसे पहले शक था 2023 में उसने जब अपनी पत्नी को दूसरे व्यक्ति के घर पर आपत्तिजनक हालत में पाया तो उसे यकीन हो गया कि यह रिश्ता नही चल सकता। इसके बाद महिला के पिता और भाई को बुलाया, जिसके बाद उसे मायके ले जाया गया। बाद में महिला ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवा दिया। इतना ही नहीं उसने अपने ससुर के ऊपर भी 'गलत नजर' रखने का आरोप लगाया। बाद में ट्रायल कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पत्नी के दहेज प्रताड़ना के आरोपों को खारिज कर दिया और विवाह को खत्म कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ पत्नी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

हाई कोर्ट ने पत्नी की याचिका पर सुनवाई पत्नी के बयानों में विरोधाभास पाया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के हवाले से कहा, “यह मानना संभव नहीं है कि पत्नी उसी व्यक्ति (ससुर) के साथ कई जगहों पर घूमने जाती थी, जिसकी उस पर गलत नजर थी। सीधे तौर पर यह वृद्ध व्यक्ति के चरित्र पर लांछन लगाना है। यह वृद्ध व्यक्ति के प्रति गंभीर क्रूरता है। बिना किसी कारण के एक परिवार के ऊपर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाना यह क्रूरता के अंतर्गत आता है।”

अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को देखते हुए कहा कि कोर्ट ने महिला द्वारा लगाए गए दहेज उत्पीड़न के आरोपों को भी खारिज कर दिया था। क्योंकि बुलेट मोटरसाइकिल देने का जो दावा महिला द्वारा किया गया था वह झूठा साबित हुआ था। वास्तव में मोटरसाइकिल दी ही नहीं गई थी।