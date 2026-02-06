हमारे जैसा गरीब देश US में इन्वेस्ट करने लायक है क्या, ट्रेड डील पर बोले कांग्रेस नेता
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का जोरदार तरीके से बचाव करते हुए भारतीय किसानों पर इसके असर को लेकर विपक्ष की चिंताओं को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि डील से किसानों को फायदा होगा।
भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। अब कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि हमारी नीतियों को अमेरिका तय कर रहा है। साथ ही सवाल किया है कि हमारे जैसा गरीब देश अमेरिका में कैसे निवेश करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समझौते में किसानों के हितों की पूरी तरह रक्षा की गई है।
शुक्रवार को उदित राज ने कहा, 'देश के साथ झूठ बोला जा रहा है कि पहले तीन फीसदी हुआ करता था। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तब भी 3 फीसदी ड्यूटी देनी पड़ती थी भारत के एक्सपोर्ट पर। फिर इसको बढ़ा दिया 25 फीसदी, 25 फीसदी से घटा दिया। तो वाहवाही अपनी लूट रहे हैं...। 500 बिलियन डॉलर का मतलब होता है कि भारत के एक साल के लगभग बजट के बराबर रकम। हमारा जैसा गरीब देश, वो अमेरिका में इन्वेस्ट करने लायक है?'
उन्होंने कहा, 'यहां वैसे ही बर्बादी हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, महंगाई हो रही है। दूसरा हमारे किसानों का क्या होगा। जवाब दें। काफी दिनों से अमेरिका हमारी नीतियां तय कर रहा है। भारत पाकिस्तान युद्ध उसने रुकवाया, रूस से तेल नहीं खरीदना, चाबहार को छोड़ना पड़ा, अमेरिका ने कहा। ईरान से तेल नहीं खरीदना होगा, ये अमेरिका ने डिक्टेट किया। अब डिक्टेट कर रहा है कि वेनेजुएला से तेल खरीदना होगा। ऐसी स्थिति है हमारी।'
सरकार ने क्या कहा
चौहान ने गुरुवार को भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का जोरदार तरीके से बचाव करते हुए भारतीय किसानों पर इसके असर को लेकर विपक्ष की चिंताओं को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, 'कांग्रेस और विपक्ष निराश हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं। वे मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। एक के बाद एक हार ने उन्हें निराशा, हताशा और आक्रोश से भर दिया है।' उन्होंने कहा कि वे 'झूठ की मशीन, अफवाहों का बाजार' बन गए हैं।
पीटीआई भाषा के अनुसार, इस चिंता को दूर करते हुए कि खेती में लगे 50 प्रतिशत से अधिक भारतीय अमेरिकी आयात में वृद्धि से प्रभावित हो सकते हैं, चौहान ने जोर देकर कहा, 'बड़ी मात्रा में सामान आना शुरू नहीं होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारी सभी मुख्य फसलें सुरक्षित हैं। कोई बाजार नहीं खोला गया है। चाहे वह मुख्य अनाज हो, प्रमुख फल हों, या डेयरी उत्पाद हों, सब कुछ सुरक्षित है।'
किसानों को होगा फायदा, भाजपा का दावा
चौहान ने तर्क दिया कि यह समझौता वास्तव में कम शुल्क के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देकर भारतीय किसानों को फायदा पहुंचाएगा। उन्होंने अमेरिका को 63,000 करोड़ रुपये के चावल निर्यात का हवाला दिया और कहा कि कम शुल्क से चावल, मसालों और वस्त्रों का निर्यात बढ़ेगा, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से कपास किसानों को फायदा होगा।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें