क्या CM पद छोड़ रहे हैं देवेंद्र फडणवीस? मोदी कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच PM संग मुलाकात

जब फडणवीस से पूछा गया कि उन्हें दिल्ली भेजे जाने की अटकलों के पीछे कौन है, तो उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों को लगता है कि मुझे दिल्ली जाना चाहिए। मैं सभी से कहता हूं कि मैं मुंबई में ही हूं।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज (सोमवार, 17 अगस्त को) नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। उनकी ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है, जब भाजपा ने एक तरफ नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया है तो दूसरी तरफ केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें तेज हैं। इसी वजह से ये चर्चा और अटकलें जोर मारने लगी हैं कि क्या देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद छोड़कर केंद्रीय राजनीति में आएंगे और केंद्र सरकार में कोई बड़ी भूमिका निभाएंगे? हालांकि, उन्होंने इस तरह की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है।

अपनी दिल्ली यात्रा के बाद राष्ट्रीय राजनीति में जाने की अटकलों को खारिज करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि उनका यह दौरा राज्य की विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए है। फडणवीस ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात के बाद पत्रकारों से कहा कि महाराष्ट्र की जनता और केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें राज्य की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसे वह आगे भी निभाते रहेंगे। उन्होंने कहा, ''चाहे मैं दिल्ली में रहूं या मुंबई में, लोग तरह-तरह की अटकलें लगाते रहते हैं। मुझे लगता है कि कई लोगों के पास करने को कुछ और नहीं है, इसलिए उन्हें मेरे बारे में चर्चा करने में मजा आता है। उन्हें मजा लेने दीजिए।''

राज्य की सेवा करते रहेंगे: फडणवीस उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता और प्रधानंमत्री मोदी ने उन्हें राज्य की ज़िम्मेदारी सौंपी है तथा वह राज्य की सेवा करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नई राष्ट्रीय टीम के बारे में पूछे जाने पर फडणवीस ने कहा, ''सच कहूं तो मैंने अभी तक सूची नहीं देखी है। आप जानते हैं कि मैं अभी-अभी एक बैठक से निकला हूं। लेकिन अगर टीम की घोषणा हो गई है और उसमें महाराष्ट्र से कोई शामिल है, तो हमें खुशी है। मैं पूरी सूची को एक बार देखूंगा और फिर उस पर बात करूंगा।''

'मैं सभी से कहता हूं कि मैं मुंबई में ही हूं' मुख्यमंत्री ने कहा कि वह केंद्र के साथ महाराष्ट्र की कई परियोजनाओं-जिनमें अवसंरचना, औद्योगिक विकास और लंबित मंजूरियां शामिल हैं-पर चर्चा करने के लिए दिल्ली आए हैं। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें दिल्ली भेजे जाने की अटकलों के पीछे कौन है, तो उन्होंने कहा, ''बहुत से लोगों को लगता है कि मुझे दिल्ली जाना चाहिए। मैं सभी से कहता हूं कि मैं मुंबई में ही हूं।''

केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा जोरों पर बता दें कि पिछले कुछ महीनों से केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा जोरों पर रही है। हालांकि. मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि संसद के मॉनसून सत्र तक कैबिनेट में कोई फेरबदल नहीं होगा लेकिन अब जब संसद का सत्र समाप्त हो चुका है तो कैबिनेट फेरबदल की चर्चा फिर जोर पकड़ने लगी है। चूंकि हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों के आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है और उनके अलावा रवनीत सिंह बिट्टू ने भी 24 जुलाई को राज्यसभा कार्यकाल खत्म होने के बाद इस्तीफा दे दिया है औरजॉर्ज कूरियन ने भी जून में ही राज्यसभा कार्यकाल खत्म होने के बाद इस्तीफा दे दिया है, इसलिए ये पद पहले से ही खाली हैं।