भारत पर फिर आने वाला है तेल संकट? ईरान ने दोबारा बंद कर दिया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज

दरअसल, भारत का 40 फीसदी कच्चा तेल आयात, 50 प्रतिशत से ज्यादा LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस और 90 प्रतिशत LPG दुनिया के सबसे जरूरी में से एक जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए ही पश्चिम एशिया से आता था।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक बार फिर बंद हो गया है। अमेरिका की तरफ से अटैक किए जाने के बाद ईरान ने फिर दुनिया के सबसे अहम जलमार्गों में से एक होर्मुज पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही भारत में दोबारा तेल संकट की आशंकाएं बढ़ सकती हैं। हालांकि, इसे लेकर सरकार की ओर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। ईरान ने धमकी दी है कि यहां से गुजरने वाले किसी भी जहाज को तबाह कर दिया जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान के शीर्ष सैन्य कमान होर्मुज बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस दौरान तेल टैंकर समेत किसी भी जहाज के यहां से गुजरने नहीं दिया जाएगा। खबर है कि अगर कोई भी जहाज गुजरने की कोशिश करता है, तो उसे एक टारगेट की तरह माना जाएगा। तसनीम न्यूज एजेंसी के हवाले से बताया जा रहा है कि जलमार्ग 'पूरी तरह से हर तरह के जहाजों के लिए बंद है।'

अमेरिका ने कर दिया हमला संघर्षविराम के बीच ही अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया था। इससे पहले ईरान ने भी अमेरिका ठिकानों पर अटैक किया था। US सेंट्रल कमांड ने लिखा, 'केंद्रीय कमान बलों ने कमांडर इन चीफ के निर्देशों के बाद आज ईरान में कई ठिकानों पर सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक की हैं। ये स्ट्राइक्स ईरान की गैर जरूरी और लगातार हो रहे हमलों के जवाब में किए गए हैं।'

खबर है कि इस दौरान केश्म, बंदार अब्बास, सिरिक और ईरान की कई अन्य जगहों पर धमाके सुने गए हैं। इससे पहले ट्रंप ने कहा था, 'हमने कल उनपर बड़े हमले किए थे और हम आज दोबारा उनपर हमले करने जा रहे हैं।' इधर, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा, 'ईरान किसी भी दबाव या धमकी के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा।'

होर्मुज पर दो जहाजों पर अटैक खबर है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्युशनरी गार्ड कोर ने होर्मुज पर बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान जलमार्ग से गुजरने की कोशिश कर रहे दो जहाजों को निशाना बनाया गया है। हालांकि, हमलों की अब तक पुष्टि नहीं हो सकी है। साथ ही यह भी साफ नहीं हो सका है कि जहाज किस देश के थे और क्या माल लेकर जा रहे थे।