चाबहार पर होगा बड़ा खेल? भारत का हिस्सा बेचने वाला मास्टरप्लान, मोहरा बनेगा ईरान

संसदीय समिति का मानना ​​है कि चाबहार, भारत के लिए एक 'महत्वपूर्ण और रणनीतिक महत्व का बंदरगाह' है, क्योंकि यह अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करता है। यह अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा से जुड़ने के लिए भी एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है।

ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर भारत जल्द ही बड़ा फैसले सकता है। खबर है कि भारत अपनी हिस्सेदारी ईरान की कंपनी को बेचने की योजना बना रहा है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। दरअसल, अमेरिका की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों के बीच भारत को दी हुई छूट रविवार, 26 अप्रैल को खत्म हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि भारत चाबहार पर संचालन को लेकर अन्य उपायों पर भी विचार कर रहा है।

संसदीय समिति उठा चुकी है सवाल मार्च में संसद की विदेश मामलों की समिति ने कहा है कि 'हाल के घटनाक्रम' से भारत के लिए महत्वपूर्ण और रणनीतिक महत्व वाले चाबहार बंदरगाह के भविष्य पर संकट के बादल छा गए हैं। हालांकि, समिति ने इस बात का स्वागत किया कि केंद्र इन घटनाक्रमों के प्रभावों को दूर करने के लिए सभी संबंधित पक्षों के 'संपर्क में' है।

क्यों है अहम समिति का मानना ​​है कि चाबहार, भारत के लिए एक 'महत्वपूर्ण और रणनीतिक महत्व का बंदरगाह' है, क्योंकि यह अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करता है। यह अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा से जुड़ने के लिए भी एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है।

बेचने के साथ और भी उपायों पर विचार बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार, भारत चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट में अपनी हिस्सेदारी किसी ईरानी कंपनी को बेचने की तैयारी में है। रिपोर्ट के अनुसार, इसे लेकर तैयार किए गए प्रपोजल में कहा गया है कि IGPL यानी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड अब इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन (IPGCFZ) में अपनी हिस्सेदारी किसी ईरानी कंपनी को बेच देगा। हालांकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि ईरानी कंपनी कौन सी है। वहीं, सरकार ने भी इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया है।

IPGL वह कंपनी है जो चाबहार बंदरगाह में भारत की मदद से बने टर्मिनल को चलाती है। यह पूरी तरह से सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अधीन काम करती है। इस कंपनी का पुराना नाम सागरमाला डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार एक अंतरिम समझौते की कोशिश में भी है। जिसके तहत प्रतिबंध लागू रहने के दौरान एक स्थानीय ईरानी ऑपरेटर को पोर्ट का काम सौंप दिया जाएगा। वहीं, इस अवधि के बाद संचालन वापस ले लिया जाएगा। फिलहाल, इस पर भी सहमति बनने की जानकारी नहीं है।

भारत को मिली थी छूट नवंबर 2018 से ही भारत को अमेरिका की तरफ से छूट हासिल है। अब बीते साल 29 सितंबर को अमेरिका ने इस छूट को वापस ले लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बीते साल 28 अक्तूबर को अमेरिका सरकार के एक पत्र में कहा गया था कि चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी प्रतिबंधों से 26 अप्रैल 2026 तक छूट जारी रहेगी।