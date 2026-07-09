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हिजाब वाली फोटो में कान दिखने जरूरी हैं? SIR के दौरान मुस्लिम महिलाएं पूछ रहीं सवाल

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान, हैदराबाद।
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SIR से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि अगर फोटो में कान साफ दिखाई दे रहे हैं तो वह काफी है और वे उसे स्वीकार कर लेंगे। तीसरे अधिकारी ने कहा कि वे वरिष्ठ अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेने के बाद ही जवाब देंगे।

हिजाब वाली फोटो में कान दिखने जरूरी हैं? SIR के दौरान मुस्लिम महिलाएं पूछ रहीं सवाल

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान मतदाता सूची फॉर्म पर चिपकाई जाने वाली तस्वीरों को लेकर मुस्लिम महिला मतदाताओं के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बड़ी संख्या में ऐसी महिला मतदाता हैं जो हिजाब या सिर पर स्कार्फ पहनती हैं और वे इस बात को लेकर स्पष्टता चाहती हैं कि फॉर्म पर किस तरह की तस्वीरें स्वीकार्य होंगी। आपको बता दें कि फिलहाल ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है।

कई मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि अलग-अलग बूथ स्तर के अधिकारियों (BLO) की ओर से उन्हें अलग-अलग निर्देश मिल रहे हैं। कुछ बीएलओ ने उनसे ऐसी तस्वीरें जमा करने को कहा है जिसमें सिर तो ढका हो लेकिन कान साफ दिखाई दे रहे हों, जबकि कुछ महिलाओं का कहना है कि खुद उनके बीएलओ इस नियम को लेकर पूरी तरह अनिश्चित हैं।

अंग्रेजी अखबार 'द हिंदू' से बात करते हुए मणिकोंडा की रहने वाली एक मुस्लिम मतदाता आयशा फातिमा ने बताया, “आमतौर पर यह माना जाता है कि किसी भी आधिकारिक दस्तावेज के लिए महिला आवेदक के कान साफ दिखने चाहिए। यही वजह है कि महिलाओं के मन में इस नियम को लेकर भ्रम पैदा हुआ है और वे स्पष्टीकरण की मांग कर रही हैं।”

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बीएलओ भी असमंजस में

बहादुरपुरा विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे एक बीएलओ ने इसी अंग्रेजी अखबार को बताया कि उनके पास लगातार महिलाओं के ऐसे सवाल आ रहे हैं। उन्होंने कहा, "कई महिलाओं ने विशेष रूप से पूछा है कि क्या उनके कान दिखने जरूरी हैं। सोशल मीडिया पर भी इस संबंध में कुछ बातें चल रही थीं, जिसके बाद ये सवाल और बढ़ गए हैं। फिलहाल महिलाएं कई तरह की तस्वीरें जमा कर रही हैं। कुछ बिना स्कार्फ के, कुछ स्कार्फ के साथ कान दिखने वाली तो कुछ ऐसी जिसमें कान भी ढके हुए हैं। हम बस यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि फोटो साफ हो।"

अधिकारी दे रहे अलग-अलग बयान

इस मामले में जब चुनाव पंजीकरण अधिकारियों (ERO) से संपर्क किया गया तो प्रशासनिक स्तर पर भी दिशानिर्देशों को लेकर एकरूपता की कमी दिखाई दी। एक अधिकारी ने माना कि इस संबंध में चुनाव आयोग की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। दूसरे अधिकारी ने कहा कि अगर फोटो में कान साफ दिखाई दे रहे हैं तो वह काफी है और वे उसे स्वीकार कर लेंगे। तीसरे अधिकारी ने कहा कि वे वरिष्ठ अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेने के बाद ही जवाब देंगे।

जिला चुनाव अधिकारी ने दूर किया भ्रम

तस्वीरों को लेकर चल रहे इस असमंजस के बीच जीएचएमसी कमिश्नर और जिला चुनाव अधिकारी (DEO) आरवी कर्नन ने पूरी स्थिति को स्पष्ट किया है। उन्होंने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ किया कि किसी भी धार्मिक पहनावे से कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते चेहरा पहचान में आना चाहिए। जिला चुनाव अधिकारी कर्नन ने द हिंदू से कहा, "मतदाता पहचान पत्र या फॉर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी तस्वीरें बिल्कुल साफ होनी चाहिए। जब तक फोटो में महिला का चेहरा पूरी तरह से साफ और स्पष्ट दिख रहा है, तब तक तस्वीरों को लेकर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।"

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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