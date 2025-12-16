Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsIs everything alright in the Congress party Shashi Tharoor responded after not attending the rally
कांग्रेस में सबकुछ ठीक है क्या? रैली में शामिल नहीं होने पर शशि थरूर ने जवाब दिया

संक्षेप:

Dec 16, 2025 06:41 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पार्टी में अनबन को लेकर जारी अटकलों पर विराम लगाया है। तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद ने कहा है कि उनकी तरफ से चीजें एकदम ठीक हैं। दरअसल, दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई वोट चोरी के मुद्दे पर रैली में वह शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद अटकलों का दौर शुरू हो गया था। हालांकि, बीते कुछ समय में थरूर कांग्रेस की कुछ बैठकों से भी गायब रहे।

रैली में शामिल नहीं होने को लेकर जब थरूर से सवाल किया गया, तो उन्होंने एएनआई को बताया, '...बिल्कुल अटेंड करता, क्यों अटेंग नहीं करेंगे। कल तो मैं विदेश में था। यह तो 6 महीने पहले का वादा था।' जब सवाल किया गया कि पार्टी में सब कुछ ठीक है? उन्होंने कहा, 'बिल्कुल ठीक है। मुझे कहने की क्या जरूरत है। मेरी तरफ से सब कुछ ठीक है।'

उनके और राहुल के बीच विरोधाभास वाले पोस्ट पर क्या बोले थरूर

थरूर ने पार्टी के साथ बिगड़ते रिश्तों के बीच सोमवार को एक एक्स यूजर के उस विश्लेषण को 'विचारशील' बताया, जिसने उनके और राहुल गांधी के बीच विरोधाभास के बारे में सोशल मीडिया मंच पर एक लंबा पोस्ट लिखा था। ‘एक्स’ यूजर ने कहा कि थरूर और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच विरोधाभास पार्टी के भीतर मौजूद दो वैचारिक प्रवृत्तियों को दर्शाता है।

उपयोगकर्ता ने कहा, 'समस्या उनके सह-अस्तित्व में नहीं है। समस्या कांग्रेस की चुनने, एकीकृत करने या व्यस्थित ढंग से आगे क्रियान्वयन करने में असमर्थता है।' उनकी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, थरूर ने कहा, 'इस विचारशील विश्लेषण के लिए धन्यवाद। पार्टी में हमेशा एक से अधिक प्रवृत्ति रही है। आपका आकलन निष्पक्ष है और वर्तमान वास्तविकता की एक निश्चित धारणा को प्रतिबिंबित करता है।'

बैठक में नहीं हुए थे शामिल

इससे पहले लोकसभा सांसद राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई सांसदों की बैठक में भी थरूर नहीं पहुंचे थे। एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि थरूर ने पहले ही पार्टी को इस संबंध में जानकारी दे दी थी। एक्स टाइमलाइन से पता चलता है कि उस दौरान वह कोलकाता में आयोजित प्रभा खैतान फाउंडेशन के कार्यक्रम में थे।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Shashi Tharoor News Congress News
