कांग्रेस में सबकुछ ठीक है क्या? रैली में शामिल नहीं होने पर शशि थरूर ने जवाब दिया

संक्षेप: शशि थरूर ने पार्टी के साथ बिगड़ते रिश्तों के बीच सोमवार को एक एक्स यूजर के उस विश्लेषण को 'विचारशील' बताया, जिसने उनके और राहुल गांधी के बीच विरोधाभास के बारे में सोशल मीडिया मंच पर एक लंबा पोस्ट लिखा था।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पार्टी में अनबन को लेकर जारी अटकलों पर विराम लगाया है। तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद ने कहा है कि उनकी तरफ से चीजें एकदम ठीक हैं। दरअसल, दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई वोट चोरी के मुद्दे पर रैली में वह शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद अटकलों का दौर शुरू हो गया था। हालांकि, बीते कुछ समय में थरूर कांग्रेस की कुछ बैठकों से भी गायब रहे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रैली में शामिल नहीं होने को लेकर जब थरूर से सवाल किया गया, तो उन्होंने एएनआई को बताया, '...बिल्कुल अटेंड करता, क्यों अटेंग नहीं करेंगे। कल तो मैं विदेश में था। यह तो 6 महीने पहले का वादा था।' जब सवाल किया गया कि पार्टी में सब कुछ ठीक है? उन्होंने कहा, 'बिल्कुल ठीक है। मुझे कहने की क्या जरूरत है। मेरी तरफ से सब कुछ ठीक है।'

उनके और राहुल के बीच विरोधाभास वाले पोस्ट पर क्या बोले थरूर थरूर ने पार्टी के साथ बिगड़ते रिश्तों के बीच सोमवार को एक एक्स यूजर के उस विश्लेषण को 'विचारशील' बताया, जिसने उनके और राहुल गांधी के बीच विरोधाभास के बारे में सोशल मीडिया मंच पर एक लंबा पोस्ट लिखा था। ‘एक्स’ यूजर ने कहा कि थरूर और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच विरोधाभास पार्टी के भीतर मौजूद दो वैचारिक प्रवृत्तियों को दर्शाता है।

उपयोगकर्ता ने कहा, 'समस्या उनके सह-अस्तित्व में नहीं है। समस्या कांग्रेस की चुनने, एकीकृत करने या व्यस्थित ढंग से आगे क्रियान्वयन करने में असमर्थता है।' उनकी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, थरूर ने कहा, 'इस विचारशील विश्लेषण के लिए धन्यवाद। पार्टी में हमेशा एक से अधिक प्रवृत्ति रही है। आपका आकलन निष्पक्ष है और वर्तमान वास्तविकता की एक निश्चित धारणा को प्रतिबिंबित करता है।'