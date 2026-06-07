Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अभिषेक बनर्जी के पद पर भी खतरा? TMC के बागी विधायक बोले- कोलकाता और दिल्ली की दूरी बहुत नहीं

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

ऋतब्रत बनर्जी ने कहा कि मैं तो दिल्ली में भी नहीं हूं, मैं कोलकाता में हूं। चूंकि मैं सांसद नहीं हूं, इसलिए संसदीय दल के कामकाज के बारे में क्या कह सकता हूं? हालांकि, दिल्ली और कोलकाता के बीच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है।

अभिषेक बनर्जी के पद पर भी खतरा? TMC के बागी विधायक बोले- कोलकाता और दिल्ली की दूरी बहुत नहीं

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में बगावत हो गई है। 58 विधायकों ने अपना नया बंगाल का नेता विपक्ष ऋतब्रत बनर्जी को चुन लिया है। अब टीएमसी के सांसदों के भी टूट का डर सताने लगा है। कहा जा रहा है कि इससे अभिषेक बनर्जी के टीएमसी संसदीय दल के नेता के पद पर भी खतरा मंडराने लगा है। इस पर ऋतब्रत बनर्जी ने जवाब दिया है कि कोलकाता और दिल्ली की दूरी बहुत नहीं है।

जब पूछा गया कि क्या टीएमसी संसदीय दल के नेता के तौर पर अभिषेक की स्थिति को कोई खतरा है, तो पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता और टीएमसी के बागी नेता ऋतब्रत बनर्जी ने एएनआई से कहा, "मैं तो दिल्ली में भी नहीं हूं, मैं कोलकाता में हूं। चूंकि मैं सांसद नहीं हूं, इसलिए संसदीय दल के कामकाज के बारे में क्या कह सकता हूं? हालांकि, दिल्ली और कोलकाता के बीच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है।"

ये भी पढ़ें:खत्म होने लगी साख तो दीदी को सताई INDIA गठबंधन की याद, कितना मिलेगा भाव?

पार्टी छोड़ने वाले संभावित सांसदों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने कल 4-5 सांसदों को फोन करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से, मैं उनमें से किसी से भी संपर्क नहीं कर पाया। उनके फोन या तो बंद थे या कवरेज क्षेत्र से बाहर थे। हां, आज मैंने कुछ सांसदों से बात जरूर की, लेकिन उनके अपने फोन पर नहीं। मेरा एक करीबी साथी दिल्ली में था और कुछ सांसदों से उसकी मुलाकात हुई। उसने फोन मुझे दिया, तो मैंने उनसे उस तरह बात की। इसलिए, मुझे असल में कोई साफ अंदाजा नहीं है।"

ये भी पढ़ें:ममता ने कतरे अभिषेक बनर्जी के पर, पुराने वफादारों पर भरोसा; TMC में बड़ा फेरबदल

तृणमूल में चल रही उठापटक के बीच पांच विधायकों की सुरक्षा बढ़ी

इस बीच, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रही सियासी उठापटक के बीच बीरभूम के पांच विधायकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पूरे राज्य में तृणमूल के कई बड़े नेताओं की सुरक्षा में कटौती की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, बीरभूम के विधायक चंद्रनाथ सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद सिंह, मोशर्रफ हुसैन, बिधान माझी और काजल शेख की सुरक्षा पिछले कुछ दिनों में मजबूत की गई है। प्रशासन के इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों का ध्यान खींचा है, क्योंकि ये पांचों विधायक तृणमूल कांग्रेस के उन 58 विधायकों में शामिल हैं, जिन्होंने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के निर्देश के खिलाफ जाकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए ऋतब्रत बनर्जी का समर्थन किया था।

ये भी पढ़ें:ममता बनर्जी की पकड़ टीएमसी पर कमजोर हो रही : अग्निमित्रा पॉल

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस

और पढ़ें
Mamata Banerjee TMC
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।