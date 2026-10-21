अजीत डोभाल के खौफ में हैं शहबाज के परमाणु सलाहकार, बोले- पाक में अस्थिरता पैदा कर रहे
जमील ने आरोप लगाया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोहरे उपयोग वाली ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है कि ये मिसाइलें परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के वॉरहेड ले जा सकती हैं।
भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल (NSA Ajit Doval) को लेकर पाकिस्तान के नेता से लेकर अधिकारी तक खौफ में जीते हैं। वहां होने वाले किसी भी हमले के लिए डोभाल को ही दोषी ठहराया जाता है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से जुड़े एक वरिष्ठ सलाहकार ने भारत पर टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) जैसे आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे डोभाल सिद्धांत करार दिया है।
पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी (NCA) के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) मजहर जमील ने आरोप लगाया कि भारतअपनी नीति के एक हथियार के रूप में आतंकवाद का निर्यात कर रहा है। पाकिस्तान में अस्थिरता पैदा करने के लिए डोभाल सिद्धांत को लागू कर रहा है।
मुक्ति वाहिनी और LTTE का जिक्र
13 अक्टूबर को लंदन में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज (IISS) में बोलते हुए जमील ने आतंकवाद को समर्थन देने के कथित सबूत के तौर पर 1971 में मुक्ति वाहिनी और 1980 के दशक में LTTE को भारत द्वारा दिए गए समर्थन का जिक्र किया। उन्होंने अफगानिस्तान में इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस (2001-14) के दौरान अफगान-पाकिस्तान सीमा पर भारत द्वारा छह वाणिज्य दूतावास चलाने का भी हवाला दिया।
ब्रह्मोस मिसाइल का भी खौफ
जमील ने आरोप लगाया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोहरे उपयोग वाली ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है कि ये मिसाइलें परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के वॉरहेड ले जा सकती हैं। यह पूरी तरह से झूठा दावा है। ब्रह्मोस मिसाइलें केवल पारंपरिक वॉरहेड ले जा सकती हैं और ये भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड का हिस्सा नहीं हैं।
'भारत ने परमाणु तबाही के कगार पर पहुंचा दिया'
जमील ने आरोप लगाया कि पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने दक्षिण एशिया को परमाणु तबाही के कगार पर पहुंचा दिया था। उन्होंने दावा किया कि स्थिति केवल पाकिस्तान के रणनीतिक संयम की वजह से संभल पाई। जमील ने स्वीडिश थिंक टैंक SIPRI के आकलन का हवाला देते हुए यह संकेत दिया कि भारत परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली मिसाइलों को तैनात करके पहले हमला करने की क्षमता की ओर बढ़ रहा है। जमील ने कहा कि भारत ने अब अपने कुछ परमाणु वॉरहेड को पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ जोड़ दिया है।
जमील ने 2022 में भारतीय वायु सेना (IAF) द्वारा गलती से ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च किए जाने की घटना को पाकिस्तान पर जानबूझकर किया गया ब्रह्मोस हमला करार दिया। मार्च 2022 में एक अभ्यास के दौरान यह मिसाइल गलती से लॉन्च हो गई थी और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के खानेवाल जिले में जाकर गिरी थी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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