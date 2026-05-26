Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शादी के बाद पूर्व प्रेमी से एक बार मिलना भी गलत, बन सकता है तलाक का आधार? हाई कोर्ट ने बताया

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पति-पत्नि के बीच में एडल्ट्री के आधार पर तलाक दिए जाने के मामले की सुनवाई की है। हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी का अपने पूर्व प्रेमी से एक बार मिलना व्यभिचार नहीं माना जा सकता है और न ही इसे तलाक की वजह माना जा सकता है।

शादी के बाद पूर्व प्रेमी से एक बार मिलना भी गलत, बन सकता है तलाक का आधार? हाई कोर्ट ने बताया

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने आधुनिक दौर में पति-पत्नी के रिश्तों में बेवफाई को स्पष्ट करने की कोशिश की है। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ आई इस याचिका फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी भी महिला का शादी के बाद अपने पूर्व प्रेमी से एक बार मिलना व्यभिचार (एडल्ट्री) को साबित नहीं कर सकता है। इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि शादी के पहले अगर महिला का संबंध था, तो इसे शादी के बाद गलत नहीं माना जा सकता।

दरअसल, यह पूरा मामला भारतीय नौ सेना में काम करने वाले एक सैनिक और उसकी पत्नी के बीच का है। दोनों की शादी 16 नवंबर 2021 को हुई थी। अभी तक उनकी कोई संतान नहीं है। पति ने आरोप है कि उसकी पत्नी के शादी के बाद भी दूसरे पुरुषों को साथ संबंध थे। इसमें एक व्यक्ति वह है, जिसके साथ उसकी पत्नी का शादी के पहले भी रिश्ता था। उसकी पत्नी झगड़ालू और गुस्सैल स्वभाव की है। जब भी वह छुट्टी के दौरान घर पर आता है, तो उस दौरान भी वह उससे दूरी बनाकर रखती है। देर रात तक दूसरे पुरुषों के साथ बातचीत करती है। इतना ही नहीं वह उसके साथ बिस्तर साझा करने से भी इनकार करती है।

पति ने उसे पहले शक था 2023 में उसने जब अपनी पत्नी को दूसरे व्यक्ति के घर पर आपत्तिजनक हालत में पाया तो उसे यकीन हो गया कि यह रिश्ता नही चल सकता। इसके बाद महिला के पिता और भाई को बुलाया, जिसके बाद उसे मायके ले जाया गया। बाद में महिला ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवा दिया। इतना ही नहीं उसने अपने ससुर के ऊपर भी 'गलत नजर' रखने का आरोप लगाया। बाद में ट्रायल कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पत्नी के दहेज प्रताड़ना के आरोपों को खारिज कर दिया और विवाह को खत्म कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ पत्नी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

हाई कोर्ट ने पत्नी की याचिका पर सुनवाई पत्नी के बयानों में विरोधाभास पाया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के हवाले से कहा, “यह मानना संभव नहीं है कि पत्नी उसी व्यक्ति (ससुर) के साथ कई जगहों पर घूमने जाती थी, जिसकी उस पर गलत नजर थी। सीधे तौर पर यह वृद्ध व्यक्ति के चरित्र पर लांछन लगाना है। यह वृद्ध व्यक्ति के प्रति गंभीर क्रूरता है। बिना किसी कारण के एक परिवार के ऊपर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाना यह क्रूरता के अंतर्गत आता है।”

अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को देखते हुए कहा कि कोर्ट ने महिला द्वारा लगाए गए दहेज उत्पीड़न के आरोपों को भी खारिज कर दिया था। क्योंकि बुलेट मोटरसाइकिल देने का जो दावा महिला द्वारा किया गया था वह झूठा साबित हुआ था। वास्तव में मोटरसाइकिल दी ही नहीं गई थी।

इसके बाद कोर्ट ने अंतिम टिप्पणी करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने व्यभिचार (एडल्टरी) के आधार पर नहीं, बल्कि महिला द्वारा पति और उसके परिवार के प्रति की गई क्रूरता के आधार पर विवाह रद्द किया है। इन परिस्थितियों में हाई कोर्ट पारिवारिक अदालत द्वारा दिए गए फैसले पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसलिए इस याचिका को खारिज किया जाता है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

और पढ़ें
INDIA India News India News In Hindi अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।